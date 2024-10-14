Как ИИ может сделать репетиторство эффективнее и доступнее?

Генеративный искусственный интеллект (ГИИ) становится незаменимым помощником для репетиторов, особенно при работе с отстающими учениками. Недавнее исследование Skillbox показало, что использование ГИИ помогает преподавателям доступнее объяснять сложные темы и повышать успеваемость учащихся на 4-9%.

В эксперименте участвовали более 20 репетиторов, использующих инструмент Tutor CoPilot. Этот ИИ-ассистент помогает педагогам в процессе обучения, предлагая упрощенные формулировки и подходы к объяснению материала.

Цифры говорят сами за себя: эффективность ИИ в образовании

Внедрение ГИИ оказалось особенно полезным для начинающих репетиторов. У их учеников количество успешно сданных тестов выросло на 9% по сравнению с теми, кто обучался у преподавателей без поддержки ИИ.

Интересно, что подобные технологии уже доказали свою эффективность и в других сферах. Например, в разработке ПО использование ГИИ привело к росту производительности труда на 26%.

Мнение с передовой: что говорят сами репетиторы

«Tutor CoPilot действительно помог мне упростить объяснение сложных математических тем, что сделало процесс обучения для учеников более доступным», – поделился один из участников эксперимента.

Однако система не лишена недостатков. Некоторые репетиторы отметили, что Tutor CoPilot иногда предлагает слишком сложные формулировки для младших школьников, требуя дополнительной адаптации.

ИИ в образовании: перспективы и возможности

Эксперты считают, что ГИИ открывает новые горизонты в образовании. По данным Skillfactory, использование ИИ может помочь решить проблему нехватки квалифицированных преподавателей, предлагая доступные и эффективные решения для массового применения.

Для тех, кто задумывается о карьере в сфере образования или ИТ, освоение технологий ГИИ может стать важным конкурентным преимуществом. Такие инструменты, как Tutor CoPilot, не только повышают эффективность обучения, но и делают преподавание более доступным.

Как начать использовать ИИ в преподавании

Если вы заинтересовались возможностями ГИИ в образовании, вот несколько шагов, с которых можно начать:

Изучите Tutor CoPilot. Годовая подписка стоит всего 20 долларов, что делает инструмент доступным для большинства преподавателей.

Пройдите курсы по применению ИИ в образовании. Многие онлайн-платформы предлагают такие программы.

Начните с малого: используйте ГИИ для подготовки материалов к занятиям, а затем постепенно внедряйте его в сам процесс обучения.

Использование ГИИ в образовании – это не просто тренд, а реальный инструмент, способный значительно повысить качество обучения. Независимо от вашего опыта в преподавании, освоение этих технологий может открыть новые возможности для профессионального роста и улучшения результатов ваших учеников.

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