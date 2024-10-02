Обновлен рейтинг популярных языков программирования. Python сохраняет первенство и увеличивает отрыв, а PHP занял самую низкую позицию за всю свою историю.
VK Education запускает бесплатные курсы олимпиадного программирования для школьников
1 октября 2024 года VK Education представила бесплатную программу «Программирование для школьников».
Она нацелена на подготовку учащихся к олимпиадам по информатике и включает:
- 59 видеоуроков;
- 105 практических задач;
- Основы алгоритмов и структур данных.
Программа подходит ученикам с разным уровнем подготовки и предлагает менторскую поддержку от победителей олимпиад.
Как присоединиться к программе
Чтобы стать участником курса, школьникам нужно:
- Зарегистрироваться на платформе VK Education;
- Выбрать программу «Программирование для школьников»;
- Начать обучение;
- Участие бесплатное и открыто для всех желающих.
Что ждет участников программы
Программа предлагает:
- Интерактивный тренажер с более чем 150 задачами разной сложности
- Навыки фронтенд- и бэкенд-разработки, включая основы JavaScript и работу с базами данных
- Ежемесячные тренировочные олимпиады
Анна Степанова, заместитель вице-президента по образовательным проектам VK, подчеркивает:
«Наша цель – обеспечить качественное IT-образование для школьников по всей стране».
Мнение эксперта: больше, чем подготовка к олимпиадам
Михаил Густокашин, тренер чемпионов мира и один из создателей курса, отмечает:
«Олимпиадное программирование — это отличный способ научиться решать сложные задачи и развивать критическое мышление. Мы сделали курс таким, чтобы он был полезен не только для подготовки к соревнованиям, но и для будущей карьеры в IT. Участники освоят навыки, которые пригодятся не только в программировании, но и в аналитике данных и разработке искусственного интеллекта».
От школьной скамьи к IT-олимпу: что дает новый курс
Программа «Программирование для школьников» от VK Education – это не просто еще один онлайн-курс. Вот что делает его особенным:
- Охват всех уровней: от новичков до продвинутых учеников;
- Подготовка к престижным соревнованиям, включая Всероссийскую олимпиаду школьников;
- Сочетание теории и практики: 59 видеоуроков и 105 задач;
- Менторская поддержка от победителей олимпиад.
Цифры говорят сами за себя
- 150+ задач в интерактивном тренажере;
- Ежемесячные тренировочные олимпиады;
- 0 рублей – стоимость участия в программе
От олимпиад к карьере: перспективы для участников
- Развитие навыков решения сложных задач;
- Углубление знаний в алгоритмическом программировании;
- Освоение основ frontend- и backend-разработки;
- Фундамент для карьеры в IT и смежных областях, таких как аналитика данных и искусственный интеллект
Михаил Густокашин подчеркивает:
«Программа предоставляет уникальные возможности для учеников с разным уровнем подготовки, и с его помощью каждый может достичь высокого уровня в программировании».
Хотя курс ориентирован на учащихся школ, он может быть полезен и тем, кто:
- Рассматривает смену профессии на IT-специальность
- Хочет углубить свои знания в программировании
- Интересуется олимпиадными задачами по информатике
На нашем сайте вы найдете аналогичные курсы для взрослых, которые помогут развить необходимые навыки и подготовиться к новым вызовам в IT-сфере.
Итог: инвестиция в будущее
Программа «Программирование для школьников» от VK Education – это:
- Важный шаг в развитии IT-образования в России
- Возможность для учеников получить качественные знания бесплатно
- Шанс подготовиться к олимпиадам и будущей карьере в одном курсе
Если вы хотите расширить знания вашего ребенка в области компьютерной грамотности, рекомендуем ознакомиться с нашей подборкой курсов компьютерной грамотности для детей. Здесь вы найдете разнообразные программы обучения, которые помогут вашему ребенку освоить базовые навыки работы с компьютером, познакомиться с основами программирования и развить цифровую грамотность в увлекательной форме.
VK Cloud проводит бесплатный вебинар по MLOps. Узнайте, как за короткое время превратить модель из Jupyter Notebook в готовый AI-сервис. Вебинар будет полезен ML и DevOps-инженерам, Data Scientists и всем, кто хочет внедрить эффективные ML-практики в бизнес.
Компания R-Style Softlab приглашает на бесплатный онлайн-семинар, посвященный цифровизации HR-процессов. Мероприятие состоится 22 августа и будет полезно для всех, кто хочет повысить эффективность управления персоналом в своей компании.
59% россиян избегают обсуждения проблем с начальством, несмотря на частые конфликты. Основные причины недовольства — плохое планирование задач и перекладывание ответственности. Лишь 32% готовы к диалогу.
SuperJob провел исследование рынка труда и выяснил, как различаются зарплаты UI/UX-дизайнеров в разных городах России. От опыта работы до набора навыков — все факторы, влияющие на доход специалистов, раскрыты.
Сервис поиска работы SuperJob провел исследование рынка вакансий в IT-компаниях России и проанализировал размеры заработных плат системных администраторов Windows в разных регионах.
Студенты ВШЭ используют нейросеть YandexGPT для дипломных работ. ВШЭ активно внедряет ИИ в учебный процесс: нейросеть помогает находить данные, исправлять ошибки и генерировать новые идеи. Более половины студентов получили высшие оценки.
Похвала от руководства стала ключевым фактором для мотивации 40% россиян, как показал опрос Superjob. Недостаток признания может снизить производительность и повысить текучесть кадров.