Кто такие стейкхолдеры и как ими управлять: полное руководство с примерами
Стейкхолдер (от англ. stakeholder — «заинтересованная сторона») — это любое лицо, группа или организация, которые заинтересованы в результатах проекта либо способны оказать на него влияние. Важно понимать: стейкхолдером может быть не только тот, кто непосредственно участвует в работе. Это понятие охватывает широкий круг лиц — от руководителей и членов команды до клиентов, поставщиков, государственных органов и даже конкурентов.
Почему управление заинтересованными сторонами критически важно? Любой проект существует не в вакууме — он затрагивает интересы множества людей и организаций. Игнорирование их потребностей и ожиданий создаёт риски на каждом этапе: от планирования до внедрения. Стейкхолдер с высоким уровнем влияния может заблокировать ключевые решения, внести коррективы в бюджет или изменить приоритеты проекта. Даже те, кто на первый взгляд не связан с проектом напрямую, способны повлиять на его судьбу — например, регулятор может потребовать соблюдения новых нормативов, а общественность — выразить недовольство через СМИ.
- Основные типы: внутренние и внешние
- Расширенная классификация по влиянию, вовлечённости и интересам
- Как выявить стейкхолдеров: пошаговый алгоритм
- Как анализировать стейкхолдеров: инструменты, матрицы, критерии
- Как управлять стейкхолдерами: стратегия и коммуникация
- Практический пример: как выглядит работа со стейкхолдерами в реальном проекте
- Заключение
- Рекомендуем посмотреть курсы по управлению проектами
Основные типы: внутренние и внешние
Для эффективного управления заинтересованными сторонами необходимо понимать, что стейкхолдеры неоднородны. Их традиционно разделяют на две крупные категории: внутренние и внешние. Это деление помогает определить, какие каналы коммуникации использовать, как часто взаимодействовать и какую информацию предоставлять каждой группе.
Внутренние — это те, кто находится внутри организации и непосредственно вовлечён в реализацию проекта:
- Руководство компании — инициирует идею, формирует стратегические запросы, принимает ключевые решения по бюджету и ресурсам.
- Менеджер — организует все процессы, координирует команду, отвечает за соблюдение сроков и качество результата.
- Рабочая команда — разработчики, дизайнеры, аналитики, копирайтеры, SMM-специалисты, тестировщики, операторы службы поддержки. Именно они непосредственно создают продукт.
- Руководители смежных направлений — например, отдела маркетинга или финансовый директор, чьи департаменты так или иначе связаны с проектом.
- Акционеры — заинтересованы в финансовой эффективности и стратегической ценности идеи для бизнеса.
Внешние — это те, кто находится за пределами организации, но может влиять на проект или зависеть от его результатов:
- Клиенты и пользователи — конечные потребители продукта, чьё мнение формирует репутацию компании.
- Поставщики и подрядчики — обеспечивают необходимые ресурсы, технологии или услуги для реализации.
- Партнёры — компании, с которыми выстроено стратегическое сотрудничество.
- Государственные органы — регулируют деятельность компании, устанавливают требования и нормативы.
- Конкуренты — наблюдают за проектом, могут адаптировать свои стратегии в ответ на ваши действия.
- Общественность и СМИ — формируют публичное восприятие проекта, особенно если он касается социально значимых тем.
Важно помнить: граница между внутренними и внешними стейкхолдерами не всегда очевидна. Например, в проекте по цифровизации внутренних процессов компании системный администратор, обслуживающий серверы, может быть как штатным сотрудником (внутренний), так и представителем подрядной организации (внешний). Ключевое значение имеет не формальный статус, а понимание их роли, интересов и степени влияния на разработку.
Расширенная классификация по влиянию, вовлечённости и интересам
Деление стейкхолдеров на внутренних и внешних даёт общее представление об их расположении относительно компании, но этого недостаточно для эффективного управления. Нам необходимо понимать, кому уделять максимум внимания, а кого достаточно периодически информировать. Для этого используются более детальные модели классификации, основанные на анализе влияния, заинтересованности и других критериев.
