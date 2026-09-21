Четверть из 1000 опрошенных родителей школьников посоветовала бы ребёнку профессию программиста или разработчика. Ещё 17% выбрали направление искусственного интеллекта, 13% — кибербезопасность. Результаты совместного исследования «Анкетолога», МТС Линк и Skillbox опубликованы 17 сентября 2026 года. Опрос отражает мнение родителей, а не выбор самих детей или спрос работодателей.

В первичной публикации исследования указано, что вопрос о будущей профессии предполагал один вариант ответа. Помимо программирования, искусственного интеллекта и кибербезопасности участники выбирали бизнес- и дата-аналитику — 8%, графический дизайн — 6%, дизайн интерьеров — 5% и 3D-графику — 4%.

Самостоятельность и умение принимать решения назвали важными для будущего ребёнка 51% участников. Коммуникацию и умение работать с людьми отметили 44%, финансовую грамотность — 38%, способность быстро осваивать новые навыки — 35%, иностранные языки — 27%. В этом вопросе можно было выбрать несколько ответов, поэтому доли не должны складываться в 100%.

Только 12% респондентов ответили, что школьная программа даёт ребёнку все необходимые для взрослой жизни навыки. Ещё 38% скорее доверяют школе, но видят пользу в дополнительных занятиях; 28% считают, что школьной программы недостаточно и нужны другие форматы обучения, а 18% полагаются только на занятия вне школы. Это оценки родителей, а не проверка содержания школьных программ.

Доли цифровых профессий нельзя напрямую сравнивать с открытыми ответами

В опубликованной анкете цифровые профессии были предложены как готовые варианты. Инженерные и технические направления, медицину и рабочие специальности организаторы отдельно подсчитали среди свободных ответов: по 4%, 4% и 1% соответственно. Из-за разного способа ответа нельзя заключать, например, что программирование оказалось в шесть раз популярнее медицины или вытеснило её из профессиональных планов семей.

Организаторы сообщили объём выборки — 1000 родителей школьников — и тип ответа для каждого вопроса. На странице исследования нет дат проведения опроса, географии, способа набора участников, квот и сведений о взвешивании результатов. Кроме того, Skillbox работает на рынке дополнительного образования и заинтересован в этой теме. Поэтому результаты описывают ответы участников конкретного опроса, но не доказывают предпочтения всех родителей школьников.

Как использовать результаты при выборе занятий для ребёнка

Популярность направления среди родителей сама по себе не показывает, понравится ли оно ребёнку и пригодится ли ему конкретная программа. До оплаты стоит проверить возрастные требования, содержание практических заданий, регулярность обратной связи преподавателя, итоговый проект, полную стоимость и условия возврата. Тест по профориентации можно использовать как отправную точку для обсуждения интересов, но не как окончательный выбор профессии.

В проверенном 21 сентября листинге курсов программирования для детей и школьников стоимость предложений составляла от 2 020 до 648 000 рублей, а заявленная продолжительность — от одного до 46 месяцев. Такой широкий диапазон возник в том числе потому, что в одной категории представлены короткие курсы и программы колледжей. Сравнивать их только по цене или длительности некорректно: сначала нужно выбрать формат и учебную цель.