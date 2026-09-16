За последние месяцы KursHub заметно изменился — не только внешне. С июля проект работает на собственном движке. Вместе с переездом мы обновили каталог курсов, запустили полноценные личные кабинеты, добавили избранное и расширили инструменты для работы с отзывами, тестами и вебинарами. Представители онлайн-школ получили отдельное рабочее пространство.

KursHub теперь работает на собственном движке

Раньше значительная часть сайта зависела от WordPress. В июле KursHub перешёл на собственный PHP-движок. Публичные страницы, формы, каталог, журнал, рейтинги и служебные процессы теперь работают в единой системе.

Сам переход почти незаметен в интерфейсе, но на новом движке команда может выпускать функции без ограничений прежней платформы. При переезде сохранились адреса страниц, данные курсов, школ, отзывов и результаты ранее пройденных тестов.

Каталог курсов стал удобнее на компьютере и смартфоне

Мы переработали листинги курсов и привели разные разделы каталога к общему виду. Карточки стали компактнее, при этом основные условия программы остались перед глазами: школа, стоимость, рассрочка, продолжительность, дата старта и рейтинг.

Фильтр теперь работает одинаково в категориях и на страницах школ. Курсы можно отбирать по формату, стоимости, школе, сроку обучения и дате начала, а затем сортировать результаты. Для рассрочки появились быстрые варианты. На мобильном фильтры открываются в отдельной панели, поэтому длинный список параметров не занимает весь экран.

В категориях появились собственные изображения, блоки с профильными экспертами и ссылки на тематические тесты. На главной странице и в меню собраны популярные направления — к нужной подборке можно перейти, даже если точное название профессии или программы ещё неизвестно.

Курсы можно добавлять в избранное

На карточках курсов появилась кнопка с сердцем. Сохранённые программы доступны на отдельной странице: там работают привычные фильтры, а подробные карточки позволяют вернуться к сравнению без повторного поиска.

Избранное доступно и без регистрации — выбор временно сохраняется в браузере. После входа гостевой список можно перенести в аккаунт. У авторизованных пользователей он синхронизируется с личным кабинетом и не привязан к одной странице каталога.

Личный кабинет собирает действия пользователя в одном месте

В личном кабинете видны сохранённые курсы и статьи, результаты тестов, собственные отзывы, комментарии к ним и недавно просмотренные направления. Если пользователь возвращается на сайт позже, ему не нужно заново искать пройденный тест или публикацию из журнала.

Профиль тоже стал подробнее. В нём можно изменить имя и адрес электронной почты, загрузить аватар, добавить информацию о себе и ссылки на социальные сети, а также сменить пароль. Статусы отзывов и модерации отображаются рядом с соответствующими материалами.

Опубликованный отзыв можно уточнить или изменить

Работа с отзывом больше не заканчивается после публикации. Автор может отправить новую редакцию текста и оценки на повторную модерацию, сообщить, что описанная проблема решена, запросить удаление или добавить пояснение, если школа оспорила отзыв. До решения модератора на сайте остаётся текущая опубликованная версия.

В кабинете сохраняется обсуждение: ответы школы, опубликованные комментарии и статус обращения. Так автор видит развитие ситуации в одном месте, а не ищет свою запись на странице школы.

После теста появился следующий шаг

KursHub связывает тесты с каталогом и другими инструментами проекта. После проверки знаний пользователь получает не только процент правильных ответов, но и рекомендации: следующий уровень, подходящие курсы, похожие тесты и симулятор профессий. Результаты профориентации ведут к конкретному направлению и помогают перейти от общего интереса к программам обучения.

В личном кабинете собраны результаты профориентации и онлайн-тестов. Каждый тест можно открыть снова или пройти заново. Сам симулятор профессий позволяет примерить рабочие задачи нескольких направлений до выбора курса.

Вебинары можно перенести в календарь

Каталог вебинаров получил обновлённые фильтры, в том числе отдельную мобильную панель. Для будущих событий появились календарные ленты в формате iCalendar. Их можно открыть в совместимом календаре и не переносить дату и время вручную.

KursHub также можно установить на телефон или компьютер как веб-приложение. При согласии пользователя сайт отправляет браузерные уведомления. Управление подпиской находится в личном кабинете; запрос разрешения показывается только после явного действия, а не сразу при открытии страницы.

У представителей школ появился отдельный кабинет

Если школы ещё нет в каталоге, её представитель может заполнить отдельную заявку. Форма разбита на пять шагов: основные сведения, описание программ, сильные стороны, юридические данные и контакты для редакции. Перед отправкой сервис проверяет возможные дубли; логотип и публичная информация попадают на сайт только после модерации.

Онлайн-школы теперь работают с данными на KursHub через собственный кабинет. На главном экране собраны опубликованные курсы, новые отзывы и комментарии, записи без официального ответа и обращения в поддержку.

Отзывы можно искать, фильтровать по статусу и оценке, сортировать, комментировать от имени школы и при необходимости оспаривать. Официальный ответ получает понятную подпись, поэтому посетитель отличает позицию школы от обычного комментария.

В разделе курсов представитель видит программы своей школы, их статус, категории, ссылки, стоимость и даты старта. Список можно отфильтровать или выгрузить в CSV. Для вопросов к команде KursHub работает система обращений: школа создаёт запрос, получает ответ в той же переписке и закрывает его после решения.

Школы могут запросить собственный блог, подготовить статью и отправить её на модерацию. В кабинете отображается статус каждого материала. Там же доступны коды виджета рейтинга в светлом и тёмном оформлении, настройки профиля представителя и управление уведомлениями.