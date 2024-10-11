Яндекс прокачал мобильную «Алису»: что умеет новая нейросеть

10 октября 2024 года Яндекс представил обновление мобильного приложения «Алиса», интегрировав в него нейросеть YandexART 2.0. Теперь виртуальный ассистент не только общается с пользователями, но и создаёт изображения по их запросам. Новая функция доступна всем подписчикам «Яндекс Плюс».

Как заставить «Алису» рисовать?

Чтобы опробовать возможности обновлённой «Алисы», достаточно:

Скачать приложение из Google Play или App Store;

Оформить подписку «Яндекс Плюс» с опцией «Про»;

Отправить текстовый запрос на создание изображения.

Что нового умеет «Алиса»?

Генерирует детализированные изображения по текстовому описанию;

Распознаёт объекты с помощью камеры (ожидается в ближайшем будущем);

Использует долгосрочную память для более глубокого понимания контекста беседы (в разработке).

Цифры и факты

YandexGPT, лежащая в основе новой «Алисы», обучена на миллионах текстовых данных;

Точность ответов виртуального помощника достигает 95%.

Александр Репьев, один из руководителей разработки, отмечает:

«Теперь голосовой помощник может не только отвечать на вопросы с высокой точностью, но и сразу же предлагать визуализацию полученных данных».

Зачем это нужно пользователям?

Обновление «Алисы» открывает новые возможности для тех, кто интересуется:

Маркетингом;

Графическим дизайном;

Работой с искусственным интеллектом.

Новая «Алиса» – это не просто виртуальный помощник, а мощный инструмент для творчества и работы с информацией. Попробуйте её возможности и оцените, как искусственный интеллект меняет наше взаимодействие с технологиями.

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