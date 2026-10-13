Кравцов назвал этапы введения школьного курса по ИИ
9 октября 2026 года министр просвещения Сергей Кравцов назвал этапы введения внеурочного курса «Искусственный интеллект и информационная безопасность». По словам министра, со второй четверти планируется апробация программы для 5–11-х классов в пилотных школах; введение во всех школах он отнёс к следующему году.
Для учителей и родителей важен охват первого этапа. KursHub сопоставил три датированных сообщения Минпросвещения: в августе ведомство говорило о старте во всех школах, а октябрьское заявление описывает сначала апробацию. Это описание объявленных этапов, а не подтверждение того, что новая обязанность уже вступила в силу.
Как различаются августовский и октябрьский планы
|Сообщение Минпросвещения
|Охват и сроки в сообщении
|21 августа 2026
|Планируется ввести курс во всех школах со второй четверти 2026/27 учебного года.
|26 августа 2026
|Курс внеурочной деятельности появится во всех российских школах с ноября 2026 года.
|9 октября 2026
|Со второй четверти — апробация в пилотных школах для 5–11-х классов; со следующего года — введение во всех школах, по словам министра.
В августе речь шла сразу обо всех школах, в октябре — о пилотном первом этапе. Сравнение показывает различие двух датированных планов; оно не доказывает выпуск приказа о переносе курса. Поэтому формулировка о всеобщем старте с ноября не должна подменять содержание более позднего заявления.
В сообщении 9 октября не приведены список пилотных школ, учебный план и количество часов. Родителям и педагогам стоит уточнить участие своей школы в апробации и расписание у администрации. Это вопрос конкретной школы: из федерального сообщения её учебный план не восстановить.
Объявленный школьный курс и обучение педагогов работе с нейросетями — разные задачи. KursHub отдельно сопоставил две карточки программ с педагогами в названии на 13 октября 2026 года по описанным рабочим задачам. Нетология связывает расширенный курс с подготовкой уроков, проверкой заданий и наглядным материалом. Фоксфорд — с планами уроков, презентациями и дидактическими материалами. Это срез описаний двух предложений, не проверка их эффективности и не подтверждение соответствия будущему школьному курсу.
Если вам нужно освоить именно подготовку собственных занятий, в листинге курсов по нейросетям для педагогов можно сравнить описания программ и практики. Сначала определите задачу — например, подготовку плана урока или визуального пособия, — затем проверьте, есть ли для неё задания в программе. Само наличие ИИ в названии программы не устанавливает её связь с объявленным школьным курсом; содержание и условия нужно уточнять у школы.
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