Midjourney запустила веб-редактор для работы с AI-изображениями

Midjourney представила новый веб-редактор с функциями inpainting и outpainting. Теперь пользователям не придется переключаться между разными окнами для создания и редактирования изображений – всё доступно в одном интерфейсе.

Что нового появилось в редакторе

Inpainting — это функция, позволяющая заменить отдельные участки изображения на новые. Например, можно убрать ненужный объект, заменить фон или восстановить поврежденные области. Эта технология основана на алгоритмах машинного обучения, которые анализируют окружающие пиксели и создают новую область, гармонично вписывающуюся в изображение.

Outpainting – функция расширения холста за пределы исходного изображения

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Как начать пользоваться редактором

Для доступа к новому инструменту достаточно выполнить два условия:

Создать минимум 10 изображений на платформу Перейти на официальный сайт midjourney.com/imagine

Почему это важно для индустрии

«Это обновление упрощает редактирование и делает его более интуитивным», – отмечает Дэвид Хольц, CEO Midjourney.

Первые отзывы пользователей подтверждают его слова: новый интерфейс действительно упростил работу с AI-изображениями.

Как это поможет в смене профессии

Обновление особенно ценно для тех, кто осваивает креативные профессии. Интуитивный интерфейс позволяет быстрее освоить базовые принципы работы с AI-изображениями.

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