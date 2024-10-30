7 регионов России, где готовят 62% всех ИИ-специалистов страны

Искусственный интеллект становится ключевым драйвером развития экономики. Рассказываем, как устроена подготовка ИИ-специалистов в России на основе нового доклада ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

Два пути к профессии: профильное образование или ИИ-модули

В России существует два основных образовательных трека:

Специализированные программы от бакалавриата до аспирантуры с фокусом на разработку ИИ-систем

Интеграция ИИ-модулей в программы других направлений для практического применения технологий

Ключевые цифры:

497 организаций обучают ИИ-технологиям

166 вузов предлагают профильные программы

469 учебных заведений включили ИИ-модули

42,3 тыс. студентов изучают ИИ

Почти 50% студентов сконцентрированы в инженерно-технических направлениях

Где учат ИИ: география и лидеры рынка

18 ведущих вузов (4% от общего числа) обучают более половины всех студентов-специалистов по ИИ.

Регионы-лидеры (61,7% всех студентов профильных программ):

Москва

Санкт-Петербург

Архангельская область

Ростовская область

Челябинская область

Ульяновская область

Пермский край

Столичные города меньше внедряют ИИ-модули благодаря развитому рынку профильных программ, но планируют расширять охват.

Главные проблемы и их решения

Кадровый вопрос:

Ведущие вузы: укомплектованность 90-100%

Вузы с ИИ-модулями: острая нехватка преподавателей

Инфраструктура:

Профильные программы: достаточно контента, дефицит оборудования

ИИ-модули: нехватка и контента, и инфраструктуры

Только каждый шестой вуз полностью обеспечен необходимой инфраструктурой

Успешное решение: шесть ведущих вузов используют аренду облачной инфраструктуры

Что дальше: приоритеты развития до 2030 года

Для успешной подготовки ИИ-специалистов необходимо:

Усилить координацию между государством, вузами и бизнесом

Развивать инфраструктуру университетов

Актуализировать программы под запросы рынка

Поддержать начинающие вузы в создании цифровой инфраструктуры

Такой подход поможет укрепить позиции России на глобальном технологическом рынке и ускорить экономическое развитие страны.

Для тех, кто хочет начать карьеру в сфере ИИ, но пока не готов к полному высшему образованию, существуют профессиональные курсы по искусственному интеллекту. Они позволяют быстрее войти в профессию и получить практические навыки работы с ИИ-технологиями.