Репетитор по математике теперь доступен в смартфоне, бесплатно и круглосуточно. 29 апреля 2026 года Яндекс запустил в чате с Алисой AI режим «Репетитор» — и это уже не эксперимент для избранных, а массовый продукт для учеников 5–11 классов по всей стране. Для родителей, которые тратят на репетиторов 5–6 тысяч рублей в неделю, появление такого инструмента — повод как минимум пересмотреть бюджет.

Что именно запустил Яндекс — и как это работает

Режим «Репетитор» доступен прямо в чате с Алисой AI: веб-версия или мобильное приложение, кнопка «Начать заниматься» на странице Яндекс Учебника. Вопросы можно задавать текстом или голосом.

Главное отличие от обычного поиска ответов: Алиса AI не выдаёт готовое решение. Она объясняет тему в диалоге, задаёт уточняющие вопросы и ведёт ребёнка к ответу шаг за шагом. Разбирает квадратное уравнение? Сначала объясняет, что такое дискриминант, — и только потом просит найти его самостоятельно.

Сервис заявлен как бесплатный. Разработан командой Яндекс Образования совместно с учителями и методистами.

Кого это касается и что пока не умеет репетитор

Формально охват — 2–11 классы. Но есть ограничения: на старте сервис не разбирается в графиках, функциях и геометрии. Яндекс обещает добавить эти темы в следующих версиях. Плюс стандартное предупреждение: нейросеть иногда может ошибаться, хотя модель специально дообучали для снижения погрешностей.

Почему это не просто «помощник с домашкой»

300 тысяч учеников обращались к ИИ-помощникам Яндекса при подготовке к ЕГЭ в 2024/25 учебном году. 120 тысяч школьников 2–11 классов уже изучали математику с ИИ-помощником Яндекс Учебника. Новый режим — следующий шаг: из отдельного тренажёра в массовый пользовательский продукт.

Педагогическая логика здесь важнее технической. Финалист конкурса «Учитель года — 2025» Глеб Фомин сформулировал проблему точно: если ученик делегирует ИИ всю работу — собственное мышление не развивается. Формат, где Алиса AI ведёт к решению, а не выдаёт его, выглядит педагогически куда безопаснее.

Директор по образованию в Яндексе Дарья Козлова: «Каждый пятый запрос к Алисе AI — про учёбу. ИИ здесь работает как терпеливый наставник, который объясняет одно и то же разными способами, не раздражаясь и не торопясь.»

Рынок репетиторов дорожает — а спрос на математику только растёт

5–6 тысяч рублей в неделю — столько семьи тратят на репетиторов в 2026 году по данным SuperJob. За год расходы выросли на 10–15%, и к наставникам обращается каждая вторая семья с учениками 9–11 классов.

Математика — одно из самых болезненных направлений. Летом 2025 года интерес к репетиторам по геометрии вырос на 97%, среди будущих участников ОГЭ — на 28%. У 11-классников спрос на занятия по математике вырос на 80% год к году.

На этом фоне Алиса AI может стать «первым уровнем помощи»: быстро объяснить тему, снять страх перед задачей, показать, где именно ребёнок застрял — до того как звонить репетитору.

Что говорит наука

Исследование 122 учителей математики из 44 регионов России (журнал «Психологическая наука и образование», 2025) показало: около 70% педагогов готовы использовать ИИ в работе, но реально применяют — от 13% до 40% в зависимости от задачи. Главный вывод: ИИ эффективен не сам по себе, а как часть учебной системы. Постановка цели, регулярность и проверка результата — по-прежнему за человеком.

Что делать прямо сейчас

Попробовать просто: открыть Алису AI, выбрать «Репетитор», задать вопрос по математике. Для родителей — хороший способ понять, с какими темами ребёнок застревает, ещё до визита к репетитору.

Для тех, у кого ЕГЭ уже на горизонте: Алиса AI поможет разобрать тему в любое время, но системную подготовку она не заменит.