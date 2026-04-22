Если вы думаете, что попасть в Яндекс — это годы опыта и сотни отказов, вот цифра, которая меняет картину: около половины выпускников Летних школ становятся стажёрами или сотрудниками компании. Не когда-нибудь, а уже через несколько месяцев после завершения программы. Приём заявок закрывается 3 мая — времени меньше, чем кажется.

Что это вообще такое

Летние школы Яндекса — ежегодный очный интенсив в московском офисе компании. Никаких вебинаров и записанных лекций: июль и август, живой формат, реальные задачи, менторы из продуктовых команд. Обучение бесплатное, иногородним оплачивают проезд и проживание.

В 2026 году открыты четыре направления:

Бэкенд-разработка — высоконагруженные сервисы.

Фронтенд-разработка — пользовательские интерфейсы.

Мобильная разработка — приложения с фокусом на UX.

Аналитика — данные и продуктовая аналитика.

Кого берут и как проходит отбор

Формальных возрастных ограничений нет. Программа рассчитана на студентов IT-направлений и недавних выпускников, но подать заявку может любой кандидат, который пройдёт конкурсный отбор.

Этапы:

Регистрация и тестовое задание — до 3 мая. Собеседование — май–июнь. Результаты — 22 июня. Обучение — 1 июля — 20 августа. Отбор на стажировку — август–октябрь.

Собеседование зависит от направления: технические вопросы, задачи, иногда — разбор кейсов.

Как устроено обучение

Программа делится на два этапа. Сначала — теоретическая подготовка с лекциями от действующих разработчиков и аналитиков. Затем — работа над реальными задачами в кросс-функциональных командах.

Участники получают:

опыт командной разработки с распределением ролей.

обратную связь от менторов.

понимание продуктового подхода изнутри.

финальный проект, приближенный к задачам реальных сервисов.

Отдельный акцент — на коммуникацию и умение адаптироваться к рабочим процессам. Это то, чего не даёт ни один онлайн-курс.

~50% выпускников — уже в компании

Это не маркетинговое обещание, а статистика организаторов: около половины тех, кто прошёл Летние школы, в разные годы переходили на стажировку или становились сотрудниками. После завершения программы выпускников приглашают на сокращённый отбор — без стандартной очереди.

Кому стоит подать заявку прямо сейчас

Программа особенно актуальна для тех, кто:

хочет первый опыт на реальных проектах, а не учебных симуляторах.

рассматривает крупную технологическую компанию как старт карьеры.

думает о смене специализации внутри IT.

готов к интенсивному формату и хочет системно закрепить знания.

Дедлайн подачи заявки — 3 мая 2026 года.