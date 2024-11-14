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Яндекс запустил ИИ-ассистентов для школьников и студентов
13 ноября 2024 года Яндекс представил серию образовательных ИИ-ассистентов, созданных на базе YandexGPT, чтобы поддержать школьников, студентов и преподавателей в учебном процессе. Эти инструменты предлагают не просто ответы, а целую систему поддержки знаний, помогающую пользователям постепенно углубляться в материал и совершенствовать навыки самостоятельного обучения.
Математика для школьников: первый этап революции
Флагманский продукт Яндекса — ИИ-помощник по математике для учеников 5–8 классов. Он включает:
- Интерактивную систему наводящих вопросов, которая помогает ученикам постепенно подходить к решению задач самостоятельно, получая подсказки, а не готовые ответы.
- Доступные объяснения сложных математических понятий: ИИ-ассистент подстраивается под уровень подготовки ученика, чтобы предложить наиболее понятное объяснение, избегая перегруженности терминологией.
- Персональные подборки учебных материалов, учитывающие уровень знаний и темп работы учащегося, что позволяет каждому двигаться по индивидуальной траектории.
График запуска:
- С 13 ноября — открытое тестирование демоверсии
- С 1 декабря — полноценный доступ для более 6 млн школьников через платформу Яндекс Учебник
Высшее образование: что ждёт студентов и преподавателей
В начале 2025 года Яндекс запускает платформу для вузов. Студенты получат продвинутые инструменты для создания индивидуальных образовательных траекторий, чтобы организовать своё обучение и контроль над прогрессом. Преподаватели смогут адаптировать учебные материалы с учётом данных от ИИ, получая рекомендации по улучшению учебного контента для различных уровней подготовки.
Цифры говорят сами за себя
Результаты применения ИИ-ассистентов Яндекса уже впечатляют:
- 85% выпускников использовали ИИ-помощник при подготовке к ЕГЭ по информатике в 2024 году, повышая свой средний балл.
- Более 12 000 студентов Практикума разобрали свои ошибки с помощью ИИ, который не только указывает на недочёты, но и предлагает способы их исправления.
- Больше 50% студентов НИУ ВШЭ, использовавших нейросети, получили оценку «отлично» за дипломные работы, что подтверждает эффективность ИИ в поддержке академических проектов.
Преимущества для родителей и игровой подход
ИИ-помощники делают процесс обучения не только эффективным, но и увлекательным, используя игровые методы. Это позволяет школьникам с большей мотивацией подходить к учебе, а родителям — меньше времени тратить на помощь и проверку домашних заданий, доверяя ИИ отслеживание прогресса и предоставление отчетов о результатах.
«Игровая форма обучения от ИИ-помощника делает учебный процесс более интересным и позволяет родителям меньше вовлекаться в рутинные задания,» — подчеркивает Дарья Козлова, директор Яндекс Образования.
Тем, кто хочет глубже разобраться в технологиях искусственного интеллекта и научиться их применять, стоит обратить внимание на специализированное обучение. Подборка актуальных курсов по ИИ поможет выбрать программу под ваши цели — от базового понимания работы нейросетей до профессионального погружения в машинное обучение.
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