В восьми школах Хакасии прошли первые занятия внеурочного курса «Искусственный интеллект и информационная безопасность». Об этом 12 ноября сообщило Министерство образования и науки республики; уроки состоялись накануне.

Региональным координатором стал Хакасский институт развития образования и повышения квалификации. Министерство перечислило участников из четырёх территорий. KursHub сгруппировал список: две школы в Алтайском районе, одна в Саяногорске, четыре в Абакане и одна в Усть-Абаканском районе — всего восемь.

Какие школы участвуют в апробации

Территория Школы из сообщения министерства Алтайский район Белоярская и Кировская школы Саяногорск Лицей №7 Абакан Школы №2, №9, №31 и Хакасская национальная гимназия Усть-Абаканский район Чапаевская школа

В октябрьском разборе KursHub речь шла о планируемой апробации в пилотных школах без списка участников. Новое сообщение подтверждает состоявшиеся занятия и называет конкретные школы. Это обновление статуса, но список Хакасии не описывает весь российский пилот.

Из этого сообщения нельзя сделать вывод, что занятия идут в каждой школе страны или что для всех учеников возникла новая обязанность. Об участии конкретной школы стоит уточнять у её администрации; расписание других школ редакция не проверяла.

Заведующий лабораторией искусственного интеллекта и математического моделирования БГПУ им. М. Акмуллы Рамиль Абзалимов в комментарии на сайте университета подчёркивает: результаты работы нейросети нужно проверять, а окончательное решение остаётся за педагогом. Это позиция эксперта, а не результат проверки эффективности нового курса.

Школьный курс для детей и обучение преподавателя работе с нейросетями — разные задачи. Если вам нужны навыки подготовки собственных занятий, в каталоге курсов по нейросетям для педагогов KursHub можно сравнить программы, форматы и продолжительность. Наличие программы в каталоге не подтверждает её соответствие школьному пилоту.