Матрица влияние / заинтересованность
Одна из наиболее популярных и практичных моделей — матрица, которая оценивает стейкхолдеров по двум параметрам: степени влияния на проект и уровню заинтересованности в его результатах. Эта матрица позволяет быстро определить приоритеты в коммуникации и распределении ресурсов.
|Влияние / Заинтересованность
|Высокая заинтересованность
|Низкая заинтересованность
|Высокое влияние
|Ключевые игроки — требуют максимального внимания, регулярной коммуникации и активного вовлечения. Например: руководитель проекта, директор компании, ключевой инвестор.
|Держать в курсе — важно информировать о значимых изменениях и согласовывать критические решения. Например: финансовый директор, руководители смежных департаментов.
|Низкое влияние
|Поддерживать вовлечённость — эти стейкхолдеры заинтересованы в проекте, могут быть источником идей и обратной связи. Например: служба поддержки, отдельные специалисты команды, активные пользователи.
|Минимальный мониторинг — достаточно базового информирования. Например: СМИ, широкая общественность, коллеги из других департаментов.
Модель «влияние — легитимность — срочность требований»
Более сложная, но и более точная модель предлагает оценивать стейкхолдеров по трём критериям:
- Влияние (власть) — способность стейкхолдера управлять ресурсами, бюджетами, принимать решения или блокировать их. Например, директор может остановить проект одним решением, а акционеры — потребовать пересмотра стратегии.
- Легитимность — насколько stakeholder заинтересован в том, чтобы проект был реализован корректно, в соответствии с нормами, законами и этическими стандартами. К примеру, регулирующие органы обладают высокой легитимностью, так как их задача — следить за соблюдением правил.
- Срочность требований — можно ли отложить выполнение запросов стейкхолдера или необходимо реагировать немедленно. Например, если банк отказывает в кредите из-за недостающих документов, это требует незамедлительного ответа.
Максимальный приоритет получают stakeholder, у которых высокие показатели по всем трём критериям. Это легитимные участники с реальной властью, чьи требования нельзя игнорировать. Например, в проекте для агентства недвижимости владелец бизнеса обладает всеми тремя характеристиками: он контролирует бюджет, заинтересован в правильной реализации и ожидает быстрых результатов. Игнорирование его ожиданий приведёт к конфликту и провалу проекта.
Использование обеих моделей в комплексе позволяет не только выявить ключевых стейкхолдеров, но и понять логику их поведения, спрогнозировать возможные конфликты и выстроить стратегию взаимодействия, адаптированную под специфику каждой группы.
Как выявить стейкхолдеров: пошаговый алгоритм
Выявление — это не разовая формальность в начале проекта, а систематический процесс, требующий внимательного анализа. Ошибки на этом этапе дорого обходятся: пропущенный ключевой stakeholder может в самый неподходящий момент заблокировать важное решение или потребовать пересмотра уже согласованных параметров. Рассмотрим пошаговый алгоритм, который поможет избежать подобных ситуаций.
Этап 1. Анализ проекта и целей
Прежде чем составлять список стейкхолдеров, необходимо чётко понимать, что представляет собой проект, какие цели перед ним стоят и какие ресурсы потребуются для его реализации. На этом этапе менеджер (самостоятельно или вместе с командой) отвечает на ключевые вопросы:
- Какова основная цель проекта? Что мы создаём и для кого?
- Какие ресурсы понадобятся — финансовые, человеческие, технологические?
- Какие департаменты или внешние организации будут задействованы?
- Есть ли регуляторные требования, которые необходимо учесть?
- Какие риски могут возникнуть на пути к цели?
Например, если компания разрабатывает сервис для e-commerce и планирует изменить тарифы на доставку, сразу становится очевидно: потребуется согласование с финансовым департаментом, который отвечает за работу с рисками и бюджетирование. Этот анализ помогает сформировать первичное представление о круге заинтересованных лиц.
