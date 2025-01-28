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Китайская DeepSeek превзошла DALL-E 3 с новой моделью Janus-Pro-7B

Китайская компания DeepSeek представила Janus-Pro-7B — усовершенствованную мультимодальную нейросеть для работы с изображениями. В ключевых тестах GenEval и DPG-Bench модель показала результаты выше, чем DALL-E 3 и Stable Diffusion.

нейросети

Что нового в Janus-Pro-7B

DeepSeek существенно доработала базовую версию Janus:

  • Оптимизировала процесс обучения
  • Расширила обучающий датасет
  • Увеличила размер модели

Важно: исходный код модели доступен на Hugging Face под лицензией MIT, что позволяет свободно использовать её для исследований и разработки.

От санкций к инновациям: История успеха DeepSeek

В ноябре 2024 года компания совершила прорыв, выпустив языковую модель R1, сравнимую по качеству с GPT o1. Примечательно, что обучение проходило без использования санкционных видеокарт, что вызвало падение акций Nvidia и показало возможность обхода ограничений на высокопроизводительные вычисления.

27 января 2025 года приложение DeepSeek достигло вершины рейтинга бесплатных приложений в американском App Store. В тот же день компании пришлось временно приостановить регистрацию из-за DDoS-атаки.

Мнение экспертов

«Разработка таких моделей, как Janus-Pro-7B, демонстрирует способность китайских инженеров создавать конкурентоспособные решения на мировом рынке ИИ», — отмечает аналитик Джон Смит.

Достижения DeepSeek подтверждают растущий потенциал китайских компаний в сфере ИИ и показывают, как санкционные ограничения стимулируют развитие альтернативных технологических решений.

Перспективы для специалистов

Успехи DeepSeek демонстрируют растущую потребность рынка в специалистах по машинному обучению и разработке нейросетей. Эта область остаётся одной из самых перспективных для тех, кто планирует развитие в сфере технологий.

Для тех, кто хочет развиваться в сфере ИИ, важно выбрать качественное обучение. На рынке представлено множество образовательных программ — от базового знакомства с технологиями до углубленного изучения нейросетей. Подборка лучших курсов по искусственному интеллекту поможет выбрать программу, соответствующую вашим целям и уровню подготовки.

Дата: 28 января 2025
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