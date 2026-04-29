Каждый второй девятиклассник сегодня не идёт в старшую школу. Он идёт в колледж. И пока это выглядит как личный выбор подростка, экономика уже считает потери: инженеров не хватает, вузы недобирают студентов, а дефицит квалифицированных кадров к 2030 году грозит стать структурным. 28 апреля 2026 года эту проблему вынесли на обсуждение в Госдуму — и разговор вышел тревожный.

Как всё изменилось: от советских 70% до сегодняшнего разворота

В советское время в 10–11 классы переходили 50–70% учеников. Сегодня картина обратная. Решение о профессии подростки принимают в 14–15 лет — и массово выбирают колледжи и техникумы.

Причины понятны: колледж дешевле, быстрее, и не требует ЕГЭ. А подготовка к ЕГЭ — это уже отдельная статья расходов. В 2024 году семьи потратили на репетиторов 450 млрд рублей. Сумма продолжает расти.

Что теряют вузы — и почему это ваша проблема

Университеты фиксируют провал набора на инженерные и медицинские специальности. Экономика при этом требует именно этих людей. Разрыв между тем, кого готовит система, и тем, кто нужен рынку, становится всё шире.

Дефицит инженеров и IT-специалистов в России уже исчисляется сотнями тысяч человек. К 2030 году, если тренд не изменится, нехватка только усилится.

Это не абстрактная статистика. Это:

рост зарплат для тех, кто имеет инженерное или техническое высшее образование.

усиление конкуренции среди выпускников колледжей за одни и те же позиции.

дополнительное образование как условие карьерного роста — уже не опция, а необходимость.

«Я бы обязательно ошибся»

Заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин высказался жёстко:

«Перекос в сторону колледжей несёт серьёзные риски для системы образования и экономики страны. Если бы мне пришлось выбирать профессию после 9-го класса, я бы обязательно ошибся».

Эксперты рынка труда поддерживают: ранняя специализация ограничивает гибкость карьеры. Переход в высокотехнологичные профессии потом — возможен, но требует усилий.

Колледж: что реально получает выпускник

Поступление — через региональные порталы или сайты учебных заведений, нужен аттестат за 9 классов. Срок обучения — 2–4 года.

Плюсы очевидны: быстрый выход на рынок, прикладная профессия, возможность позже перейти в вуз. Минус — этот переход часто сложнее, чем кажется, особенно при смене направления. В колледже значительно меньше общеобразовательных дисциплин, и это сказывается на широте мышления и адаптивности.

Что делать, если вы уже выбрали прикладной путь

Тренд говорит одно: спрос на специалистов с глубокими техническими знаниями будет только расти. Если вы выпускник колледжа или думаете о смене профессии — онлайн-образование закрывает этот разрыв без поступления в вуз с нуля. Курсы по программированию, аналитике данных, инженерным дисциплинам и управлению проектами дают конкретные навыки и переводят на другой уровень дохода.

Баланс 50/50 — пока недостижимый идеал

Эксперты называют оптимальной модель, при которой половина учеников идёт в колледжи, половина — в старшую школу и вузы. Сейчас баланс нарушен. И пока система ищет решение, каждый человек сам решает, как выстроить своё образование — и свою карьеру.