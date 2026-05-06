Государство потребует от учителей новых знаний — и это изменит рынок педагогических профессий
Каждый год педагогов-психологов и социальных педагогов по всей стране будут отправлять на обязательное обучение. Правительство утвердило 41 меру профилактики деструктивного поведения подростков до 2030 года — и за этой формулировкой стоит кое-что большее, чем очередная бумага. Система образования получает новые требования к кадрам, а значит, меняется и то, какие специалисты будут востребованы.
Что случилось и почему это не просто очередной приказ
30 апреля 2026 года Правительство РФ подписало распоряжение № 1030-р — комплекс мер по профилактике негативных социальных явлений в детской и молодёжной среде на 2026–2030 годы. Документ разработан с участием 18 федеральных ведомств и администраций более 70 регионов. В нём 41 пункт, шесть направлений работы и конкретные исполнители — от Минпросвещения и МВД до Следственного комитета и Росмолодежи.
Звучит как бюрократия. Но на практике это означает: школы, колледжи и организации дополнительного профессионального образования получают новую обязательную функцию — и под неё нужны люди с конкретными навыками.
Кого затронет напрямую
Ежегодное обучение обязательно для трёх категорий специалистов:
- педагогов-психологов.
- социальных педагогов.
- заместителей руководителей образовательных организаций, отвечающих за безопасность.
Организовывать обучение будут региональные органы управления образованием и организации ДПО. Отчёт — в Минпросвещения. Единой федеральной платформы для регистрации пока не объявлено: специалистам стоит следить за объявлениями региональных институтов развития образования и центров повышения квалификации.
Из чего состоят 41 мера
Документ разбит на шесть блоков:
- Кадры и межведомственное взаимодействие. Дополнительные профессиональные программы, ежегодная «Академия профилактики», окружные семинары, конференция «Формула согласия», семинар «Мир без угроз».
- Организационная инфраструктура. Психолого-педагогическая помощь на базе образовательных организаций, работа с подростками из группы риска, создание кибердружин и медиапатрулей из числа активных учащихся.
- Методическое обеспечение. Справочные материалы на основе мониторинга сети, инструменты для индивидуальной профилактической работы.
- Работа с целевыми группами. Сопровождение несовершеннолетних, подверженных риску вовлечения в деструктивную тематику.
- Всероссийские проекты. Контент, направленный на укрепление гражданской идентичности и традиционных ценностей.
- Мониторинг интернета. Выявление информации, которая может склонять несовершеннолетних к противоправным действиям или угрожать их жизни. Ответственные — Центр изучения и сетевого мониторинга молодёжной среды и Росмолодежь.
Что говорят те, кто внутри системы
Глава Росмолодежи Григорий Гуров назвал документ способом «консолидировать усилия государства и общества» и подчеркнул, что он учитывает современные цифровые вызовы.
Министр просвещения Сергей Кравцов ещё в марте говорил о необходимости формировать «эффективную воспитательную среду» — методические рекомендации уже подготовлены, введены оценки поведения, создан Совет по защите профессиональной чести педагогов.
Осторожнее высказался политический обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Дризе: идея привлечения сверстников к профилактике, по его словам, «не лишена логики», но эффективность зависит от того, понимают ли участники разницу между воспитательной работой и слежкой.
Глава профсоюза «Учитель» Дмитрий Казаков добавил: школам нужны «свобода и творчество» в работе с детьми, а для этого — больше психологов и разгрузка классных руководителей.
Почему это меняет рынок педагогических профессий
За формулировкой «профилактика деструктивного поведения» стоит конкретный набор компетенций, которых в системе сейчас не хватает:
- подростковая и педагогическая психология.
- социальная педагогика.
- медиаграмотность и кибергигиена.
- кризисная коммуникация.
- проектирование воспитательных программ.
- межведомственное взаимодействие.
Государственным и частным образовательным организациям нужны специалисты, которые умеют работать на стыке всего этого. Не одна узкая вакансия — а целый профиль, который только формируется.
Тем, кто уже работает в образовании, подойдут курсы по педагогике, социальной педагогике и цифровой безопасности. Тем, кто рассматривает смену профессии, — программы профессиональной переподготовки на педагога-психолога, социального педагога или специалиста по воспитательной работе: спрос на эти направления будет только расти по мере реализации программы до 2030 года.