Этап 2. Поиск всех вовлечённых лиц
На этом этапе задача — выявить всех, кто прямо или косвенно связан с проектом. Здесь важно мыслить максимально широко и не ограничиваться очевидными участниками. Полезно задавать себе следующие вопросы:
- Кто инициировал проект? Обычно это руководители высшего звена или владельцы бизнеса.
- Кто будет работать над проектом? Разработчики, дизайнеры, аналитики, маркетологи, тестировщики.
- Кто будет использовать результаты проекта? Конечные пользователи, клиенты, внутренние сотрудники компании.
- Кто предоставляет ресурсы? Поставщики оборудования, подрядчики, партнёры по интеграции.
- Кто контролирует процесс? Регулирующие органы, внутренние аудиторы, представители службы безопасности.
- Кто может помешать проекту или, напротив, поддержать его? Конкуренты, отраслевые ассоциации, СМИ.
Важно не упустить косвенных участников. Например, в проекте по внедрению новой коммуникационной платформы стейкхолдером окажется системный администратор удалённого филиала, который обслуживает серверы и должен обеспечить техническую готовность инфраструктуры. Формально он может не входить в проектную команду, но без его участия запуск системы невозможен.
Этап 3. Формирование первичного списка
После того как все потенциальные участники выявлены, их необходимо структурировать. Для этого создаётся первичный список, в который включаются:
- ФИО и должность каждого стейкхолдера.
- Роль в проекте — что именно он делает или как влияет на результат.
- Контактные данные — email, телефон, мессенджеры.
- Принадлежность к группе — внутренний или внешний, к какому департаменту относится.
На этом этапе не нужно стремиться к идеальной точности. Список будет уточняться и дополняться по мере развития проекта. Главное — зафиксировать всех, кто потенциально может повлиять на ход работы или заинтересован в её результатах. Этот список станет основой для дальнейшего анализа и построения стратегии коммуникации.
Важный момент: выявление — это не задача одного дня. В процессе реализации проекта могут появляться новые участники (например, при изменении законодательства подключается юридический отдел), а некоторые прежние стейкхолдеры могут терять актуальность. Регулярный пересмотр списка помогает поддерживать контроль над ситуацией и оперативно реагировать на изменения.
Как анализировать стейкхолдеров: инструменты, матрицы, критерии
Выявить стейкхолдеров — это лишь первый шаг. Далее необходимо систематизировать информацию о них, оценить их влияние и заинтересованность, понять, кому уделять максимум внимания, а с кем достаточно поддерживать минимальный контакт. Для этого используются специальные инструменты, которые помогают визуализировать данные и принимать обоснованные управленческие решения.
Матрица стейкхолдеров (таблица)
Это структурированная таблица, в которой собрана вся ключевая информация о заинтересованных сторонах. Менеджер проекта обращается к ней, когда нужно уточнить контакты, понять приоритеты взаимодействия или найти информацию о специфических интересах конкретного стейкхолдера.
Типичная матрица включает следующие колонки:
|ФИО
|Должность
|Контакты
|Роль в проекте
|Влияние
|Заинтересованность
|Интересы / потребности
|Риски
|Формат коммуникации
|Иван Петров
|Директор
|ivan@company.ru
|Инициатор
|Высокое
|Высокая
|Рост прибыли, соблюдение сроков
|Может заблокировать решение при недовольстве
|Еженедельные встречи
|Анна Смирнова
|Руководитель поддержки
|anna@company.ru
|Работа с клиентами после запуска
|Низкое
|Высокая
|Удобство интерфейса, минимум жалоб
|Может саботировать внедрение
|Email-рассылка, консультации
Матрица упрощает и систематизирует работу менеджера и команды. Она позволяет быстро получить полное представление о каждом стейкхолдере, понять его мотивацию и возможные риски. Например, если видно, что руководитель финансового отдела обладает высоким влиянием, но низкой заинтересованностью, становится очевидно: его нужно держать в курсе ключевых решений, но не перегружать деталями.
