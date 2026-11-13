Рособрнадзор планирует расширить тренажёр подготовки к ЕГЭ на Госуслугах с двух до 16 предметов до начала экзаменационной кампании 2027 года. Ведомство сообщило об этом 13 ноября в подробной статье о цифровых сервисах экзамена.

В 2026 году тренажёр был запущен в тестовом режиме по двум предметам. Расширение до 16 дисциплин пока описано как план: точный день запуска в сообщении не назван.

Какие сроки названы для тренажёра и остальных сервисов

Срок в сообщении К чему он относится 2026 год Тестовый режим тренажёра по двум предметам До начала кампании 2027 года Планируемое расширение тренажёра до 16 предметов 2028 год План полного набора перечисленных сервисов ЕГЭ на Госуслугах: заявления, результаты, сканы работ и апелляции

KursHub сопоставил эту статью с коротким сообщением ведомства в Telegram. В посте рядом с общим перечнем функций использована относительная формулировка про следующий год. В подробной статье тот же перечень прямо привязан к 2028 году, а расширение тренажёра — отдельно к кампании 2027 года. Поэтому срок запуска тренажёра нельзя переносить на все перечисленные сервисы портала.

Сообщение не подтверждает, что все 16 предметов уже доступны. Редакция не проходила задания и не проверяла их оценивание; по этому анонсу нельзя судить о результативности подготовки.

Если вы выбираете самостоятельную онлайн-подготовку, проверяйте наличие своего предмета в сервисе, а не ориентируйтесь только на обещанный охват. Если наряду с практикой рассматриваете обучение по программе, в каталоге подготовки к ЕГЭ KursHub можно сравнить предметы, длительность и расписания занятий. Наличие программы в каталоге само по себе не гарантирует экзаменационный результат.