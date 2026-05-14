Вы прошли курс — но провалили собеседование. Яндекс Практикум выпустил тренажёр, который закрывает этот пробел
12 мая 2026 года Яндекс Практикум представил «Луми» — мобильный сервис для короткой тренировки рабочих коммуникаций, переговоров и карьерных ситуаций с ИИ-собеседником. Исходная статья называла его тренажёром, который «закрывает пробел» после курса, но такой результат не гарантирован: сервис даёт безопасную практику, а не заменяет реальное интервью и обратную связь человека.
Что изменилось после публикации
Проверено 1 октября 2026 года. Факт запуска и стартовый формат подтверждены официальной новостью Яндекса. На старте были заявлены 18 маршрутов по шести направлениям, занятия по 5–10 минут и ИИ-собеседник, который разыгрывает роль руководителя, коллеги, заказчика или интервьюера.
Промоусловия «7 дней за 1 рубль» и цена 399 рублей в месяц относятся к моменту запуска и могут измениться. Актуальную стоимость, доступные маршруты, автопродление и правила отмены нужно проверять на странице «Луми» непосредственно перед оформлением подписки.
Какие навыки тренирует сервис
- самопрезентацию и подготовку к карьерным изменениям;
- обсуждение зарплаты и сложные рабочие переговоры;
- обратную связь и коммуникацию с руководителем или коллегой;
- управление вниманием и профессиональной неуверенностью;
- восстановление после стресса и профилактику перегрузки.
Маршрут сочетает короткий экспертный материал и упражнения. Пользователь формулирует ответ, получает автоматический разбор и может повторить ситуацию. Основная ценность — возможность репетировать без риска для реального собеседования.
Чего ИИ-тренажёр не заменяет
Он не проверит технические знания так же глубоко, как специалист по вашей профессии, и не знает контекст конкретной компании. Автоматическая обратная связь может не учитывать культурные особенности команды, отраслевые ограничения и индивидуальный стиль интервьюера. Вопросы о здоровье и выгорании также не стоит сводить к приложению: при серьёзных симптомах нужна помощь квалифицированного специалиста.
Лучший сценарий — использовать тренажёр вместе с разбором вакансии, технической подготовкой и репетицией с человеком. Запишите ответ, сократите общие слова, добавьте проверяемый пример и попросите коллегу оценить ясность.
Как понять, подходит ли подписка
Выберите одну ситуацию, которая действительно мешает: рассказ о себе, просьба о повышении или ответ на неудобный вопрос. Пройдите несколько повторов и проверьте, стал ли ответ конкретнее. Если вы просто читаете советы, но не тренируетесь вслух, формат вряд ли даст заметный эффект.
Перед оплатой сохраните условия пробного периода и дату следующего списания. Проверьте, как отменить автопродление и останется ли доступ к результатам. Для подготовки hard skills параллельно используйте профильные материалы или курсы по программированию; коммуникационный тренажёр не подменяет профессиональную базу.
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