Дополнительно менеджер может составить матрицу должностных обязанностей стейкхолдеров — особенно полезно, когда в работе задействовано много специалистов из разных департаментов. Например, в отделе маркетинга работают копирайтер, бренд-менеджер, редактор и SMM-специалист. Понимание зоны ответственности каждого помогает обращаться к нужному человеку с правильным запросом, экономя время и избегая путаницы.
Карта стейкхолдеров (визуальная схема)
Карта — это визуальное представление всех заинтересованных сторон и связей между ними. В отличие от таблицы, карта показывает не просто список участников, а их взаимное расположение, иерархию и каналы взаимодействия.
Обычно в центре карты располагается сам проект, а вокруг него — группы стейкхолдеров: внутренние (команда, руководство, акционеры) и внешние (клиенты, партнёры, регуляторы). Линии между ними демонстрируют, кто с кем взаимодействует напрямую, а кто получает информацию опосредованно.
Карта особенно полезна в крупных проектах, где число стейкхолдеров превышает несколько десятков. Она помогает увидеть «большую картину», выявить узкие места в коммуникации и понять, через кого лучше передавать информацию определённым группам. Например, если между командой разработки и конечными пользователями нет прямого канала связи, но есть служба поддержки, логично выстраивать коммуникацию именно через неё.
Приоритетизация стейкхолдеров
После того как информация собрана и визуализирована, наступает этап приоритетизации — определения, кому уделять больше внимания и ресурсов. Здесь снова обращаемся к матрице влияние / заинтересованность и модели «влияние — легитимность — срочность».
Стейкхолдеры с высоким влиянием и заинтересованностью требуют максимального вовлечения: регулярные встречи, детальные отчёты, оперативная обратная связь. Те, у кого высокое влияние, но низкая заинтересованность, нуждаются в информировании по ключевым вопросам — их не нужно перегружать деталями, но важно держать в курсе стратегических решений.
С низким влиянием, но высокой заинтересованностью (например, служба поддержки или активные пользователи) могут стать ценными союзниками. Их стоит вовлекать в процессы, запрашивать обратную связь, делиться идеями — они способны предложить практичные решения и помочь выявить проблемы на ранних этапах.
Наконец, стейкхолдеры с низким влиянием и низкой заинтересованностью требуют минимального внимания. Их достаточно включить в общие информационные рассылки, но не тратить время на персонализированную коммуникацию.
Приоритетизация — это не статичный процесс. По мере развития проекта влияние и заинтересованность могут меняться, и стратегия взаимодействия должна адаптироваться соответственно.
Как управлять стейкхолдерами: стратегия и коммуникация
Анализ стейкхолдеров — это фундамент, но главная задача менеджера проекта заключается в том, чтобы выстроить эффективное взаимодействие с каждой группой заинтересованных лиц. Управление стейкхолдерами представляет собой непрерывный процесс, который включает информирование, вовлечение, согласование решений и работу с ожиданиями. Рассмотрим ключевые принципы и стратегии, которые помогают поддерживать конструктивные отношения на протяжении всего жизненного цикла проекта.
Принципы коммуникации
Независимо от того, с кем именно вы взаимодействуете — с директором компании или с представителем службы поддержки, — существуют универсальные принципы, которые делают коммуникацию результативной:
Прозрачность. Стейкхолдеры должны понимать, что происходит в проекте, какие решения принимаются и почему. Попытки скрыть проблемы или приукрасить ситуацию рано или поздно приводят к потере доверия. Если возникли задержки, бюджетные перерасходы или технические сложности, лучше сообщить об этом заранее и предложить план действий, чем ждать, пока стейкхолдеры сами обнаружат проблему.
Фиксация договорённостей. Любые значимые решения, изменения параметров проекта или согласованные действия должны быть зафиксированы в письменном виде — в протоколах встреч, email-переписке или документации. Это защищает команду от ситуаций, когда стейкхолдер впоследствии заявляет, что «договаривались о другом», и помогает избежать недопониманий.
