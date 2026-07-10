Обновление от 1 октября 2026 года: описанный в новости законопроект принят. Федеральный закон от 26 июля 2026 года № 246-ФЗ вступает в силу 1 марта 2027 года. Он вводит в Трудовой кодекс стажировку в сфере труда как работу по срочному трудовому договору, устанавливает срок не более шести месяцев и обязательное наставничество.

Первоначальный материал вышел 10 июля 2026 года, когда инициатива ещё проходила законодательный процесс. Ниже мы сохранили контекст новости, но заменили предположения точными положениями принятого закона.

Что окончательно закреплено законом

Новая статья 351.9 ТК РФ определяет стажировку в сфере труда как трудовую деятельность по срочному трудовому договору для получения первичного профессионального опыта, практических навыков или адаптации к работе. В договоре и наименовании должности должно быть указано, что работник является стажёром.

максимальный срок договора о стажировке — шесть месяцев;

работодатель организует наставничество на период стажировки;

локальный акт работодателя определяет порядок стажировки, наставничества, оценки результатов и допустимый объём самостоятельной работы;

если после стажировки тот же работодатель заключает с человеком новый трудовой договор, испытательный срок не устанавливается;

закон начинает действовать 1 марта 2027 года.

Официальный текст опубликован на портале правовой информации под номером опубликования 0001202607260006.

Кого касаются новые правила

Стажировка в сфере труда доступна лицам, которые получают или получили образование по профессии, специальности или направлению подготовки, а также новую квалификацию, — в пределах установленного законом периода после обучения. Точный статус кандидата и документы нужно сверять с финальной редакцией нормы и кадровой процедурой работодателя.

Новые правила не следует автоматически переносить на любую практику или обучение. Статья прямо исключает:

стажировку на рабочем месте, предусмотренную требованиями охраны труда;

стажировки для допуска к профессии, которые регулируются отдельными законами и актами;

государственных и муниципальных служащих.

Учебная практика в рамках образовательной программы и трудовая стажировка также не одно и то же. Смотрите не рекламное название позиции, а основание отношений и подписываемые документы.

Будет ли стажировка оплачиваемой

Да, если отношения оформлены как стажировка в сфере труда по новой статье: это трудовая деятельность по срочному трудовому договору. На стажёра распространяются гарантии трудового законодательства, включая условия оплаты труда, рабочего времени и отдыха. Конкретная зарплата определяется договором и должна соответствовать применимым требованиям закона.

Формулировка «стажировка» в объявлении сама по себе ничего не доказывает. До выхода на работу попросите проект договора и проверьте:

кто является работодателем; указан ли срочный трудовой договор о стажировке; какова должность, зарплата и режим работы; кто назначен наставником; какие задачи можно выполнять самостоятельно; как и когда оценивают результат; какова дата окончания договора.

Что изменится для работодателя

Одного переименования вакансии недостаточно. К 1 марта 2027 года работодателю, который использует этот формат, потребуется подготовить локальный порядок стажировки, определить наставничество и оценку, установить допустимый объём самостоятельной работы и корректно оформить срочный договор.

Наставник — не декоративная роль. Закон связывает наставничество с помощью в освоении навыков работы по получаемой или полученной профессии, специальности, направлению или новой квалификации. Кто и на каких условиях выполняет эту функцию внутри организации, следует закрепить документально с учётом общих правил ТК РФ.

Что осталось от первоначального законопроекта

Ключевая идея сохранилась: вывести стартовую профессиональную стажировку из серой зоны и связать её с трудовым договором, ограниченным сроком и поддержкой наставника. Но после подписания закона важно ссылаться не на заявления о законопроекте, а на Федеральный закон № 246-ФЗ и новую статью 351.9 ТК РФ.

Заголовок исходной новости говорил, что неоплачиваемая стажировка «уходит в прошлое». Точнее сказать так: с 1 марта 2027 года новый специальный режим стажировки в сфере труда предполагает срочный трудовой договор. Это не означает, что любое мероприятие, пробное задание, практика или волонтёрская программа автоматически становится стажировкой по статье 351.9.

Что делать выпускнику

Сохраняйте диплом, справку об обучении или документ о квалификации.

Уточняйте юридический формат позиции до выполнения рабочих задач.

Просите проект договора и локальное положение о стажировке.

Фиксируйте обещания о зарплате, наставнике, сроке и последующем трудоустройстве письменно.

Не передавайте работодателю деньги за само право выполнять его производственные задания.

При споре обращайтесь за индивидуальной консультацией в государственную инспекцию труда или к юристу.

Что делать до 1 марта 2027 года

До вступления поправок в силу действуют текущие нормы ТК РФ. Если человек фактически выполняет трудовую функцию под управлением и контролем работодателя, одно название «неоплачиваемая стажировка» не отменяет правовую оценку отношений. Практическое решение зависит от документов и фактических обстоятельств, поэтому спорные случаи нужно разбирать индивидуально.

Итог: закон уже принят, но начнёт действовать 1 марта 2027 года. Максимальная продолжительность специальной трудовой стажировки составит шесть месяцев, работодатель должен обеспечить наставника, а при последующем договоре у того же работодателя испытательный срок не устанавливается.