Агрегатор онлайн курсов
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Каталог курсов по направлениям
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Интернет-маркетинг
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22 курса
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HR менеджмент и управление персоналом
71 курс
Event-менеджмент
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IT-рекрутмент
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MBA
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Аналитика для руководителей
19 курсов
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Бюджетирование
12 курсов
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Личные финансы
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Менеджмент в индустрии красоты
20 курсов
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34 курса
Тайм-менеджмент
21 курс
Управление образовательными проектами
37 курсов
Управление продажами
55 курсов
Финансовая аналитика
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Финансы для руководителей
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Юридические основы бизнеса
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5 месяцев26
Интернет-маркетолог с нуля до PRO
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146 790 ₽
73 395 ₽
10 месяцев31
Профессия Data Scientist
Рассрочка
5 229 ₽/мес
Цена
214 992 ₽
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1 месяц36
Бизнес в fashion: старт, управление и продвижение бренда
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2 916 ₽/мес
Цена
70 000 ₽
5 месяцев36
Разработка на Python. Базовый курс
Рассрочка
2 875 ₽/мес
Цена
115 000 ₽
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3 месяца18
Project manager в IT
Рассрочка
4 530 ₽/мес
Цена
135 900 ₽
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12 месяцев16
Профессия Графичесский дизайнер
Рассрочка
3 609 ₽/мес
Цена
272 667 ₽
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Курс: Продакт-менеджер
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3 917 ₽/мес
Цена
160 008 ₽
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5 месяцев16
Финансовый советник
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4 791 ₽/мес
Цена
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6 месяцев16
Курс по коммерческой иллюстрации
Рассрочка
4 021 ₽/мес
Цена
272 667 ₽
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2 месяца121
3D-моделирование для начинающих 2.0
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Ведущие онлайн школыПолный рейтинг школ
Рейтинг
4.7
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Рейтинг
4.5
Рейтинг
4.8
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Новые отзывы об онлайн курсах и школахВсе отзывы
С пользой для себя
Спасибо, курс мне понравился, результат обучения тоже хороший. Появилось понимание правил создания гардероба, что и с чем лучше надевать. Сделала капсульную коллекцию для себя, коллеги впечатлились – и вот я помогаю им разобраться с их одеждой. Сначала стеснялась ставить расценки за свои услуги, но...Читать далее
Лариса
30 Сентября 2023
Новая профессия.
Учусь на психолога - консультанта, пройдено 7 модулей, на данный момент изучаю модуль по кризисной психологической помощи. Сначала нам давали основы, общую информацию по физиологии, психологии, нейропсихологии. Следующие модули более углубленные в специализацию, с акцентом на практическое использов...Читать далее
Рафаэль
30 Сентября 2023
Есть стажировки
Заметил, что очень мало люди пишут о стажировках. А ведь это едва ли не одна из самых интересных частей обучения. Я сейчас как раз нахожусь на этом этапе. Нравится, что условия, в которых проходит стажировка, максимально приближены к реальности. Точнее это и есть реальная компания и реальный проект...Читать далее
Булат
30 Сентября 2023
Информации много, отлично структурирована, все спикеры понравились
Digital маркетинг. Набор эффективных инструментов - выражаю восхищение отличной программой данного курса. Хочется отметить профессиональный подход преподавателей, предоставление актуальной и полезной информации для бизнеса, разбор множества кейсов. Это ценный курс, который помог мне увеличить багаж...Читать далее
Татьяна
26 Сентября 2023
Я в полнейшем восторге
Курс отличный, я прошла интенсив Икея и сразу же появились амбиции и я поверила в себя. Я верила , что быстро смогу взять первый заказ и я это сделала . Выполнила интерьер ванной для знакомой и заработала 3000р после 2-ух недель обучения . Дальше больше , столько знаний новых , это очень увлекатель...Читать далее
Амелия
26 Сентября 2023