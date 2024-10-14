МФТИ разработал систему защиты данных нового поколения

Ученые МФТИ разработали инновационную систему защиты файлов на переносных носителях, которая может изменить правила игры в сфере информационной безопасности. Ключевая особенность технологии — шифрование данных происходит внутри самого устройства, делая их недоступными даже при физическом доступе к носителю.

Система авторизации позволяет работать с данными только на разрешенных устройствах, что значительно повышает уровень безопасности.

От прототипа к массовому производству: когда ждать новинку на рынке?

Сейчас устройство проходит ограниченное тестирование, но разработчики уже планируют массовое производство. Важно отметить, что финальная версия продукта будет собрана из отечественных компонентов, что обеспечит независимость от зарубежных поставок и усилит кибербезопасность России.

Цифры и факты: почему новая технология — это прорыв

Программное обеспечение записано непосредственно на носитель, исключая возможность его удаления или перезаписи без полной очистки устройства.

Данные остаются зашифрованными даже при физическом извлечении микросхемы памяти.

Шифрование происходит на устройстве, не требуя ресурсов компьютера и внешних ключей.

Технология подходит как для индивидуального, так и для корпоративного использования с разграничением прав пользователей и администраторов.

Эксперты о новой технологии: мнения и прогнозы

Валерий Конявский, заведующий кафедрой защиты информации МФТИ, подчеркивает:

«Если злоумышленник попытается прочитать данные напрямую, он увидит лишь зашифрованную информацию. Это делает решение особенно привлекательным для корпоративного использования».

Андрей Ионин, советник генерального директора ГК «Геоскан», отмечает потенциал технологии в контексте отечественной цифровой инфраструктуры, особенно для удаленных регионов России.

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