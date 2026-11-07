Skypro прекращает набор новых студентов на программы дополнительного профессионального образования для частных клиентов. Об этом 6 ноября «Ведомостям» сообщил представитель Skyeng. Нынешние студенты смогут продолжить обучение по условиям договора, заявил представитель группы.

По его словам, после завершения действующих программ B2C-направление Skypro прекратит работу. Группа сохранит корпоративное направление, платформу и бренд Skypro. Заявление касается розничных программ ДПО Skypro и не означает прекращение работы всей группы Skyeng.

В открытой части сообщения компании не названа единая дата окончания всех текущих программ. Обещание завершить обучение остаётся заявлением Skyeng: оно само по себе не подтверждает, как исполнен договор каждого студента.

Карточка курса ещё не подтверждает набор

KursHub сопоставил заявление компании со своим каталогом. В проверенной 7 ноября версии каталога по Python оставалась карточка Skypro с датой старта 7 ноября. Наличие курса и даты старта в карточке само по себе не подтверждает открытый набор.

В том же срезе у расширенного курса Python-разработчика Нетологии указано 12 месяцев, у курса бэкенд-разработки на Python SF Education — 3 месяца. Это параметры двух разных предложений, а не оценка качества или готовая равноценная замена.

Поэтому при сравнении проверяйте состав программы, практику, поддержку и подтверждение набора у самой школы. Если вы рассматривали обучение Python в Skypro и теперь сравниваете другие варианты, начните с каталога курсов Python, учитывая обнаруженное ограничение карточек. В этом срезе мы проверили сведения в каталоге, а не условия действующего набора и договоры каждой школы.