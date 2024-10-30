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7 регионов России, где готовят 62% всех ИИ-специалистов страны
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Два пути к профессии: профильное образование или ИИ-модули
В России существует два основных образовательных трека:
- Специализированные программы от бакалавриата до аспирантуры с фокусом на разработку ИИ-систем
- Интеграция ИИ-модулей в программы других направлений для практического применения технологий
Ключевые цифры:
- 497 организаций обучают ИИ-технологиям
- 166 вузов предлагают профильные программы
- 469 учебных заведений включили ИИ-модули
- 42,3 тыс. студентов изучают ИИ
- Почти 50% студентов сконцентрированы в инженерно-технических направлениях
Где учат ИИ: география и лидеры рынка
18 ведущих вузов (4% от общего числа) обучают более половины всех студентов-специалистов по ИИ.
Регионы-лидеры (61,7% всех студентов профильных программ):
- Москва
- Санкт-Петербург
- Архангельская область
- Ростовская область
- Челябинская область
- Ульяновская область
- Пермский край
Столичные города меньше внедряют ИИ-модули благодаря развитому рынку профильных программ, но планируют расширять охват.
Главные проблемы и их решения
Кадровый вопрос:
- Ведущие вузы: укомплектованность 90-100%
- Вузы с ИИ-модулями: острая нехватка преподавателей
Инфраструктура:
- Профильные программы: достаточно контента, дефицит оборудования
- ИИ-модули: нехватка и контента, и инфраструктуры
- Только каждый шестой вуз полностью обеспечен необходимой инфраструктурой
Успешное решение: шесть ведущих вузов используют аренду облачной инфраструктуры
Что дальше: приоритеты развития до 2030 года
Для успешной подготовки ИИ-специалистов необходимо:
- Усилить координацию между государством, вузами и бизнесом
- Развивать инфраструктуру университетов
- Актуализировать программы под запросы рынка
- Поддержать начинающие вузы в создании цифровой инфраструктуры
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