Регулярность. Коммуникация не должна быть хаотичной. Стейкхолдеры ценят предсказуемость: еженедельные статус-встречи с ключевыми участниками, ежемесячные отчёты для руководства, периодические рассылки для менее вовлечённых групп. Регулярность создаёт ощущение контроля и снижает уровень тревожности, особенно у тех, кто обладает высоким влиянием.
Реактивность и обратная связь. Важно не просто информировать стейкхолдеров, но и слушать их. Запросы, замечания, идеи и критика должны получать оперативный ответ. Даже если предложение невозможно реализовать, необходимо объяснить причины и предложить альтернативу. Игнорирование обратной связи — верный путь к конфликту.
Стратегии взаимодействия по категориям
Как мы уже выяснили, стейкхолдеры различаются по степени влияния и заинтересованности, а значит, подход к взаимодействию с ними тоже должен быть разным. Рассмотрим основные стратегии:
- Информирование (низкое влияние / низкая заинтересованность). Эта группа не требует глубокого погружения в детали проекта. Достаточно отправлять им периодические обновления через общие каналы — email-рассылки, корпоративные новости, публикации в интранете. Цель — поддерживать минимальный уровень осведомлённости без значительных затрат времени и ресурсов.
- Вовлечение (высокая заинтересованность / низкое влияние). К этой категории часто относятся специалисты команды, служба поддержки, активные пользователи. Они заинтересованы в успехе и могут стать ценным источником идей и обратной связи. С ними полезно организовывать консультации, воркшопы, фокус-группы. Например, если разрабатывается новый интерфейс CRM-системы, имеет смысл привлечь менеджеров по продажам, которые будут с ним работать ежедневно, — их практический опыт поможет избежать ошибок в юзабилити.
- Партнёрство и регулярная коммуникация (высокое влияние / высокая заинтересованность). Это ключевые игроки — владельцы бизнеса, инвесторы, директора, руководители проекта. С ними необходимо поддерживать максимально тесный контакт: еженедельные встречи, детальные отчёты о прогрессе, совместное обсуждение критических решений. Их мнение напрямую влияет на траекторию проекта, поэтому важно не просто информировать, но и активно вовлекать в процесс принятия решений. Например, если возникает необходимость изменить сроки из-за технических сложностей, такое решение обязательно согласовывается с ключевыми стейкхолдерами до его реализации.
- Управление влиятельными, но незаинтересованными (высокое влияние / низкая заинтересованность). Эта категория требует особой деликатности. Такие стейкхолдеры обладают властью и могут повлиять на проект, но не погружены в его детали. Задача менеджера — держать их в курсе ключевых изменений, согласовывать стратегические решения, но не перегружать рутинной информацией. Например, финансовый директор может не интересоваться технической архитектурой системы, но ему критически важно знать о любых изменениях бюджета или сроков.
Управление ожиданиями и конфликтами
Даже при безупречной коммуникации конфликты неизбежны. Разные стейкхолдеры преследуют разные цели: владелец недвижимости хочет продать объект по максимальной цене, покупатель — найти оптимальное соотношение цены и качества, банк — минимизировать риски при выдаче ипотечного кредита, риелторы — получить комиссию. Задача менеджера — найти баланс и управлять ожиданиями так, чтобы проект двигался вперёд, а не застревал в бесконечных согласованиях.
Один из главных источников конфликтов — нереалистичные ожидания стейкхолдеров. Если на старте стартапа заказчик рассчитывает получить готовый продукт через месяц, а реальные сроки составляют три месяца, важно сразу обозначить это и обосновать. Чем раньше выявлены расхождения в ожиданиях, тем проще их скорректировать.
