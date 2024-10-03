ВШЭ и Умскул создали модель оценки детского онлайн-образования в России

В мире, где цифровое обучение становится нормой, Институт образования НИУ ВШЭ и онлайн-школа «Умскул» сделали важный шаг вперед. Они создали уникальную модель оценки качества детских образовательных онлайн-программ – первую в своем роде в России. Эта инновация призвана установить новые стандарты в сфере EdTech и повысить доверие к онлайн-образованию для школьников.

Что нового предлагает модель оценки?

Разработанная модель учитывает специфику детского образования и включает пять ключевых групп показателей:

Инфраструктура: сюда входят данные о компании, её программах, авторских правах и применении аналитики.

Разработка продукта: оценивается качество создания и актуализации программ, а также квалификация преподавателей.

Организация обучения: взаимодействие преподавателей с учениками, качество обратной связи и безопасность данных.

Коммерческая деятельность: экономическая эффективность и востребованность программы на рынке.

Пользовательский опыт: отзывы учащихся и результаты обучения.

Каждая группа тщательно оценивает различные аспекты образовательных программ, от квалификации преподавателей до безопасности данных учащихся.

Первая оценка программ «Умскул» по новой модели запланирована на ноябрь 2024 года.

Модель охватывает все ключевые аспекты онлайн-образования, что позволяет провести комплексный анализ качества курсов.

Эксперты о новой модели

Кирилл Савицкий из Высшей школы экономики подчеркнул, что мир детского онлайн-образования требует особого подхода. Стандартные методы оценки здесь неэффективны. Новая система, по его мнению, должна стать надежным ориентиром для родителей при выборе образовательных продуктов для своих детей.

Дмитрий Данилов, основатель «Умскул», соглашается с этой оценкой. Он отмечает, что многие компании в этой сфере больше заинтересованы в прибыли, чем в качестве обучения. Новое исследование, по его словам, поможет изменить эту ситуацию и повысить уровень доверия к онлайн-образованию.

Что это значит для будущего EdTech?

Эта модель оценки может стать переломным моментом для рынка детского онлайн-образования. Она не только поможет родителям и детям выбирать эффективные курсы, но и подтолкнет EdTech-компании к повышению стандартов своих продуктов.

Для тех, кто интересуется карьерой в EdTech или развитием собственного образовательного проекта, это открывает новые перспективы. Понимание критериев оценки качества онлайн-образования становится ключевым навыком в этой быстрорастущей отрасли.

Пока разработка только внедряется, родители и дети уже сейчас могут выбирать из широкого спектра онлайн-курсов для школьников. Если вы заинтересованы в качественном дополнительном образовании для вашего ребенка, на нашей странице курсов для детей вы найдете подборку программ по различным направлениям. От программирования до творческих занятий – здесь представлены курсы, которые помогут развить таланты и навыки вашего ребенка в цифровой среде. Выбирая курсы, обращайте внимание на критерии, упомянутые в новой модели оценки, чтобы обеспечить наилучший образовательный опыт для вашего ребенка.