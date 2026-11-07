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Skypro прекращает набор на ДПО для частных клиентов

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Иван Шарков
Автор
Главный редактор в KursHub

Skypro прекращает набор новых студентов на программы дополнительного профессионального образования для частных клиентов. Об этом 6 ноября «Ведомостям» сообщил представитель Skyeng. Нынешние студенты смогут продолжить обучение по условиям договора, заявил представитель группы.

Skypro прекращает набор на ДПО для частных клиентов

По его словам, после завершения действующих программ B2C-направление Skypro прекратит работу. Группа сохранит корпоративное направление, платформу и бренд Skypro. Заявление касается розничных программ ДПО Skypro и не означает прекращение работы всей группы Skyeng.

В открытой части сообщения компании не названа единая дата окончания всех текущих программ. Обещание завершить обучение остаётся заявлением Skyeng: оно само по себе не подтверждает, как исполнен договор каждого студента.

Карточка курса ещё не подтверждает набор

KursHub сопоставил заявление компании со своим каталогом. В проверенной 7 ноября версии каталога по Python оставалась карточка Skypro с датой старта 7 ноября. Наличие курса и даты старта в карточке само по себе не подтверждает открытый набор.

В том же срезе у расширенного курса Python-разработчика Нетологии указано 12 месяцев, у курса бэкенд-разработки на Python SF Education — 3 месяца. Это параметры двух разных предложений, а не оценка качества или готовая равноценная замена.

Поэтому при сравнении проверяйте состав программы, практику, поддержку и подтверждение набора у самой школы. Если вы рассматривали обучение Python в Skypro и теперь сравниваете другие варианты, начните с каталога курсов Python, учитывая обнаруженное ограничение карточек. В этом срезе мы проверили сведения в каталоге, а не условия действующего набора и договоры каждой школы.

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