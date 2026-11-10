С 9 ноября по 13 декабря 2026 года жители России могут бесплатно пройти онлайн-проверку цифровой грамотности и навыков работы с искусственным интеллектом. О расширении аудитории «ЦифрАтеста» сообщила АНО «Цифровая экономика».

В 2025 году тестирование проводилось среди государственных гражданских и муниципальных служащих; в 2026-м аудиторию расширили на граждан разных возрастов и профессий. Проверка посвящена работе с информацией, цифровым коммуникациям, безопасности и использованию ИИ. Организатор сообщает, что участник получит результат, персональные рекомендации и именной сертификат.

Что проверить перед началом попытки

KursHub сопоставил анонс с реальной стартовой страницей тестирования. Регистрация не нужна, но перед началом форма просит выбрать регион, возрастную группу и пол. Попытка длится не больше 20 минут и завершается автоматически.

Пропущенное задание получает нулевой результат, вернуться к нему нельзя. KursHub советует выделить на попытку время без перерыва и учитывать правило пропуска при чтении результата. Это рекомендация по условиям конкретной попытки, а не оценка качества диагностики.

При перезагрузке страницы платформа обещает восстановить текущую позицию; для продолжения нужно использовать тот же браузер и устройство и не удалять cookies до конца попытки. Это опубликованные условия восстановления, а не проверенный редакцией результат: мы изучили страницы, но не вводили данные, не проходили тест и не получали сертификат.

В образовательном разделе платформы отдельно выделены цифровая и ИИ-грамотность — раздел обучения можно открыть отдельно. Если вы решили подробнее изучать работу с ИИ, в каталоге курсов по нейросетям KursHub можно сравнить программы по задачам, формату и продолжительности. Выбор курса стоит делать по нужным навыкам; мы не проверяли качество диагностики «ЦифрАтеста» или готовность его участников к профессиональной работе.