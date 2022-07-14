С пользой для себя Спасибо, курс мне понравился, результат обучения тоже хороший. Появилось понимание правил создания гардероба, что и с чем лучше надевать. Сделала капсульную коллекцию для себя, коллеги впечатлились – и вот я помогаю им разобраться с их одеждой. Сначала стеснялась ставить расценки за свои услуги, но... Читать далее Лариса 5

Новая профессия. Учусь на психолога - консультанта, пройдено 7 модулей, на данный момент изучаю модуль по кризисной психологической помощи. Сначала нам давали основы, общую информацию по физиологии, психологии, нейропсихологии. Следующие модули более углубленные в специализацию, с акцентом на практическое использов... Читать далее Рафаэль 5

Есть стажировки Заметил, что очень мало люди пишут о стажировках. А ведь это едва ли не одна из самых интересных частей обучения. Я сейчас как раз нахожусь на этом этапе. Нравится, что условия, в которых проходит стажировка, максимально приближены к реальности. Точнее это и есть реальная компания и реальный проект... Читать далее Булат 5

Информации много, отлично структурирована, все спикеры понравились Digital маркетинг. Набор эффективных инструментов - выражаю восхищение отличной программой данного курса. Хочется отметить профессиональный подход преподавателей, предоставление актуальной и полезной информации для бизнеса, разбор множества кейсов. Это ценный курс, который помог мне увеличить багаж... Читать далее Татьяна 5