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OpenAI запускает ИИ-помощника Deep Research для научных исследований
3 февраля 2025 года OpenAI представила Deep Research — ИИ-агента для автоматизации сложных исследований в интернете. Инструмент самостоятельно анализирует и обобщает информацию из разных источников, значительно ускоряя исследовательский процесс.
Как работает Deep Research?
В основе технологии — новая модель o3, специально оптимизированная для веб-поиска и анализа данных. Алгоритм работы:
- Пользователь задает тему или вопрос
- ИИ собирает данные из разных источников (тексты, изображения, PDF)
- Система анализирует и обобщает найденную информацию
- Формируется подробный отчет со ссылками и цитатами
Весь процесс занимает от 5 до 30 минут — значительно быстрее, чем при ручном поиске.
Что нужно знать о доступе к Deep Research
- ChatGPT Pro ($200/месяц): полный доступ с лимитом 100 запросов
- Plus/Team подписки: ограниченный функционал
- В планах компании — расширение доступности сервиса
Сильные стороны и ограничения
Преимущества:
- Автоматизация многоэтапных исследований
- Работа с разными форматами данных
- Подробная документация каждого шага
- Существенная экономия времени
Ограничения:
- Сложности в оценке достоверности источников
- Неточности в определении степени неопределенности данных
- Необходимость перепроверки результатов перед использованием
Перспективы использования
По словам генерального директора OpenAI Сэма Альтмана, «Deep Research представляет собой значительный шаг вперед в области автоматизации исследований, позволяя выполнять задачи, которые ранее занимали у человека много часов, за считанные минуты».
Особую ценность инструмент представляет для специалистов 18-40 лет, планирующих смену карьеры. Deep Research помогает быстрее осваивать новые области знаний и повышать эффективность обучения. При этом эксперты рекомендуют критически оценивать результаты работы ИИ, учитывая возможные неточности.
Deep Research — лишь один из множества ИИ-инструментов, которые меняют подход к работе и обучению. Чтобы оставаться конкурентоспособным на рынке труда, важно научиться эффективно использовать такие технологии. Если вы хотите разобраться в применении искусственного интеллекта, на платформе KursHub собраны лучшие курсы от ведущих образовательных площадок. Программы рассчитаны на разные уровни подготовки — от новичков до продвинутых пользователей.
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