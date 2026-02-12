В феврале 2026 года Яндекс объявил рекордный план набора стажёров. Это важная новость для начинающих специалистов, но исходный заголовок соединял подтверждённый факт с интерпретацией «попасть сложнее». Количество заявок и проходной уровень компания в новости не раскрывала, поэтому рост сложности нельзя выдавать за измеренный факт.

Что изменилось после публикации

Проверено 1 октября 2026 года. В официальном сообщении Яндекса указан план нанять 3200 стажёров в течение 2026 года — на 500 больше, чем в 2025-м. Набор в машинное обучение был расширен на четверть. Стажировки оплачиваются, длятся от трёх до шести месяцев и допускают гибкий график.

Это годовой план, а не обещание 3200 одновременно открытых вакансий. Конкретные направления, города, сроки подачи и этапы отбора нужно проверять на официальном сайте стажировок. К 1 октября часть наборов могла завершиться, а новые — открыться.

Что подтверждено, а что было выводом

Подтверждено: план 3200 наймов за год, оплачиваемый формат, длительность 3–6 месяцев и расширение ML-направления.

план 3200 наймов за год, оплачиваемый формат, длительность 3–6 месяцев и расширение ML-направления. Не подтверждено: что общий конкурс обязательно вырос или что неподготовленных кандидатов стали отсекать быстрее.

что общий конкурс обязательно вырос или что неподготовленных кандидатов стали отсекать быстрее. Зависит от вакансии: стек, уровень алгоритмов, формат тестового задания, город и возможность удалённой работы.

Большой набор увеличивает число возможностей, но ничего не говорит о шансах конкретного человека без данных о количестве заявок и критериях конкретной команды.

Как готовиться к актуальной вакансии

Начинайте не с абстрактного курса «в IT», а с карточки стажировки. Выпишите обязательные навыки, инструменты и формат отбора. Подберите один-два проекта, где видно ваш вклад, решения и проверку результата. Для разработки и ML освежите алгоритмы, структуры данных и базовую математику; для аналитики — SQL, статистику и объяснение выводов; для продуктовых ролей — метрики и разбор кейсов.

Репетируйте короткий рассказ о проекте: задача, ограничения, ваше решение, ошибка и следующий шаг. Не пытайтесь угадать все вопросы. Гораздо важнее уметь рассуждать вслух, проверять предположения и признавать границы знания.

Что делать сейчас

Откройте список вакансий, отфильтруйте подходящее направление и проверьте дедлайн. Если позиции нет, подготовьте профиль и следите за новыми волнами — годовой план реализуется несколькими наборами. Не оплачивайте обучение только из-за цифры «3200»: ни один курс не гарантирует прохождение отбора.

Подборка курсов по программированию может помочь закрыть конкретный пробел, если он найден в требованиях вакансии. Выбирайте программу по проектам и обратной связи, а не по обещанию стажировки.