Ещё одна распространённая ошибка — игнорирование «неудобных» стейкхолдеров. Если представитель департамента, чьи интересы затрагивает проект, постоянно высказывает критику или требует изменений, соблазнительно просто перестать с ним общаться. Однако это лишь усугубляет ситуацию. Вместо этого стоит организовать отдельную встречу, выслушать его позицию, выяснить реальные причины недовольства и найти компромисс.
Наконец, критически важно документировать всё: результаты встреч, согласованные решения, изменения в требованиях. Это не просто формальность — это защита команды и проекта. Когда через несколько месяцев стейкхолдер заявит, что «мы договаривались о другом», наличие письменных договорённостей поможет быстро восстановить истину и избежать затяжного конфликта.
Практический пример: как выглядит работа со стейкхолдерами в реальном проекте
Теория важна, но лучше всего принципы управления стейкхолдерами раскрываются на конкретных примерах. Представим ситуацию: IT-компания разрабатывает мобильное приложение для сети фитнес-клубов. Проект рассчитан на четыре месяца, бюджет — 3 миллиона рублей. Приложение должно позволять клиентам записываться на занятия, отслеживать прогресс тренировок и получать персональные рекомендации от тренеров.
Шаг 1. Выявление стейкхолдеров. На этапе планирования менеджер проекта собирает команду и проводит мозговой штурм: кто заинтересован в этом проекте? Составляется первичный список:
- Внутренние: владелец сети фитнес-клубов (инициатор и заказчик), менеджер проекта, команда разработки (frontend— и backend-разработчики, дизайнер, тестировщик), служба поддержки клубов.
- Внешние: клиенты фитнес-клубов (конечные пользователи), тренеры (будут работать с системой рекомендаций), администраторы клубов (обрабатывают записи), платёжная система (интеграция для оплаты абонементов), маркетинговое агентство (продвижение приложения после запуска).
Шаг 2. Анализ и приоритетизация. Далее менеджер заполняет матрицу стейкхолдеров, оценивая влияние и заинтересованность каждого:
- Владелец сети — высокое влияние, высокая заинтересованность. Ключевой игрок, требует еженедельных встреч и детальных отчётов.
- Команда разработки — среднее влияние, высокая заинтересованность. Необходимо активное вовлечение, ежедневные стендапы.
- Клиенты фитнес-клубов — низкое влияние, высокая заинтересованность. Важно собрать обратную связь через опросы и тестирование бета-версии.
- Платёжная система — среднее влияние, низкая заинтересованность. Требуется техническая интеграция, но достаточно периодических консультаций.
- Маркетинговое агентство — низкое влияние, средняя заинтересованность. Информировать о готовности продукта, согласовывать сроки запуска рекламной кампании.
Шаг 3. Разработка стратегии коммуникации. Для каждой группы определяется формат взаимодействия:
- С владельцем — еженедельные видеозвонки по понедельникам, презентация промежуточных результатов каждые две недели, оперативное информирование о любых рисках.
- С командой разработки — ежедневные короткие встречи (стендапы), использование таск-менеджера для отслеживания прогресса, закрытый чат для быстрого решения текущих вопросов.
- С клиентами — организация фокус-группы на этапе проектирования интерфейса, бета-тестирование за месяц до релиза, сбор обратной связи через встроенные формы в приложении.
- С тренерами и администраторами клубов — проведение обучающих сессий перед запуском, подготовка инструкций, создание канала для вопросов и предложений.
Шаг 4. Мониторинг и адаптация. Через два месяца работы выясняется, что интеграция с платёжной системой занимает больше времени, чем планировалось. Менеджер немедленно информирует владельца, предлагает два варианта: сдвинуть сроки на две недели или упростить функционал оплаты на первом этапе, добавив расширенные возможности в следующей версии. Владелец выбирает второй вариант. Решение фиксируется письменно, обновляется документация, команда адаптирует план работы.
К концу проекта приложение запускается в срок, бюджет соблюдён, а удовлетворённость ключевых стейкхолдеров высока. Владелец получил работающий продукт, клиенты — удобный инструмент для записи на тренировки, команда — успешный кейс в портфолио.
