Восемь школ Хакасии начали апробацию курса по ИИ
В восьми школах Хакасии прошли первые занятия внеурочного курса «Искусственный интеллект и информационная безопасность». Об этом 12 ноября сообщило Министерство образования и науки республики; уроки состоялись накануне.
Региональным координатором стал Хакасский институт развития образования и повышения квалификации. Министерство перечислило участников из четырёх территорий. KursHub сгруппировал список: две школы в Алтайском районе, одна в Саяногорске, четыре в Абакане и одна в Усть-Абаканском районе — всего восемь.
Какие школы участвуют в апробации
|Территория
|Школы из сообщения министерства
|Алтайский район
|Белоярская и Кировская школы
|Саяногорск
|Лицей №7
|Абакан
|Школы №2, №9, №31 и Хакасская национальная гимназия
|Усть-Абаканский район
|Чапаевская школа
В октябрьском разборе KursHub речь шла о планируемой апробации в пилотных школах без списка участников. Новое сообщение подтверждает состоявшиеся занятия и называет конкретные школы. Это обновление статуса, но список Хакасии не описывает весь российский пилот.
Из этого сообщения нельзя сделать вывод, что занятия идут в каждой школе страны или что для всех учеников возникла новая обязанность. Об участии конкретной школы стоит уточнять у её администрации; расписание других школ редакция не проверяла.
Заведующий лабораторией искусственного интеллекта и математического моделирования БГПУ им. М. Акмуллы Рамиль Абзалимов в комментарии на сайте университета подчёркивает: результаты работы нейросети нужно проверять, а окончательное решение остаётся за педагогом. Это позиция эксперта, а не результат проверки эффективности нового курса.
Школьный курс для детей и обучение преподавателя работе с нейросетями — разные задачи. Если вам нужны навыки подготовки собственных занятий, в каталоге курсов по нейросетям для педагогов KursHub можно сравнить программы, форматы и продолжительность. Наличие программы в каталоге не подтверждает её соответствие школьному пилоту.
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