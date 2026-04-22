Яндекс бесплатно учит разработке и берёт половину выпускников на работу — но заявки принимают только до 3 мая
Если вы думаете, что попасть в Яндекс — это годы опыта и сотни отказов, вот цифра, которая меняет картину: около половины выпускников Летних школ становятся стажёрами или сотрудниками компании. Не когда-нибудь, а уже через несколько месяцев после завершения программы. Приём заявок закрывается 3 мая — времени меньше, чем кажется.
Что это вообще такое
Летние школы Яндекса — ежегодный очный интенсив в московском офисе компании. Никаких вебинаров и записанных лекций: июль и август, живой формат, реальные задачи, менторы из продуктовых команд. Обучение бесплатное, иногородним оплачивают проезд и проживание.
В 2026 году открыты четыре направления:
- Бэкенд-разработка — высоконагруженные сервисы.
- Фронтенд-разработка — пользовательские интерфейсы.
- Мобильная разработка — приложения с фокусом на UX.
- Аналитика — данные и продуктовая аналитика.
Кого берут и как проходит отбор
Формальных возрастных ограничений нет. Программа рассчитана на студентов IT-направлений и недавних выпускников, но подать заявку может любой кандидат, который пройдёт конкурсный отбор.
Этапы:
- Регистрация и тестовое задание — до 3 мая.
- Собеседование — май–июнь.
- Результаты — 22 июня.
- Обучение — 1 июля — 20 августа.
- Отбор на стажировку — август–октябрь.
Собеседование зависит от направления: технические вопросы, задачи, иногда — разбор кейсов.
Как устроено обучение
Программа делится на два этапа. Сначала — теоретическая подготовка с лекциями от действующих разработчиков и аналитиков. Затем — работа над реальными задачами в кросс-функциональных командах.
Участники получают:
- опыт командной разработки с распределением ролей.
- обратную связь от менторов.
- понимание продуктового подхода изнутри.
- финальный проект, приближенный к задачам реальных сервисов.
Отдельный акцент — на коммуникацию и умение адаптироваться к рабочим процессам. Это то, чего не даёт ни один онлайн-курс.
~50% выпускников — уже в компании
Это не маркетинговое обещание, а статистика организаторов: около половины тех, кто прошёл Летние школы, в разные годы переходили на стажировку или становились сотрудниками. После завершения программы выпускников приглашают на сокращённый отбор — без стандартной очереди.
Кому стоит подать заявку прямо сейчас
Программа особенно актуальна для тех, кто:
- хочет первый опыт на реальных проектах, а не учебных симуляторах.
- рассматривает крупную технологическую компанию как старт карьеры.
- думает о смене специализации внутри IT.
- готов к интенсивному формату и хочет системно закрепить знания.
Если вы ещё не определились с направлением в IT или хотите понять, какой трек — бэкенд, фронтенд, мобайл или аналитика — подходит именно вам, сейчас хороший момент изучить программы подготовки.
Дедлайн подачи заявки — 3 мая 2026 года. Регистрация и тестовые задания по ссылке.
Молодые россияне больше не идут туда, где платят: что это значит для тех, кто думает о смене профессии
Исследование СберНПФ и Работа.ру показало: молодёжь до 29 лет ставит интерес к сфере выше дохода при выборе специальности. При этом 86% рассчитывают зарабатывать больше 100 тысяч рублей. Разбираем, что этот сдвиг означает для тех, кто хочет сменить профессию.
В июне — без оценок и учебников: в России предложили отдать первые недели лета творчеству
Владислав Гриб из Общественной палаты РФ предложил ввести «пятую четверть» — две недели июня отдать творческим занятиям без оценок. Идея уже звучала раньше, но в Госдуме её критиковали. Теперь разговор возобновился.
Яндекс учит создавать ИИ-агентов без кода — и это уже не для программистов
Yandex B2B Tech открыла Академию Yandex AI Studio — платформу, где компании и частные пользователи учатся создавать ИИ-агентов с нуля. Лабораторные работы проходят в реальной консоли, первых агентов можно запустить без знания кода. Проект охватывает и теорию, и практику: от выбора модели до готовых промптов для бизнес-задач.
Вас оценят по идее, а не по опыту: в России пройдёт фестиваль, где новичок может обойти профессионала
В Новосибирске впервые пройдёт профессиональный фестиваль «На уровне Идеи» — конкурс для специалистов в дизайне, рекламе и маркетинге с единой шкалой оценки для всех участников. Никаких поблажек за опыт: побеждает тот, чья идея сильнее. Приём заявок — до 17 апреля.