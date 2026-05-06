Каждый год педагогов-психологов и социальных педагогов по всей стране будут отправлять на обязательное обучение. Правительство утвердило 41 меру профилактики деструктивного поведения подростков до 2030 года — и за этой формулировкой стоит кое-что большее, чем очередная бумага. Система образования получает новые требования к кадрам, а значит, меняется и то, какие специалисты будут востребованы.

Что случилось и почему это не просто очередной приказ

30 апреля 2026 года Правительство РФ подписало распоряжение № 1030-р — комплекс мер по профилактике негативных социальных явлений в детской и молодёжной среде на 2026–2030 годы. Документ разработан с участием 18 федеральных ведомств и администраций более 70 регионов. В нём 41 пункт, шесть направлений работы и конкретные исполнители — от Минпросвещения и МВД до Следственного комитета и Росмолодежи.

Звучит как бюрократия. Но на практике это означает: школы, колледжи и организации дополнительного профессионального образования получают новую обязательную функцию — и под неё нужны люди с конкретными навыками.

Кого затронет напрямую

Ежегодное обучение обязательно для трёх категорий специалистов:

педагогов-психологов.

социальных педагогов.

заместителей руководителей образовательных организаций, отвечающих за безопасность.

Организовывать обучение будут региональные органы управления образованием и организации ДПО. Отчёт — в Минпросвещения. Единой федеральной платформы для регистрации пока не объявлено: специалистам стоит следить за объявлениями региональных институтов развития образования и центров повышения квалификации.

Из чего состоят 41 мера

Документ разбит на шесть блоков:

Кадры и межведомственное взаимодействие. Дополнительные профессиональные программы, ежегодная «Академия профилактики», окружные семинары, конференция «Формула согласия», семинар «Мир без угроз». Организационная инфраструктура. Психолого-педагогическая помощь на базе образовательных организаций, работа с подростками из группы риска, создание кибердружин и медиапатрулей из числа активных учащихся. Методическое обеспечение. Справочные материалы на основе мониторинга сети, инструменты для индивидуальной профилактической работы. Работа с целевыми группами. Сопровождение несовершеннолетних, подверженных риску вовлечения в деструктивную тематику. Всероссийские проекты. Контент, направленный на укрепление гражданской идентичности и традиционных ценностей. Мониторинг интернета. Выявление информации, которая может склонять несовершеннолетних к противоправным действиям или угрожать их жизни. Ответственные — Центр изучения и сетевого мониторинга молодёжной среды и Росмолодежь.

Что говорят те, кто внутри системы

Глава Росмолодежи Григорий Гуров назвал документ способом «консолидировать усилия государства и общества» и подчеркнул, что он учитывает современные цифровые вызовы.

Министр просвещения Сергей Кравцов ещё в марте говорил о необходимости формировать «эффективную воспитательную среду» — методические рекомендации уже подготовлены, введены оценки поведения, создан Совет по защите профессиональной чести педагогов.

Осторожнее высказался политический обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Дризе: идея привлечения сверстников к профилактике, по его словам, «не лишена логики», но эффективность зависит от того, понимают ли участники разницу между воспитательной работой и слежкой.

Глава профсоюза «Учитель» Дмитрий Казаков добавил: школам нужны «свобода и творчество» в работе с детьми, а для этого — больше психологов и разгрузка классных руководителей.

Почему это меняет рынок педагогических профессий

За формулировкой «профилактика деструктивного поведения» стоит конкретный набор компетенций, которых в системе сейчас не хватает:

подростковая и педагогическая психология.

социальная педагогика.

медиаграмотность и кибергигиена.

кризисная коммуникация.

проектирование воспитательных программ.

межведомственное взаимодействие.

Государственным и частным образовательным организациям нужны специалисты, которые умеют работать на стыке всего этого. Не одна узкая вакансия — а целый профиль, который только формируется.

Тем, кто уже работает в образовании, подойдут курсы по педагогике, социальной педагогике и цифровой безопасности. Тем, кто рассматривает смену профессии, — программы профессиональной переподготовки на педагога-психолога, социального педагога или специалиста по воспитательной работе: спрос на эти направления будет только расти по мере реализации программы до 2030 года.