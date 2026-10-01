Рособрнадзор проведёт мониторинг 11,7 тыс. вузовских программ

Рособрнадзор объявил, что второй аккредитационный мониторинг пройдёт с октября 2026 года по май 2027-го. В высшем образовании он охватит 11,7 тыс. программ — почти в полтора раза больше, чем предыдущий. При выборе места учёбы ориентироваться на эту общую цифру недостаточно: сведения об аккредитации конкретного направления нужно проверять отдельно.

Сбор данных ведомство планирует закончить до конца 2026 года. В процедуре будут шире использовать сведения из государственных информационных систем. Мониторинг касается также школ и колледжей, однако число 11,7 тыс. относится только к программам высшего образования.

В этот раз направления для оценки Рособрнадзор выбрал самостоятельно: по одному из каждой укрупнённой группы специальностей и направлений подготовки. Среди критериев отбора — наличие государственной аккредитации, выпуск студентов в 2024 году и приём в 2025-м. Объявленные 11,7 тыс. программ нельзя трактовать как число участвующих вузов.

Показатели сохранились такими же, как при первом мониторинге в 2023 году. По объяснению ведомства, процедура помогает обнаружить снижение качества обучения. По её итогам организации получают рекомендации по учебным программам, кадровой работе и образовательной среде. В сообщении нет решений о лишении отдельных вузов аккредитации.

Как проверить выбранное направление

Для проверки используйте реестр государственной аккредитации. Ссылку на запись своей организации можно искать в разделе «Сведения об образовательной организации» на сайте вуза. Такой способ доступа показан, например, на странице лицензии и аккредитации ПГУПС: ссылки на два реестра там приведены отдельно.

Сопоставьте запись с названием организации и выбранным направлением обучения. Если сведения не удаётся найти или сопоставить, запросите у приёмной комиссии актуальную ссылку на запись и пояснение по своей программе. Сообщение о предстоящем мониторинге не заменяет этой проверки.