Этот пример показывает: управление стейкхолдерами — это не абстрактная теория, а практический навык, который напрямую влияет на способность команды справляться с вызовами и достигать целей проекта. Систематический подход к выявлению, анализу и взаимодействию с заинтересованными сторонами превращает потенциальный хаос в управляемый процесс.
Заключение
Управление стейкхолдерами может показаться избыточной бюрократией, особенно на старте проекта, когда хочется как можно быстрее перейти к реальной работе. Однако практика показывает обратное: время, вложенное в выявление заинтересованных сторон, анализ их интересов и выстраивание системной коммуникации, многократно окупается на всех последующих этапах. Подведём ключевые выводы:
- Стейкхолдер — это носитель интересов и влияния. Его позиция может ускорить проект или создать серьёзные препятствия на любом этапе.
- Не все стейкхолдеры требуют одинакового внимания. Матрицы влияния и заинтересованности помогают определить, кого вовлекать активно, а кого достаточно информировать.
- Правильный анализ упрощает принятие решений. Понимание мотивации стейкхолдеров позволяет прогнозировать риски и находить компромиссы.
- Коммуникация должна быть адаптированной. Формат, частота и глубина взаимодействия зависят от роли стейкхолдера в проекте.
- Управление стейкхолдерами повышает устойчивость проекта. Системный подход снижает хаос и превращает разнонаправленные интересы в управляемый процесс.
Если вы только начинаете осваивать профессию менеджера проектов, рекомендуем обратить внимание на подборку курсов по проджект-менеджменту. В программах есть и теоретическая часть, и практические кейсы, которые помогают отработать навыки анализа и коммуникации.
Рекомендуем посмотреть курсы по управлению проектами
|Курс
|Школа
|Цена
|Рассрочка
|Длительность
|Дата начала
|Ссылка на курс
|
Менеджер проектов
|
Eduson Academy83 отзыва
|
ЦенаЕщё -5% по промокоду
119 600 ₽
|
От
119 600 ₽/мес
Беспроцентная. На 1 год.
|
Длительность
3 месяца
|
Старт
23 декабря
|Ссылка на курс
|
Project manager
|
Нетология45 отзывов
|
Ценас промокодом kursy-online
67 700 ₽
188 180 ₽
|
От
3 136 ₽/мес
Без переплат на 2 года.
|
Длительность
10 месяцев
|
Старт
24 декабря
|Ссылка на курс
|
Менеджер проектов
|
Академия Синергия34 отзыва
|
Цена
90 636 ₽
226 590 ₽
|
От
3 147 ₽/мес
8 991 ₽/мес
|
Длительность
6 месяцев
|
Старт
23 декабря
|Ссылка на курс
|
Профессия Менеджер проектов
|
Skillbox205 отзывов
|
ЦенаЕщё -20% по промокоду
105 750 ₽
211 499 ₽
|
От
3 411 ₽/мес
Без переплат на 31 месяц с отсрочкой платежа 6 месяцев.
9 572 ₽/мес
|
Длительность
12 месяцев
|
Старт
25 декабря
|Ссылка на курс
|
Менеджер проектов
|
Яндекс Практикум98 отзывов
|
Цена
159 000 ₽
|
От
19 000 ₽/мес
На 2 года.
|
Длительность
6 месяцев
Можно взять академический отпуск
|
Старт
25 декабря
|Ссылка на курс
Как российские компании формируют кадровый резерв
Новое исследование от Работа.ру и СберПодбор показало, что 51% компаний формируют кадровый резерв через джобборды благодаря удобству поиска и широкому выбору кандидатов.
Я.Субботник в Минске: фронтенд-доклады от Яндекса, воркшопы и афтерпати
26 июля в Минске пройдёт Я.Субботник по разработке интерфейсов — бесплатное мероприятие от Яндекса для фронтенд-разработчиков. Вас ждут доклады, воркшопы, ответы на вопросы и афтерпати. Присоединиться можно как очно, так и онлайн.