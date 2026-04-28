Автономные машины уже ездят по Москве, роботы-доставщики работают на складах, ИИ управляет промышленными линиями. Но людей, которые умеют всё это создавать, катастрофически не хватает. 22 апреля Яндекс вместе с пятью ведущими вузами страны сделал первый системный шаг: в России появилась единая модель подготовки инженеров для физического ИИ — направления, где алгоритмы встречаются с реальным миром.

Что такое физический ИИ и почему это не просто модное слово

Физический ИИ — это не ChatGPT и не генерация картинок. Это системы, которые воспринимают реальный мир через сенсоры и действуют в нём: автономный транспорт, промышленные роботы, медицинские устройства, складская автоматизация. Алгоритм здесь не просто анализирует данные — он управляет железом в условиях физических ограничений, которых нет ни в одной симуляции.

Проблема в том, что до сих пор таких специалистов не готовил никто системно. Мехатроника жила отдельно от машинного обучения, компьютерное зрение — отдельно от теории управления. Получалось так: инженер знает Python и нейросети, но не понимает, почему реальный робот не может остановиться мгновенно. Или знает механику, но не умеет работать с ML-моделями.

Что изменилось: 12 профессий вместо хаоса

Яндекс совместно с НИУ ВШЭ, МАИ, МИФИ, МФТИ и ИТМО разработал модель компетенций, которая описывает 12 конкретных ролей в командах физического ИИ:

ML Researcher.

MLOps Engineer.

QA/Safety Engineer.

Data & Metrics Analyst.

ML Product Manager.

и ещё 7 специализаций.

Это не список дисциплин для галочки. Документ описывает уровни владения навыками — от базового понимания до самостоятельной реализации. Инженерный вуз может усилить ML-блок, IT-вуз — добавить работу с железом и сенсорами. Гибкость есть, общая рамка тоже.

100 мест, стипендия 40 000 рублей, старт уже идёт

На базе модели уже открылась программа Yandex Physical AI Garage — и набор продолжается до конца лета 2026 года.

Условия:

100 мест.

Бесплатно.

Стипендия — 40 000 рублей.

Участники: студенты НИУ ВШЭ, МАИ, МИФИ, МФТИ и ИТМО.

Отбор: внутренний этап в вузе + собеседование с экспертами Яндекса.

Программа включает машинное обучение от ШАД, модули по AI Robotics и ROS, функциональную безопасность, работу с данными физического ИИ. Плюс офлайн-интенсивы с реальными задачами от команды автономного транспорта Яндекса — «гаражи», где студенты работают с живыми кейсами, а не учебными примерами.

Почему это важно не только студентам пяти вузов

Директор Яндекс Образования Дарья Козлова: «Рынку нужны люди, которые работают не только с алгоритмами, но понимают инженерные системы и безопасность внедрения ИИ.»

Алексей Ведяков из ИТМО: «Робот не может «как в симуляции» пройти сквозь препятствие или остановиться мгновенно — специалист обязан понимать и алгоритм, и физику устройства.»

Это сигнал для всего рынка труда: чистое программирование постепенно уступает место междисциплинарным профессиям. В физическом ИИ нужны Python, ML, компьютерное зрение, ROS, робототехника, анализ данных, системный дизайн — всё вместе, а не по отдельности.

С чего начать, если вы не студент этих пяти вузов

Направление открыто не только для участников Garage. Разумная траектория для тех, кто хочет войти в физический ИИ с нуля: базовый Python → математика и ML → компьютерное зрение или робототехника → проектное портфолио. Если вы сейчас выбираете, куда двигаться в IT, на KursHub можно найти курсы по машинному обучению, робототехнике и другим направлениям.