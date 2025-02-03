Все курсы
Акции и промокоды Отзывы о школах

OpenAI запускает ИИ-помощника Deep Research для научных исследований

3 февраля 2025 года OpenAI представила Deep Research — ИИ-агента для автоматизации сложных исследований в интернете. Инструмент самостоятельно анализирует и обобщает информацию из разных источников, значительно ускоряя исследовательский процесс.

искусственный интеллект

Как работает Deep Research?

В основе технологии — новая модель o3, специально оптимизированная для веб-поиска и анализа данных. Алгоритм работы:

  1. Пользователь задает тему или вопрос
  2. ИИ собирает данные из разных источников (тексты, изображения, PDF)
  3. Система анализирует и обобщает найденную информацию
  4. Формируется подробный отчет со ссылками и цитатами

Весь процесс занимает от 5 до 30 минут — значительно быстрее, чем при ручном поиске.

Что нужно знать о доступе к Deep Research

  • ChatGPT Pro ($200/месяц): полный доступ с лимитом 100 запросов
  • Plus/Team подписки: ограниченный функционал
  • В планах компании — расширение доступности сервиса

Сильные стороны и ограничения

Преимущества:

  • Автоматизация многоэтапных исследований
  • Работа с разными форматами данных
  • Подробная документация каждого шага
  • Существенная экономия времени

Ограничения:

  • Сложности в оценке достоверности источников
  • Неточности в определении степени неопределенности данных
  • Необходимость перепроверки результатов перед использованием

Перспективы использования

По словам генерального директора OpenAI Сэма Альтмана, «Deep Research представляет собой значительный шаг вперед в области автоматизации исследований, позволяя выполнять задачи, которые ранее занимали у человека много часов, за считанные минуты».

Особую ценность инструмент представляет для специалистов 18-40 лет, планирующих смену карьеры. Deep Research помогает быстрее осваивать новые области знаний и повышать эффективность обучения. При этом эксперты рекомендуют критически оценивать результаты работы ИИ, учитывая возможные неточности.

Deep Research — лишь один из множества ИИ-инструментов, которые меняют подход к работе и обучению. Чтобы оставаться конкурентоспособным на рынке труда, важно научиться эффективно использовать такие технологии. Если вы хотите разобраться в применении искусственного интеллекта, на платформе KursHub собраны лучшие курсы от ведущих образовательных площадок. Программы рассчитаны на разные уровни подготовки — от новичков до продвинутых пользователей.

Дата: 3 февраля 2025
Читайте также
Новости
18 октября 2024
Международная цифровая олимпиада Волга-IT’2024 проходит в России

Международная цифровая олимпиада «Волга-IT’2024» стартует 5 сентября, отмечая 15-летие. Молодые разработчики от 16 до 23 лет будут решать реальные IT-задачи, соревнуясь за признание и возможности.

Новости
30 января 2025
Gemini теперь может создавать диаграммы и визуализировать данные в Google Таблицах

Google внедрил Gemini в Таблицы: ИИ-бот помогает анализировать данные и строить диаграммы. Разбираем, как это работает и кому будет полезно!

Новости
28 апреля 2024
На российском IT-рынке наблюдается дефицит кадров

На фоне слухов о снижении спроса на ИТ-специалистов эксперты интернет-журнала «Код» проанализировали количество вакансий и размер заработной платы в разных направлениях IT.

Новости
21 октября 2024
Ubuntu отмечает 20-летие: как дистрибутив изменил мир Linux

Ubuntu отмечает 20-летие! За два десятилетия дистрибутив Linux превратился в популярную платформу для ПК, серверов, облачных решений и IoT. С момента запуска в 2004 году Ubuntu изменила подход к доступности Linux и открытого ПО.

Новости
18 декабря 2024
ChatGPT начал искать информацию в интернете для всех пользователей

OpenAI запустила интернет-поиск в ChatGPT для всех. Теперь вы можете получать актуальную информацию из интернета прямо в диалоге с ИИ

Новости
21 июля 2024
ИТМО и Альфа-банк открыли набор преподавателей на курсы ИИ: участие бесплатное

Альфа-Банк и ИТМО представляют программу «Современный искусственный интеллект в высшей школе» для преподавателей. Бесплатные вебинары, онлайн-консультации, видеоуроки и практика помогут освоить ключевые аспекты ИИ.

Новости
15 ноября 2024
65% россиян ждут повышения зарплаты в 2025 году

Большинство работающих россиян рассчитывают на рост доходов в следующем году. Узнайте, какие ожидания у сотрудников, какие тренды будут влиять на рынок труда и как работодателям учесть новые запросы.

Новости
10 октября 2024
Крупные компании и высокие зарплаты определяют будущее специалистов в России

Исследование «Работа.ру» показало: наличие крупных компаний и высокие зарплаты — ключи к карьерному успеху в России.

Новости
24 октября 2024
Act-One от Runway: Как оживить AI-персонажа с помощью смартфона

Act-One от Runway позволяет переносить мимику реального человека на AI-персонажей с помощью камеры смартфона, упрощая создание киношной анимации.

Категории курсов
Отзывы о школах