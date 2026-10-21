ВЦИОМ: 67% родителей считают школьную подготовку недостаточной для поступления
67% опрошенных родителей школьников считают, что школа не даёт достаточно подготовки для поступления в вуз без репетитора. Такие результаты 20 октября 2026 года опубликовал Аналитический центр ВЦИОМ. Это оценка родителей, а не проверка знаний детей или доказательство необходимости платных занятий.
Опрос «ВЦИОМ-Спутник» провели по телефону 3 октября среди 1600 совершеннолетних россиян. Но вопросы о школе и репетиторах задавали только родителям детей школьного возраста — 432 участникам, или 27% общей выборки. Методика и результаты приведены в полном отчёте ВЦИОМ.
Почему три показателя нельзя сравнивать напрямую
KursHub сверил краткое сообщение ВЦИОМ с полным отчётом. В анонсе финансовую нагрузку описывают через долю семей, а полный текст уточняет: отвечали родители, которые уже пользуются услугами репетиторов. Поэтому 49% нельзя переносить на все семьи со школьниками.
|Показатель
|К кому относится
|Что означает
|67%
|Опрошенные родители школьников
|Считают школьную подготовку недостаточной для поступления без репетитора
|35%
|Опрошенные родители школьников
|Назвали услуги репетитора способом повысить успеваемость
|49%
|Родители, пользующиеся услугами репетиторов
|Оценили нагрузку этих расходов на семейный бюджет как высокую или очень высокую
Таблица разделяет мнение о подготовке, использование дополнительной помощи и расходы её пользователей. Это разные вопросы, а у последнего показателя ещё и другая база. Сопоставлять 67% и 49% как доли одной группы или вычислять разницу между ними некорректно. Численность группы пользователей репетиторов в опубликованном тексте не указана.
Среди родителей старшеклассников к репетиторам обращались 55%. Но опубликованный текст отчёта не содержит данных о результативности занятий или сравнении очной подготовки с онлайн-обучением. Из него нельзя заключить, какой формат лучше или нужен ли репетитор конкретному ребёнку.
Что это меняет при выборе подготовки
Для семьи эти данные — повод разделить два решения: какая помощь нужна школьнику и каким способом её получить. Само по себе распространённое беспокойство родителей не показывает пробелы в знаниях конкретного ребёнка. Прежде чем выбирать занятия, имеет смысл определить предмет и задачу подготовки; это редакционная рекомендация, а не результат опроса.
Если семья уже выбрала онлайн-подготовку к ЕГЭ, следующий шаг — сравнить программы по нужному предмету. В подборке подготовки к ЕГЭ на KursHub указаны цена, рассрочка и длительность. Полную стоимость стоит отличать от ежемесячного платежа, а наличие проверки работ и обратной связи уточнять в программе школы. Опрос ВЦИОМ не устанавливает, что платный курс необходим или даст определённый экзаменационный результат.
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