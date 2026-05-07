«Слишком опытный» — теперь снова минус: как рынок труда развернулся против сильных кандидатов
Если вы не новичок и не собираетесь им притворяться — у плохих новостей. В 2026 году доля работодателей, которые принципиально не берут overqualified-кандидатов, выросла вдвое: с 8% до 17%. Это данные SuperJob, опрос 1000 компаний, опубликован 6 мая. Рынок, который ещё год назад гонялся за опытными людьми, стал выбирать осторожнее — и теперь слишком сильное резюме может закрыть дверь раньше, чем вас пригласят на собеседование.
Кого это касается прямо сейчас
Каждый четвёртый россиянин с опытом работы хотя бы раз получал отказ именно из-за «слишком хорошего» резюме. Среди мужчин — 28%, среди женщин — 21%. Но жёстче всего статистика бьёт по двум группам:
- кандидаты 45+ — 34% получали отказы из-за избыточной квалификации;
- зарплатная группа 100–150 тыс. рублей — 32% сталкивались с этой проблемой.
Среди молодёжи до 35 лет таких случаев заметно меньше — 13%. Но это не значит, что молодым переживать не о чём: рынок ужесточился для всех.
Почему рынок развернулся
Дело не в том, что компании стали жаднее или привередливее. Дело в математике. По данным hh.ru за март 2026 года:
- активных вакансий стало на 27% меньше год к году;
- активных резюме — на 41% больше.
hh-индекс конкуренции достиг 11,4 пункта — это уже не «рынок соискателя». По данным SuperJob, вакансий в марте стало на 20% меньше, резюме — на 34% больше. Безработица при этом держится на историческом минимуме — 2,2% по данным Росстата за март 2026 года. Парадокс: людей формально не хватает, но офисных и управленческих кандидатов на рынке уже с избытком.
Что думают работодатели: три страха в одном резюме
HR-эксперт Гарри Мурадян (агентство «АМАЛКО»): «Сильный кандидат выглядит как человек, который уйдёт при первой возможности. Работодатель боится, что ему «будет нечему учиться», что задачи покажутся скучными, а зарплатные ожидания через полгода вырастут.»
При этом Мурадян отмечает исключение: в проектном формате overqualified-специалист может быть очень полезен — когда нужно что-то выстроить с нуля, а компания заранее понимает временный характер сотрудничества.
Карьерный эксперт hh.ru Любовь Горовая: «Соискателям придётся учиться готовиться к поиску заранее, а требования к самопрезентации будут только расти.»
Как не выглядеть «слишком большим» для вакансии
Три главных опасения работодателя — «быстро уйдёт», «будет скучно», «захочет больше денег» — нужно снимать ещё на этапе резюме и сопроводительного письма.
Что работает:
- Объяснить, почему именно эта роль — логичный следующий шаг, а не временная пристань.
- Показывать не статус, а прикладные результаты: что делали руками, какие инструменты знаете, какие задачи готовы решать.
- Если цель — новая профессия, курсы и проекты выносить выше нерелевантных должностей.
- Опыт скрывать не нужно — его нужно дозировать и упаковывать под конкретную задачу.
Что делать, если вы меняете профессию
Исследование SuperJob — не повод отказываться от переобучения. Это сигнал: одного факта «я прошёл курс» уже недостаточно. Работодатели смотрят на соответствие кандидата конкретной роли.
Если вы переходите из управления в аналитику, из продаж в IT или из маркетинга в продукт — важно не перегружать резюме всем прошлым опытом, а выстраивать его вокруг новой цели. В условиях растущей конкуренции выигрывает не самый «опытный вообще», а тот, кто понятнее всего показывает релевантность. Программы переобучения с реальными проектами, помощью с резюме и тренировкой собеседований помогают именно это и сделать — на KursHub можно подобрать курсы по маркетингу, разработке, дизайну и другим направлениям с карьерной поддержкой, которые заточены не на диплом, а на трудоустройство.
Главный вывод
Рынок стал жёстче — но не безнадёжным. Сильный опыт по-прежнему ценится. Проблема в другом: его нужно уметь показать так, чтобы он выглядел как преимущество, а не угроза. Для тех, кто меняет профессию, это особенно важно: обучение должно идти вместе с карьерной стратегией, портфолио и точной самопрезентацией. Тогда overqualified превращается из клейма в аргумент.
