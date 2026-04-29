Школьники бегут из 10-го класса — и это уже бьёт по вашей зарплате
Каждый второй девятиклассник сегодня не идёт в старшую школу. Он идёт в колледж. И пока это выглядит как личный выбор подростка, экономика уже считает потери: инженеров не хватает, вузы недобирают студентов, а дефицит квалифицированных кадров к 2030 году грозит стать структурным. 28 апреля 2026 года эту проблему вынесли на обсуждение в Госдуму — и разговор вышел тревожный.
Как всё изменилось: от советских 70% до сегодняшнего разворота
В советское время в 10–11 классы переходили 50–70% учеников. Сегодня картина обратная. Решение о профессии подростки принимают в 14–15 лет — и массово выбирают колледжи и техникумы.
Причины понятны: колледж дешевле, быстрее, и не требует ЕГЭ. А подготовка к ЕГЭ — это уже отдельная статья расходов. В 2024 году семьи потратили на репетиторов 450 млрд рублей. Сумма продолжает расти.
Что теряют вузы — и почему это ваша проблема
Университеты фиксируют провал набора на инженерные и медицинские специальности. Экономика при этом требует именно этих людей. Разрыв между тем, кого готовит система, и тем, кто нужен рынку, становится всё шире.
Дефицит инженеров и IT-специалистов в России уже исчисляется сотнями тысяч человек. К 2030 году, если тренд не изменится, нехватка только усилится.
Это не абстрактная статистика. Это:
- рост зарплат для тех, кто имеет инженерное или техническое высшее образование.
- усиление конкуренции среди выпускников колледжей за одни и те же позиции.
- дополнительное образование как условие карьерного роста — уже не опция, а необходимость.
«Я бы обязательно ошибся»
Заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин высказался жёстко:
«Перекос в сторону колледжей несёт серьёзные риски для системы образования и экономики страны. Если бы мне пришлось выбирать профессию после 9-го класса, я бы обязательно ошибся».
Эксперты рынка труда поддерживают: ранняя специализация ограничивает гибкость карьеры. Переход в высокотехнологичные профессии потом — возможен, но требует усилий.
Колледж: что реально получает выпускник
Поступление — через региональные порталы или сайты учебных заведений, нужен аттестат за 9 классов. Срок обучения — 2–4 года.
Плюсы очевидны: быстрый выход на рынок, прикладная профессия, возможность позже перейти в вуз. Минус — этот переход часто сложнее, чем кажется, особенно при смене направления. В колледже значительно меньше общеобразовательных дисциплин, и это сказывается на широте мышления и адаптивности.
Что делать, если вы уже выбрали прикладной путь
Тренд говорит одно: спрос на специалистов с глубокими техническими знаниями будет только расти. Если вы выпускник колледжа или думаете о смене профессии — онлайн-образование закрывает этот разрыв без поступления в вуз с нуля. Курсы по программированию, аналитике данных, инженерным дисциплинам и управлению проектами дают конкретные навыки и переводят на другой уровень дохода.
Баланс 50/50 — пока недостижимый идеал
Эксперты называют оптимальной модель, при которой половина учеников идёт в колледжи, половина — в старшую школу и вузы. Сейчас баланс нарушен. И пока система ищет решение, каждый человек сам решает, как выстроить своё образование — и свою карьеру.
