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VK Education запускает бесплатные курсы олимпиадного программирования для школьников

1 октября 2024 года VK Education представила бесплатную программу «Программирование для школьников».

Ребенок изучает программирование

Она нацелена на подготовку учащихся к олимпиадам по информатике и включает:

  • 59 видеоуроков;
  • 105 практических задач;
  • Основы алгоритмов и структур данных.

Программа подходит ученикам с разным уровнем подготовки и предлагает менторскую поддержку от победителей олимпиад.

Как присоединиться к программе

Чтобы стать участником курса, школьникам нужно:

  • Зарегистрироваться на платформе VK Education;
  • Выбрать программу «Программирование для школьников»;
  • Начать обучение;
  • Участие бесплатное и открыто для всех желающих.

Что ждет участников программы

Программа предлагает:

  • Интерактивный тренажер с более чем 150 задачами разной сложности
  • Навыки фронтенд- и бэкенд-разработки, включая основы JavaScript и работу с базами данных
  • Ежемесячные тренировочные олимпиады

Анна Степанова, заместитель вице-президента по образовательным проектам VK, подчеркивает:

«Наша цель – обеспечить качественное IT-образование для школьников по всей стране».

Мнение эксперта: больше, чем подготовка к олимпиадам

Михаил Густокашин, тренер чемпионов мира и один из создателей курса, отмечает:

«Олимпиадное программирование — это отличный способ научиться решать сложные задачи и развивать критическое мышление. Мы сделали курс таким, чтобы он был полезен не только для подготовки к соревнованиям, но и для будущей карьеры в IT. Участники освоят навыки, которые пригодятся не только в программировании, но и в аналитике данных и разработке искусственного интеллекта».

От школьной скамьи к IT-олимпу: что дает новый курс

Программа «Программирование для школьников» от VK Education – это не просто еще один онлайн-курс. Вот что делает его особенным:

  • Охват всех уровней: от новичков до продвинутых учеников;
  • Подготовка к престижным соревнованиям, включая Всероссийскую олимпиаду школьников;
  • Сочетание теории и практики: 59 видеоуроков и 105 задач;
  • Менторская поддержка от победителей олимпиад.

Цифры говорят сами за себя

  • 150+ задач в интерактивном тренажере;
  • Ежемесячные тренировочные олимпиады;
  • 0 рублей – стоимость участия в программе

От олимпиад к карьере: перспективы для участников

  • Развитие навыков решения сложных задач;
  • Углубление знаний в алгоритмическом программировании;
  • Освоение основ frontend- и backend-разработки;
  • Фундамент для карьеры в IT и смежных областях, таких как аналитика данных и искусственный интеллект

Михаил Густокашин подчеркивает:

«Программа предоставляет уникальные возможности для учеников с разным уровнем подготовки, и с его помощью каждый может достичь высокого уровня в программировании».

Хотя курс ориентирован на учащихся школ, он может быть полезен и тем, кто:

  • Рассматривает смену профессии на IT-специальность
  • Хочет углубить свои знания в программировании
  • Интересуется олимпиадными задачами по информатике

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Итог: инвестиция в будущее

Программа «Программирование для школьников» от VK Education – это:

  • Важный шаг в развитии IT-образования в России
  • Возможность для учеников получить качественные знания бесплатно
  • Шанс подготовиться к олимпиадам и будущей карьере в одном курсе

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Дата: 2 октября 2024
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