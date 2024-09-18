33% россиян считают скромность барьером для продвижения

В новом исследовании, проведенном популярным сервисом «Работа.ру», было выявлено, что для большинства россиян главным препятствием на пути к профессиональному росту является скромность. Опрос охватил более 3 500 участников из различных регионов страны, которые поделились своим мнением о факторах, влияющих на их карьерные перспективы.

Кто больше всех стремится к повышению?

Согласно результатам опроса, 60% россиян активно стремятся к повышению на работе в этом году, при этом наибольшее число желающих продвинуться по служебной лестнице наблюдается среди работников производства (15%), сферы IT (13%) и торговли (10%).

Главные барьеры на пути к успеху

На вопрос о том, что мешает им в достижении карьерных целей, 33% респондентов указали на свою природную скромность. Этот ответ стал самым популярным среди других карьерных барьеров. Также значительное количество участников (31%) признались, что не умеют эффективно презентовать свои профессиональные достижения внутри коллектива, что, по их мнению, сдерживает их продвижение.

Прочие факторы, ограничивающие карьеру

Другие препятствия включают недостаток нужных навыков (20% респондентов), отсутствие возможностей для роста на текущем месте работы (16%) и недостаток инициативы (15%). Кроме того, 13% участников опроса столкнулись с так называемым «синдромом самозванца», который мешает им чувствовать уверенность в своих силах.

Помимо указанных факторов, 9% россиян считают, что они не берут достаточно ответственности за результаты своей работы, что также мешает карьерному росту. Несмотря на это, 17% опрошенных не видят в себе никаких качеств, которые могли бы помешать их продвижению.

Эти результаты подчёркивают важность уверенности и активной самопрезентации в профессиональной сфере. Как показывает практика, даже наличие высоких профессиональных качеств может оказаться недостаточным без умения грамотно демонстрировать свои достижения и стремления. Поэтому мы предлагаем изучить специальную подборку курсов по личностному росту.