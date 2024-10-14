22 и 24 августа состоится пятая конференция для системных и бизнес-аналитиков. Узнайте о новых методах и инструментах, обменяйтесь опытом. Регистрация уже открыта.
Как ИИ может сделать репетиторство эффективнее и доступнее?
Генеративный искусственный интеллект (ГИИ) становится незаменимым помощником для репетиторов, особенно при работе с отстающими учениками. Недавнее исследование Skillbox показало, что использование ГИИ помогает преподавателям доступнее объяснять сложные темы и повышать успеваемость учащихся на 4-9%.
В эксперименте участвовали более 20 репетиторов, использующих инструмент Tutor CoPilot. Этот ИИ-ассистент помогает педагогам в процессе обучения, предлагая упрощенные формулировки и подходы к объяснению материала.
Цифры говорят сами за себя: эффективность ИИ в образовании
Внедрение ГИИ оказалось особенно полезным для начинающих репетиторов. У их учеников количество успешно сданных тестов выросло на 9% по сравнению с теми, кто обучался у преподавателей без поддержки ИИ.
Интересно, что подобные технологии уже доказали свою эффективность и в других сферах. Например, в разработке ПО использование ГИИ привело к росту производительности труда на 26%.
Мнение с передовой: что говорят сами репетиторы
«Tutor CoPilot действительно помог мне упростить объяснение сложных математических тем, что сделало процесс обучения для учеников более доступным», – поделился один из участников эксперимента.
Однако система не лишена недостатков. Некоторые репетиторы отметили, что Tutor CoPilot иногда предлагает слишком сложные формулировки для младших школьников, требуя дополнительной адаптации.
ИИ в образовании: перспективы и возможности
Эксперты считают, что ГИИ открывает новые горизонты в образовании. По данным Skillfactory, использование ИИ может помочь решить проблему нехватки квалифицированных преподавателей, предлагая доступные и эффективные решения для массового применения.
Для тех, кто задумывается о карьере в сфере образования или ИТ, освоение технологий ГИИ может стать важным конкурентным преимуществом. Такие инструменты, как Tutor CoPilot, не только повышают эффективность обучения, но и делают преподавание более доступным.
Как начать использовать ИИ в преподавании
Если вы заинтересовались возможностями ГИИ в образовании, вот несколько шагов, с которых можно начать:
- Изучите Tutor CoPilot. Годовая подписка стоит всего 20 долларов, что делает инструмент доступным для большинства преподавателей.
- Пройдите курсы по применению ИИ в образовании. Многие онлайн-платформы предлагают такие программы.
- Начните с малого: используйте ГИИ для подготовки материалов к занятиям, а затем постепенно внедряйте его в сам процесс обучения.
Использование ГИИ в образовании – это не просто тренд, а реальный инструмент, способный значительно повысить качество обучения. Независимо от вашего опыта в преподавании, освоение этих технологий может открыть новые возможности для профессионального роста и улучшения результатов ваших учеников.
Готовы сделать первый шаг в мир искусственного интеллекта и образования? Для тех, кто хочет углубить свои знания в области ИИ и его применения в педагогике, мы подготовили подборку лучших курсов по искусственному интеллекту. Здесь вы найдете программы разного уровня сложности – от вводных курсов для новичков до продвинутых программ для опытных специалистов.
WhatsApp скоро введет ИИ для работы с фото. Новый инструмент ИИ Meta позволит анализировать и редактировать изображения прямо в чате. Важный аспект – пользователи смогут удалять свои фотографии, когда пожелают. Ожидается, что функция появится в обновлении 2.24.14.20.
Искусственный интеллект меняет медицину: ускоряет диагностику, улучшает качество лечения и помогает в разработке новых лекарств.
На фоне слухов о снижении спроса на ИТ-специалистов эксперты интернет-журнала «Код» проанализировали количество вакансий и размер заработной платы в разных направлениях IT.
Социальные связи с одноклассниками играют важную роль в поиске работы. Опрос 3500 россиян показал, что доверие и взаимопомощь делают одноклассников надежными помощниками в построении карьеры.
1 сентября 2024 года в Нижнем Новгороде стартует уникальная программа бакалавриата по искусственному и дополненному интеллекту (ИИ и ДР). Разработанная НИУ ВШЭ, АНО «НЕЙМАРК», Альфа-Банком и VK, она готовит студентов к современным вызовам ИТ-индустрии. Прием заявок открыт до 25 июля.
2 октября 2024 года Яндекс Образование и факультет компьютерных наук НИУ ВШЭ представили совместный проект — гайд по промптингу.
Яндекс стал первым на отечественном рынке, кто начал маркировать рекламу, созданную искусственным интеллектом, используя пометку в креативах Яндекс.Директа. По мнению специалистое, использование нейросетей увеличивает эффективность рекламных кампаний и снижает затраты на их создание. Маркировка ИИ-контента является важным шагом к прозрачности и этичности в рекламе.
Студенты ВШЭ используют нейросеть YandexGPT для дипломных работ. ВШЭ активно внедряет ИИ в учебный процесс: нейросеть помогает находить данные, исправлять ошибки и генерировать новые идеи. Более половины студентов получили высшие оценки.