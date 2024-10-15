Исследование «Работа.ру» и «СберПодбор» показывает: 77% российских работодателей открыты к найму выпускников онлайн-курсов. Результаты опроса более 400 HR-специалистов.
Рынок труда России: рост вакансий на 16,7% в первом полугодии 2024 года
Российский рынок труда продолжает активно развиваться, предлагая новые возможности для соискателей. По данным исследования сервиса «Работа.ру», в первом полугодии 2024 года количество вакансий выросло на 16,7% по сравнению с предыдущим кварталом. Давайте разберемся, в каких сферах наблюдается наибольший рост и где можно рассчитывать на повышение зарплаты.
Топ-3 сферы по росту числа вакансий
- Красота и здоровье: +92,6%
- Культура и образование: +84,1%
- Маркетинг и реклама: +55,3%
Впечатляющий рост вакансий в сфере красоты и здоровья может быть связан с растущим спросом на услуги по уходу за собой и общим трендом на здоровый образ жизни. Культура и образование также демонстрируют значительный подъем, что может отражать увеличение инвестиций в человеческий капитал.
Где выросли зарплаты?
- IT-сфера: +12,4%
- Строительство и недвижимость: значительный рост (точный процент не указан)
Стабильный рост зарплат в IT-секторе подтверждает неизменно высокий спрос на технических специалистов. Строительная отрасль также показывает позитивную динамику, что может быть связано с реализацией крупных инфраструктурных проектов.
Мнение эксперта: рынок соискателя
Александр Ветерков, заместитель директора «Работа.ру», отмечает:
«Рынок труда остается «рынком соискателя». Работодатели вынуждены улучшать свои зарплатные предложения для привлечения талантов.»
Особенно это заметно в ручных и технических специальностях, таких как обработка материалов и инженерия, где наблюдается один из самых высоких ростов заработной платы.
Что это значит для вас?
Если вы находитесь в возрасте от 18 до 40 лет и задумываетесь о смене профессии или повышении квалификации, сейчас самое время обратить внимание на перспективные направления:
- IT-технологии
- Здравоохранение
- Техническое обучение
Курсы по этим направлениям можно найти на различных образовательных платформах, которые оперативно реагируют на потребности рынка.
Взгляд в будущее
Текущие тенденции на рынке труда подчеркивают важность непрерывного обучения и адаптации к меняющимся условиям. Чтобы оставаться конкурентоспособным, стоит:
- Регулярно мониторить рынок труда
- Развивать навыки в востребованных областях
- Быть готовым к переквалификации
Помните, что инвестиции в собственное образование и развитие – это ключ к успешной карьере в динамично меняющемся мире.
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