63% российских компаний внедряют программы поддержки сотрудников

В 2024 году крупные компании активно внедряют персонализированные программы поддержки сотрудников. Согласно исследованию, 63% российских компаний уже уделяют внимание психологическому состоянию работников. Рассмотрим ключевые тренды и практические инструменты для HR-специалистов.

От чекапов до медитаций: что предлагают передовые компании

Современные программы благополучия сотрудников выходят за рамки традиционных медицинских осмотров и спортивных мероприятий. Все больше компаний осознают важность индивидуального подхода и предлагают персонализированные треки развития, учитывающие как профессиональные, так и личные цели сотрудника. Пандемия COVID-19 ускорила этот тренд, подчеркнув необходимость заботы о ментальном здоровье и гибких форматах работы. Кроме того, наблюдается растущий интерес к проактивным мерам по профилактике заболеваний и интеграции технологий в программы поддержки, например, использование чат-ботов для психологической консультации. Проще говоря, среди основных направлений:

Регулярные медицинские обследования

Консультации психологов

Спортивные мероприятия

Командообразующие активности

Например, НЛМК и BirdsBuild развивают спортивные сообщества и организуют корпоративные события для укрепления командного духа.

Главный тренд 2024 года — индивидуализация программ поддержки. Работодатели создают специализированные треки для сотрудников на разных этапах карьеры: от новичков до готовящихся к пенсии. Такой подход помогает предотвратить выгорание и улучшить атмосферу в компании.

Цифры говорят: почему забота о сотрудниках критически важна

Статистика показывает, насколько актуальна проблема психологического здоровья работников:

48% сотрудников обращаются к психологам из-за выгорания

41% жалуются на высокий уровень стресса

Большинство российских компаний все еще не используют систематические инструменты поддержки благополучия.

Проблемы с вовлеченностью и работой в коллективе напрямую влияют на текучесть кадров. Поэтому внедрение программ поддержки — не просто тренд, а необходимость для удержания талантов.

Практические шаги: с чего начать заботу о сотрудниках

Используйте готовые решения. Например, платформа SberПодбор позволяет внедрять программы поддержки здоровья, организовывать тимбилдинги и отслеживать вовлеченность сотрудников.

Обратитесь к специализированным сервисам. Платформы вроде Ясно предлагают инструменты психологической поддержки для бизнеса.

Внедрите регулярные неформальные встречи. Мадина Акимова, директор по работе с клиентами сервиса Ясно, рекомендует проводить one-on-one встречи для обсуждения настроений и признаков выгорания.

Хотите углубить свои знания в области управления стрессом и предотвращения выгорания? На нашем сайте собрана подборка актуальных курсов по профилактике профессионального выгорания. Они помогут вам освоить современные методики поддержки благополучия сотрудников и повысить свою ценность как специалиста.