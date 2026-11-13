Тренажёр ЕГЭ на Госуслугах планируют расширить до 16 предметов
Рособрнадзор планирует расширить тренажёр подготовки к ЕГЭ на Госуслугах с двух до 16 предметов до начала экзаменационной кампании 2027 года. Ведомство сообщило об этом 13 ноября в подробной статье о цифровых сервисах экзамена.
В 2026 году тренажёр был запущен в тестовом режиме по двум предметам. Расширение до 16 дисциплин пока описано как план: точный день запуска в сообщении не назван.
Какие сроки названы для тренажёра и остальных сервисов
|Срок в сообщении
|К чему он относится
|2026 год
|Тестовый режим тренажёра по двум предметам
|До начала кампании 2027 года
|Планируемое расширение тренажёра до 16 предметов
|2028 год
|План полного набора перечисленных сервисов ЕГЭ на Госуслугах: заявления, результаты, сканы работ и апелляции
KursHub сопоставил эту статью с коротким сообщением ведомства в Telegram. В посте рядом с общим перечнем функций использована относительная формулировка про следующий год. В подробной статье тот же перечень прямо привязан к 2028 году, а расширение тренажёра — отдельно к кампании 2027 года. Поэтому срок запуска тренажёра нельзя переносить на все перечисленные сервисы портала.
Сообщение не подтверждает, что все 16 предметов уже доступны. Редакция не проходила задания и не проверяла их оценивание; по этому анонсу нельзя судить о результативности подготовки.
Если вы выбираете самостоятельную онлайн-подготовку, проверяйте наличие своего предмета в сервисе, а не ориентируйтесь только на обещанный охват. Если наряду с практикой рассматриваете обучение по программе, в каталоге подготовки к ЕГЭ KursHub можно сравнить предметы, длительность и расписания занятий. Наличие программы в каталоге само по себе не гарантирует экзаменационный результат.
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