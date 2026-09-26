МФТИ 25 сентября опубликовал проект порядка предоставления особых прав олимпиадникам при поступлении в 2027 году. Для льгот по перечневым олимпиадам РСОШ документ предусматривает порог подтверждения не менее 85 баллов за ЕГЭ или внутреннее вступительное испытание по соответствующему предмету. Поступление без вступительных испытаний предлагается оставить победителям семи олимпиад РСОШ.

Проект МФТИ пока не является окончательными правилами приёма. Вуз планирует утвердить итоговый порядок не позднее 20 января 2027 года. Кроме того, МФТИ ещё должен определить, какие профили олимпиад, конкурсные группы и предметы будут соответствовать праву на БВИ или 100 баллов.

Как проект отличается от порядка 2026 года

Условие Поступление в 2026 году Проект на 2027 год Подтверждение права на 100 баллов по олимпиадам РСОШ От 75 баллов за ЕГЭ или вступительное испытание МФТИ по соответствующему предмету Не менее 85 баллов Подтверждение БВИ по олимпиадам РСОШ Порог зависит от олимпиады, профиля и конкурсной группы: в таблице МФТИ встречаются значения 75, 80 и 85 баллов Не менее 85 баллов Кто может получить БВИ по олимпиадам РСОШ Условия определены отдельно для каждой олимпиады и конкурсной группы; в отдельных случаях право распространяется на призёров Только победители олимпиад из специального перечня МФТИ Давность результата олимпиады РСОШ Результат за 11-й класс, полученный не ранее 2022 года; отдельно предусмотрены некоторые результаты за 10-й класс Результат за 11-й класс, полученный не ранее 2023 года

Сравнение составлено по действующему порядку МФТИ на 2026 год и проекту на 2027 год. Повышение с 75 до 85 баллов напрямую относится к праву получить 100 баллов за профильное вступительное испытание. Для БВИ изменение нельзя во всех случаях описывать как рост ровно на десять баллов: в 2026 году порог уже зависел от олимпиады и конкретной конкурсной группы.

Какие олимпиады предлагается оставить в перечне БВИ

В проект вошли семь олимпиад РСОШ:

олимпиада школьников «Физтех»;

Всесибирская открытая олимпиада школьников;

олимпиада школьников «Ломоносов»;

олимпиада Курчатов;

Турнир городов;

Московская олимпиада школьников;

отраслевая физико-математическая олимпиада школьников «Росатом».

Право БВИ по этому перечню предлагается предоставлять только победителям. Победители и призёры более широкого списка олимпиад РСОШ смогут претендовать на 100 баллов по соответствующему вступительному испытанию, если подтвердят результат экзаменом не ниже 85 баллов. Точный перечень профилей и подходящих конкурсных групп МФТИ опубликует дополнительно.

Абитуриентам 2027 года стоит сначала проверить, в какой из двух перечней попадает их олимпиада: список для БВИ и список для права на 100 баллов различаются. Затем нужно определить соответствующий предмет ЕГЭ и ориентироваться на порог 85 баллов, пока проект не изменён. Подобрать формат занятий и сравнить программы по нужному предмету можно в каталоге курсов подготовки к ЕГЭ.

После публикации окончательных правил потребуется повторно проверить название олимпиады, её профиль, класс участия и конкурсную группу. Текущая редакция проекта не подтверждает, что любая победа в одной из семи олимпиад даст БВИ на любую программу МФТИ.