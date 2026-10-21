67% опрошенных родителей школьников считают, что школа не даёт достаточно подготовки для поступления в вуз без репетитора. Такие результаты 20 октября 2026 года опубликовал Аналитический центр ВЦИОМ. Это оценка родителей, а не проверка знаний детей или доказательство необходимости платных занятий.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» провели по телефону 3 октября среди 1600 совершеннолетних россиян. Но вопросы о школе и репетиторах задавали только родителям детей школьного возраста — 432 участникам, или 27% общей выборки. Методика и результаты приведены в полном отчёте ВЦИОМ.

Почему три показателя нельзя сравнивать напрямую

KursHub сверил краткое сообщение ВЦИОМ с полным отчётом. В анонсе финансовую нагрузку описывают через долю семей, а полный текст уточняет: отвечали родители, которые уже пользуются услугами репетиторов. Поэтому 49% нельзя переносить на все семьи со школьниками.

Показатель К кому относится Что означает 67% Опрошенные родители школьников Считают школьную подготовку недостаточной для поступления без репетитора 35% Опрошенные родители школьников Назвали услуги репетитора способом повысить успеваемость 49% Родители, пользующиеся услугами репетиторов Оценили нагрузку этих расходов на семейный бюджет как высокую или очень высокую

Таблица разделяет мнение о подготовке, использование дополнительной помощи и расходы её пользователей. Это разные вопросы, а у последнего показателя ещё и другая база. Сопоставлять 67% и 49% как доли одной группы или вычислять разницу между ними некорректно. Численность группы пользователей репетиторов в опубликованном тексте не указана.

Среди родителей старшеклассников к репетиторам обращались 55%. Но опубликованный текст отчёта не содержит данных о результативности занятий или сравнении очной подготовки с онлайн-обучением. Из него нельзя заключить, какой формат лучше или нужен ли репетитор конкретному ребёнку.

Что это меняет при выборе подготовки

Для семьи эти данные — повод разделить два решения: какая помощь нужна школьнику и каким способом её получить. Само по себе распространённое беспокойство родителей не показывает пробелы в знаниях конкретного ребёнка. Прежде чем выбирать занятия, имеет смысл определить предмет и задачу подготовки; это редакционная рекомендация, а не результат опроса.

Если семья уже выбрала онлайн-подготовку к ЕГЭ, следующий шаг — сравнить программы по нужному предмету. В подборке подготовки к ЕГЭ на KursHub указаны цена, рассрочка и длительность. Полную стоимость стоит отличать от ежемесячного платежа, а наличие проверки работ и обратной связи уточнять в программе школы. Опрос ВЦИОМ не устанавливает, что платный курс необходим или даст определённый экзаменационный результат.