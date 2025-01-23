Perplexity AI запустила поисковое API Sonar с доступом к актуальным данным

Perplexity AI запустила новый продукт — Sonar, API для поиска с генеративным ИИ. Главная особенность решения — подключение к интернету в реальном времени, что позволяет получать актуальные ответы из проверенных источников. Разработчики и компании смогут встраивать этот инструмент в свои приложения.

Два тарифа под разные задачи

Sonar доступен в двух версиях:

Базовая — экономичное решение для простых поисковых задач с быстрой обработкой запросов

Pro — расширенная версия для сложных запросов, где требуется максимальная точность и глубина анализа

API позволяет компаниям самостоятельно выбирать источники данных для обучения ИИ, адаптируя систему под конкретные бизнес-задачи.

Как бизнес уже использует Sonar

Первым крупным клиентом стал Zoom — компания встроила Sonar в свой AI-помощник. Теперь пользователи получают ответы прямо в окне видеозвонка, не покидая платформу.

Выгоды для бизнеса

Внедрение Sonar помогает:

Быстрее запускать AI-продукты, не тратя ресурсы на разработку с нуля

Повышать лояльность клиентов за счет точных и быстрых ответов

Находить новые способы монетизации через AI-функции

Мнение рынка

Эксперты отмечают, что появление таких инструментов как Sonar отражает тренд на глубокую интеграцию ИИ в повседневные процессы. Исследования подтверждают: генеративный ИИ заметно повышает продуктивность разработчиков.

Новые возможности для карьеры

Запуск инструментов вроде Sonar создает спрос на специалистов со знанием ИИ и машинного обучения. Получить нужные навыки можно на профильных курсах, представленных на нашем сайте.

Запуск Sonar — важный шаг в развитии поисковых технологий, который дает бизнесу готовые инструменты для создания более умных и удобных продуктов.

Для тех, кто хочет развиваться в сфере ИИ, мы подготовили подборку лучших курсов по искусственному интеллекту. В ней собраны программы разного уровня — от базового знакомства с технологией до углубленного изучения нейросетей и машинного обучения.