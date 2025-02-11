Meta представила нейроинтерфейс Brain2Qwerty для набора текста мыслями

*Meta представила систему Brain2Qwerty, способную преобразовывать мозговую активность в текст. Технология использует магнитную энцефалографию (MEG) для считывания сигналов мозга во время воображаемого набора текста. В исследовании участвовали 35 добровольцев, каждый из которых потратил около 20 часов на тренировку системы.

Впечатляющие результаты и серьезные ограничения

Система достигает точности 80% при распознавании символов, которые человек «набирает» в уме. Однако практическое применение технологии пока невозможно из-за технических ограничений:

MEG-сканер весит около 500 кг

Стоимость оборудования — $2 млн

Требуется специально экранированная комната для защиты от магнитных помех

Любое движение головы искажает результаты

Мнения разработчиков и экспертов

Сумнер Норман, основатель Forest Neurotech, описывает систему как «МРТ-аппарат, перевернутый на бок и подвешенный над головой пользователя», подчеркивая ее неприменимость в реальных условиях.

Жан-Реми Кинг, глава отдела исследований мозга и ИИ в Meta, открыто признает: «Наши усилия не направлены на создание продукта. На самом деле, я всегда говорю, что не вижу пути к продукту, потому что это слишком сложно». По его словам, главная цель исследования — углубить понимание механизмов обработки языка мозгом для совершенствования систем искусственного интеллекта.

Перспективы для науки и карьеры

Несмотря на текущие ограничения, исследование Meta демонстрирует потенциал развития интерфейсов «мозг-компьютер». Это направление открывает новые возможности для специалистов в области:

Нейронауки

Искусственного интеллекта

Разработки нейроинтерфейсов

Обработки биологических сигналов

Хотя до появления коммерческих продуктов на основе «мысленного набора текста» еще далеко, исследования в этой области помогают лучше понять работу мозга и создают фундамент для будущих прорывов в нейротехнологиях.

Если вас интересует развитие в сфере искусственного интеллекта и нейротехнологий, начать можно с освоения базовых знаний. На рынке представлено множество образовательных программ — от вводных курсов до углубленных специализаций. Подборка лучших курсов по искусственному интеллекту поможет выбрать программу обучения, соответствующую вашему уровню подготовки и целям.

* Meta, в том числе ее продукты Facebook и Instagram, признана экстремистской организацией в России