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Perplexity AI запустила поисковое API Sonar с доступом к актуальным данным
Perplexity AI запустила новый продукт — Sonar, API для поиска с генеративным ИИ. Главная особенность решения — подключение к интернету в реальном времени, что позволяет получать актуальные ответы из проверенных источников. Разработчики и компании смогут встраивать этот инструмент в свои приложения.
Два тарифа под разные задачи
Sonar доступен в двух версиях:
- Базовая — экономичное решение для простых поисковых задач с быстрой обработкой запросов
- Pro — расширенная версия для сложных запросов, где требуется максимальная точность и глубина анализа
API позволяет компаниям самостоятельно выбирать источники данных для обучения ИИ, адаптируя систему под конкретные бизнес-задачи.
Как бизнес уже использует Sonar
Первым крупным клиентом стал Zoom — компания встроила Sonar в свой AI-помощник. Теперь пользователи получают ответы прямо в окне видеозвонка, не покидая платформу.
Выгоды для бизнеса
Внедрение Sonar помогает:
- Быстрее запускать AI-продукты, не тратя ресурсы на разработку с нуля
- Повышать лояльность клиентов за счет точных и быстрых ответов
- Находить новые способы монетизации через AI-функции
Мнение рынка
Эксперты отмечают, что появление таких инструментов как Sonar отражает тренд на глубокую интеграцию ИИ в повседневные процессы. Исследования подтверждают: генеративный ИИ заметно повышает продуктивность разработчиков.
Новые возможности для карьеры
Запуск инструментов вроде Sonar создает спрос на специалистов со знанием ИИ и машинного обучения. Получить нужные навыки можно на профильных курсах, представленных на нашем сайте.
Запуск Sonar — важный шаг в развитии поисковых технологий, который дает бизнесу готовые инструменты для создания более умных и удобных продуктов.
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