Smart Ranking 3 ноября опубликовало рейтинг крупнейших частных EdTech-компаний России за III квартал 2026 года. Выручка домашнего онлайн-обучения у участников выросла на 37,3% год к году, подготовки к экзаменам — на 35,2%, взрослого дополнительного профессионального образования — на 1,8%. При выборе школы эти данные показывают динамику бизнеса, но не подтверждают качество программы.

Общая выручка топ-100 составила 43,5 млрд рублей — на 11,6% больше, чем в III квартале 2025 года. KursHub сопоставил темпы роста с объёмом трёх сегментов: лидер по росту оказался существенно меньше взрослого ДПО по выручке.

Сегмент рейтинга Выручка за III квартал 2026 года, млн рублей Изменение год к году Домашнее обучение 3 036,4 +37,3% Подготовка к экзаменам 7 124,9 +35,2% ДПО для взрослых 10 969,5 +1,8%

По расчёту KursHub, домашнее обучение опережает подготовку к экзаменам по темпу роста на 2,1 процентного пункта (37,3 − 35,2). При этом выручка взрослого ДПО примерно в 3,6 раза больше выручки домашнего обучения (10 969,5 ÷ 3 036,4). Это сравнение опубликованных денежных показателей сегментов рейтинга; оно не измеряет число учеников или результат занятий.

Согласно методике Smart Ranking, рейтинг охватывает российские частные компании; структуры государственных вузов в него не входят. Онлайн-школам нужна собственная платформа, также учитываются разработчики образовательного ПО. Агентство использует открытые данные, отчётность прошлых периодов и анкеты компаний. Выручку тех, кто не предоставил сведения, оценивают и помечают в рейтинге. У многопрофильных компаний учитывают образовательные онлайн-продукты, у бизнес-школ — онлайн- и смешанные форматы. Отдельный заказчик исследования на этих страницах не указан.

Поэтому показатели топ-100 нельзя считать переписью всего российского образования или рейтингом лучших школ. Из одной динамики выручки невозможно установить, стало ли больше учащихся, изменились ли цены и улучшилось ли обучение. Для таких выводов нужны отдельные сопоставимые данные.

Какие параметры программы сравнить вместо выручки школы

KursHub проверил 5 ноября две карточки подготовки к ЕГЭ по английскому языку в своём каталоге. У «Турбо ЕГЭ» указаны семь месяцев и поле старта «Скоро» с расписанием занятий. У «Учеба.ру» — девять месяцев и старт «В любое время». Это различия описаний предложений, а не проверка качества или результатов: по полю старта нельзя определить весь формат обучения.

Если задача — подготовка к экзамену, в листинге подготовки к ЕГЭ можно сопоставить предмет, продолжительность и дату начала разных программ. Затем уточните у школы актуальные условия, объём практики и порядок обратной связи. Для выбора полной домашней школы такого сравнения экзаменационных курсов недостаточно: это другой объём учебных задач.