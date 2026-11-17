23 ноября Российское общество «Знание» сообщило о запуске «Главного детского» — цифрового ресурса с материалами для дошкольников, родителей и воспитателей. На портале собраны игры, книги, мультфильмы, сценарии занятий и методические рекомендации.

По словам генерального директора Общества «Знание» Максима Древаля, экспертную проверку прошли около трёх тысяч материалов, ещё столько же находятся на разных этапах экспертизы. Это данные разработчика, а не независимая оценка качества всей библиотеки. ИИ-помощника для поиска контента пока только планируют внедрить.

Как подобрать материалы для дома и детского сада

KursHub проверил портал 24 ноября: открыл два варианта каталога и текстовую карточку «Игры на зимних прогулках» без входа в аккаунт. Проверка касается доступа и структуры подборок; педагогическую эффективность материалов редакция не оценивала.

В FAQ портала указано, что просмотр доступен без регистрации. Аккаунт позволяет сохранять историю просмотров и добавлять материалы в избранное. Для поиска можно сочетать возраст ребёнка, аудиторию и формат контента; для скачивания есть отдельный признак.

Задача Где начать поиск Что редакция проверила Подобрать домашнее занятие Каталог для родителей В примере открыты фильтры «Родители» и «5 лет». Это настройки аудитории и возраста, а не число найденных материалов. Подготовить занятие в группе Подборка для подготовительной группы Ссылка с главной открывает фильтры «Педагоги», «7 лет» и «8 лет». Возраст можно изменить под свою группу. Найти файл для печати Признак «Доступно для скачивания» в каталоге FAQ относит к скачиваемым только некоторые материалы; возможность скачать файл проверяют отдельно.

Скачать и распечатать можно лишь часть материалов — например, карточки, памятки и рабочие листы. Наличие текста или видео в каталоге само по себе не означает, что к нему приложен файл для печати: это стоит проверять в выбранной карточке.

Воспитателям, которые выбирают отдельную учебную программу по раннему развитию или методике занятий, в каталоге курсов по педагогике KursHub можно сопоставить содержание, продолжительность и формат программ. Такой следующий шаг нужен тем, кто ищет обучение по программе; для подбора отдельной игры или материала достаточно библиотеки портала.