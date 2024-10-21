РУДН внедряет виртуального студента на базе ИИ

РУДН стал одним из первых российских университетов, активно внедривших искусственный интеллект в учебный процесс. Проект с виртуальным помощником Гришей, основанным на языковой модели GigaChat, является одним из наиболее амбициозных в этой области. Главная звезда этого эксперимента – Гриша Ильсаев, виртуальный студент на базе GigaChat от Сбербанка. Эта инновация может кардинально изменить подход к обучению в университетах. Гриша уже активно участвует в жизни вуза, демонстрируя потенциал ИИ в образовании.

Как Гриша помогает студентам и преподавателям

Гриша Ильсаев – это не просто чат-бот, а интеллектуальный помощник, способный адаптироваться к индивидуальным потребностям каждого студента. Он не только предоставляет исчерпывающие ответы на вопросы по учебным дисциплинам, но и генерирует персонализированные учебные планы, помогает в решении сложных задач и даже выступает в роли виртуального наставника, мотивируя студентов к достижению поставленных целей.

GigaChat — это крупная языковая модель, разработанная Сбербанком, которая позволяет Грише свободно общаться на русском языке, отвечать на вопросы, генерировать тексты и выполнять различные задачи. Модель обучена на огромном массиве текстовых данных и способна к непрерывному самообучению, что позволяет ей постоянно совершенствовать свои навыки.

ИИ в образовании: мнения экспертов

Внедрение ИИ в образовательный процесс вызывает горячие дискуссии в академическом сообществе. Журнал AIML приводит мнения ведущих специалистов:

«ИИ может сделать образование более доступным и персонализированным», – считает профессор Анна Петрова.

«Важно найти баланс между технологиями и человеческим фактором в обучении», – отмечает доцент Игорь Сидоров.

Перспективы ИИ: от учебы к карьере

Навыки работы с ИИ становятся все более востребованными на рынке труда. По данным CNA, 73% работодателей считают опыт взаимодействия с ИИ-системами важным преимуществом кандидатов.

Эксперимент РУДН с Гришей Ильсаевым – это не просто технологическая новинка, а шаг в будущее образования. Он показывает, как ИИ может стать надежным помощником в учебе и работе, открывая новые возможности для студентов и преподавателей.

Эксперимент РУДН демонстрирует растущую важность искусственного интеллекта в образовании и профессиональной сфере. Для тех, кто хочет идти в ногу с инновациями и приобрести навыки работы с ИИ, существует множество образовательных возможностей. На сегодняшний день доступен широкий выбор курсов по искусственному интеллекту, от базовых до продвинутых. Эти программы помогают студентам и специалистам освоить ключевые концепции ИИ и его практическое применение в различных областях.