OpenAI запускает ИИ-помощника Deep Research для научных исследований

3 февраля 2025 года OpenAI представила Deep Research — ИИ-агента для автоматизации сложных исследований в интернете. Инструмент самостоятельно анализирует и обобщает информацию из разных источников, значительно ускоряя исследовательский процесс.

Как работает Deep Research?

В основе технологии — новая модель o3, специально оптимизированная для веб-поиска и анализа данных. Алгоритм работы:

Пользователь задает тему или вопрос ИИ собирает данные из разных источников (тексты, изображения, PDF) Система анализирует и обобщает найденную информацию Формируется подробный отчет со ссылками и цитатами

Весь процесс занимает от 5 до 30 минут — значительно быстрее, чем при ручном поиске.

Что нужно знать о доступе к Deep Research

ChatGPT Pro ($200/месяц): полный доступ с лимитом 100 запросов

Plus/Team подписки: ограниченный функционал

В планах компании — расширение доступности сервиса

Сильные стороны и ограничения

Преимущества:

Автоматизация многоэтапных исследований

Работа с разными форматами данных

Подробная документация каждого шага

Существенная экономия времени

Ограничения:

Сложности в оценке достоверности источников

Неточности в определении степени неопределенности данных

Необходимость перепроверки результатов перед использованием

Перспективы использования

По словам генерального директора OpenAI Сэма Альтмана, «Deep Research представляет собой значительный шаг вперед в области автоматизации исследований, позволяя выполнять задачи, которые ранее занимали у человека много часов, за считанные минуты».

Особую ценность инструмент представляет для специалистов 18-40 лет, планирующих смену карьеры. Deep Research помогает быстрее осваивать новые области знаний и повышать эффективность обучения. При этом эксперты рекомендуют критически оценивать результаты работы ИИ, учитывая возможные неточности.

Deep Research — лишь один из множества ИИ-инструментов, которые меняют подход к работе и обучению. Чтобы оставаться конкурентоспособным на рынке труда, важно научиться эффективно использовать такие технологии. Если вы хотите разобраться в применении искусственного интеллекта, на платформе KursHub собраны лучшие курсы от ведущих образовательных площадок. Программы рассчитаны на разные уровни подготовки — от новичков до продвинутых пользователей.