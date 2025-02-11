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Meta представила нейроинтерфейс Brain2Qwerty для набора текста мыслями
*Meta представила систему Brain2Qwerty, способную преобразовывать мозговую активность в текст. Технология использует магнитную энцефалографию (MEG) для считывания сигналов мозга во время воображаемого набора текста. В исследовании участвовали 35 добровольцев, каждый из которых потратил около 20 часов на тренировку системы.
Впечатляющие результаты и серьезные ограничения
Система достигает точности 80% при распознавании символов, которые человек «набирает» в уме. Однако практическое применение технологии пока невозможно из-за технических ограничений:
- MEG-сканер весит около 500 кг
- Стоимость оборудования — $2 млн
- Требуется специально экранированная комната для защиты от магнитных помех
- Любое движение головы искажает результаты
Мнения разработчиков и экспертов
Сумнер Норман, основатель Forest Neurotech, описывает систему как «МРТ-аппарат, перевернутый на бок и подвешенный над головой пользователя», подчеркивая ее неприменимость в реальных условиях.
Жан-Реми Кинг, глава отдела исследований мозга и ИИ в Meta, открыто признает: «Наши усилия не направлены на создание продукта. На самом деле, я всегда говорю, что не вижу пути к продукту, потому что это слишком сложно». По его словам, главная цель исследования — углубить понимание механизмов обработки языка мозгом для совершенствования систем искусственного интеллекта.
Перспективы для науки и карьеры
Несмотря на текущие ограничения, исследование Meta демонстрирует потенциал развития интерфейсов «мозг-компьютер». Это направление открывает новые возможности для специалистов в области:
- Нейронауки
- Искусственного интеллекта
- Разработки нейроинтерфейсов
- Обработки биологических сигналов
Хотя до появления коммерческих продуктов на основе «мысленного набора текста» еще далеко, исследования в этой области помогают лучше понять работу мозга и создают фундамент для будущих прорывов в нейротехнологиях.
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