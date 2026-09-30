АНО «Цифровая экономика» 30 сентября опубликовала исследование школьного ИТ-образования в России. Организация получила 199 ответов из 42 регионов: чаще всего участники указывали на недостаток оборудования и квалифицированных учителей. Авторы предложили проверить в пилотных проектах пропедевтический модуль информатики для 5–6 классов, но это пока рекомендация, а не изменение школьной программы.

Исследование АНО «Цифровая экономика» объединяет анализ федеральных образовательных документов, региональных практик и зарубежного опыта. Для региональной части организаторы направили запрос во все 89 субъектов России. Ответы поступили из 42 регионов, причём один регион мог представить несколько практик. Поэтому 199 ответов нельзя считать репрезентативной выборкой российских школ или мнением всех учителей и учеников.

Как сейчас устроено обучение информатике и что предлагают изменить

Действующая федеральная рабочая программа базового уровня рекомендует изучать информатику в 7–9 классах по одному часу в неделю: 34 часа в каждом классе и 102 часа за три года. Углублённая программа предусматривает по два часа в неделю, всего 204 часа.

Положение Статус Содержание Информатика в 7–9 классах Действующая федеральная рабочая программа 102 часа на базовом уровне или 204 часа на углублённом Пропедевтический модуль в 5–6 классах Предложение авторов исследования Цифровая грамотность и безопасность, логика, алгоритмы, работа с данными Визуальное программирование в Scratch Один из предложенных форматов Простые анимации, интерактивные истории и игры с командами, условиями и циклами Два часа информатики в неделю в 7–9 классах Возможный следующий этап Авторы предлагают рассматривать его после апробации модуля для 5–6 классов

Авторы не предлагают сразу вводить новый обязательный предмет с пятого класса. В отчёте речь идёт о пилотировании модуля через внеурочную деятельность или вариативную часть учебного плана. Проверять модель предлагается в крупных и малых городах, а также в сельских школах, чтобы различия в оснащении и кадровом обеспечении не потерялись в общих результатах.

Какие ограничения назвали регионы

Недостаточное или устаревшее оборудование отмечено в 106 из 199 ответов, нехватка квалифицированных учителей — в 96. Высокую нагрузку на педагогов указали 67 раз, различия между городскими и сельскими школами — 58. В отчёте эти данные представлены как количество отдельных отметок, поэтому показатели нельзя складывать между собой.

Отчёт фиксирует частоту проблем в полученных ответах, но не измеряет знания школьников и не доказывает, что одинаковые ограничения существуют в каждой школе. В документе также не раскрыто, как именно внутри 42 регионов сформировались 199 ответов. Выводы подходят для постановки вопросов и планирования пилотных проектов, но не для оценки отдельной школы.

Родителям, которые рассматривают дополнительные занятия, сначала стоит сопоставить их с программой ребёнка: какие темы уже проходят в школе, есть ли регулярная практика и обратная связь, хватает ли задач по алгоритмам, работе с данными и информационной безопасности. В каталоге KursHub можно сравнить курсы программирования для детей и школьников по возрасту, формату, продолжительности и содержанию. Для учеников, которым нужен начальный опыт работы с командами, условиями и циклами без текстового синтаксиса, отдельно собраны курсы программирования на Scratch.

Само исследование не подтверждает, что дополнительный курс нужен каждому школьнику. Такое решение зависит от действующей программы школы, возраста ребёнка, его интереса и конкретного дефицита практики.