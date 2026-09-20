За девять месяцев 2026 года бесплатное переобучение по национальному проекту «Кадры» завершили 64,5 тыс. человек — в 4,5 раза больше, чем за тот же период 2025 года. По данным Минтруда, почти 50 тыс. выпускников уже заняты. Подать заявку на обучение могут как безработные и ищущие работу, так и работающие граждане, однако доступные программы и требования зависят от выбранной специальности.

Минтруд сообщил, что в течение 2026 года соискателям предлагали более 5 тыс. программ по 213 направлениям. Обучение организуют четыре федеральных оператора: Томский государственный университет, РАНХиГС, Институт развития профессионального образования и ВНИИ труда.

Цифру «213 направлений» нужно учитывать с ограничением. В январском разъяснении Минтруда указано, что общий перечень включает 186 профессий. Ещё 27 направлений предназначены только для ветеранов СВО. Конкретный набор программ также зависит от региона, требований к образованию, квалификации и опыту кандидата.

В основной перечень вошли, среди прочего, специалист по работе с системами искусственного интеллекта, программист, системный аналитик, специалист по информационным системам, дизайнер графических и пользовательских интерфейсов, медицинские и рабочие специальности.

Кто может подать заявку и как проходит отбор

На официальной странице программы среди потенциальных участников названы безработные, ищущие работу и работающие граждане. Самого заявления недостаточно: выбранную программу необходимо подтвердить во время профориентации в кадровом центре.

Официальная процедура состоит из четырёх этапов:

Подать заявление в разделе образовательных программ портала «Работа России» или обратиться в кадровый центр. Пройти профориентацию, чтобы подтвердить выбранную программу. Заключить трёхсторонний договор между участником, образовательной организацией и работодателем либо кадровым центром. Пройти обучение и итоговую аттестацию.

Формат может быть очным или дистанционным, а продолжительность — от нескольких недель до нескольких месяцев. Требования определяются конкретной программой. После итоговой аттестации выдают один из документов: диплом о профессиональной переподготовке, удостоверение о повышении квалификации или свидетельство о присвоении квалификации.

Что означает показатель занятости выпускников

Минтруд сообщает, что заняты почти 50 тыс. из 64,5 тыс. завершивших обучение, или 77,5%. В опубликованном сообщении нет определения занятости, разбивки по профессиям и регионам, а также данных о том, сколько выпускников устроились именно по новой специальности. Поэтому показатель нельзя использовать как вероятность трудоустройства конкретного участника или как гарантию результата программы.

Перед подачей заявления имеет смысл проверить четыре параметра выбранного предложения: требования к поступающему, формат, выдаваемый документ и наличие подходящей группы в регионе. Если нужного направления нет в государственной программе или кандидат не проходит отбор, сравнивать платные варианты следует отдельно — государственное и коммерческое обучение могут различаться по содержанию, срокам и документам.

Например, в перечне Минтруда прямо названы программирование, системная аналитика и работа с искусственным интеллектом. Для сравнения доступных на рынке программ KursHub собирает отдельные листинги: курсы программирования, курсы системной аналитики и курсы по искусственному интеллекту. Наличие платного курса в каталоге не означает его участия в нацпроекте «Кадры».