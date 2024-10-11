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Яндекс прокачал мобильную «Алису»: что умеет новая нейросеть
10 октября 2024 года Яндекс представил обновление мобильного приложения «Алиса», интегрировав в него нейросеть YandexART 2.0. Теперь виртуальный ассистент не только общается с пользователями, но и создаёт изображения по их запросам. Новая функция доступна всем подписчикам «Яндекс Плюс».
Как заставить «Алису» рисовать?
Чтобы опробовать возможности обновлённой «Алисы», достаточно:
- Скачать приложение из Google Play или App Store;
- Оформить подписку «Яндекс Плюс» с опцией «Про»;
- Отправить текстовый запрос на создание изображения.
Что нового умеет «Алиса»?
- Генерирует детализированные изображения по текстовому описанию;
- Распознаёт объекты с помощью камеры (ожидается в ближайшем будущем);
- Использует долгосрочную память для более глубокого понимания контекста беседы (в разработке).
Цифры и факты
- YandexGPT, лежащая в основе новой «Алисы», обучена на миллионах текстовых данных;
- Точность ответов виртуального помощника достигает 95%.
Александр Репьев, один из руководителей разработки, отмечает:
«Теперь голосовой помощник может не только отвечать на вопросы с высокой точностью, но и сразу же предлагать визуализацию полученных данных».
Зачем это нужно пользователям?
Обновление «Алисы» открывает новые возможности для тех, кто интересуется:
- Маркетингом;
- Графическим дизайном;
- Работой с искусственным интеллектом.
Новая «Алиса» – это не просто виртуальный помощник, а мощный инструмент для творчества и работы с информацией. Попробуйте её возможности и оцените, как искусственный интеллект меняет наше взаимодействие с технологиями.
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