ВШЭ: 15% не пользовавшихся ИИ опрошенных назвали нехватку навыков

ИСИЭЗ НИУ ВШЭ 7 октября 2026 года опубликовал результаты опроса об использовании ИИ. Нехватку навыков назвали 15% респондентов, которые не обращались к таким сервисам за предыдущие три месяца. Для выбирающих обучение нейросетям это повод различать первоначальное освоение инструмента и подготовку к конкретной рабочей задаче.

Онлайн-опрос российских интернет-пользователей от 14 лет проходил в июне—августе 2026 года. Квотная выборка включала 6 236 человек; вопросы об ИИ задавали специальной подвыборке из 3 167 участников. Авторы публикации — Лилия Кузина, Валентина Полякова и Евгений Попов. Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных исследований ВШЭ; отдельный заказчик в заметке не указан.

За три месяца до опроса ИИ не пользовался 21% респондентов. Внутри этой группы 60% не испытывали потребности или желания, а 15% указали нехватку навыков. Поэтому последнюю цифру нельзя переносить на всех россиян или даже на всех опрошенных интернет-пользователей.

Пересчёт KursHub по округлённым долям даёт 21% × 15% = 3,15%: около 3% опрошенных интернет-пользователей одновременно не использовали ИИ и называли нехватку навыков. Это приблизительная оценка по опубликованным процентам, а не отдельный результат анализа микроданных. Она описывает заявленный барьер, а не проверенный уровень компетенций.

Всего об использовании каких-либо ИИ-сервисов сообщили 79% опрошенных, об универсальных генеративных сервисах — 34%. В широкий показатель входят и голосовые помощники. Опрос собирал ответы о практике использования, а не результаты экзамена по навыкам; эти доли не доказывают профессиональную подготовку или необходимость покупать курс.

Какие программы стоят за обучением нейросетям

KursHub сопоставил три карточки онлайн-программ из собственного каталога на 7 октября 2026 года по двум признакам: предполагаемой аудитории и описанным задачам. Срез показывает различия предложений, а не их эффективность; сведения карточек нужно уточнять по актуальной программе школы.

Карточка программы Аудитория и задачи в описании Нейросети для начинающих — SF Education В карточке указаны слушатели без опыта программирования, создание контента и автоматизация без написания кода. Нейросети для рабочих задач — Skillbox Описание связывает программу с рутинными рабочими задачами, промптами, визуальным контентом и презентациями. Нейросети для IT менеджеров — Otus Карточка адресована имеющим опыт управления IT-проектами; среди сценариев указана автоматизация Jira и Confluence через API.

Если задача уже определена, в листинге курсов по нейросетям можно сравнить программы для начинающих и для рабочих сценариев. Сверьте содержание практики с нужным результатом: текстом, презентацией, обработкой данных или интеграцией в рабочий процесс. Этот выбор относится к использованию готовых ИИ-инструментов; подготовку к разработке моделей нужно оценивать отдельно.

Редакционный вывод из сравнения: начинающему стоит сначала выбрать конкретную задачу и проверить, какие задания предлагают на курсе. Наличие знакомой нейросети в программе само по себе не подтверждает, что вы освоите нужную работу. Для уже опытного пользователя вводная программа может повторять известное; полезность опроса здесь — в разграничении освоения сервиса и профессионального результата, а не в обещании нового заработка.