В июне — без оценок и учебников: в России предложили отдать первые недели лета творчеству
Что если последние недели учебного года превратятся не в бесконечные контрольные, а в театр, рисование и проекты — без отметок и стресса? Именно это предложил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб. И пусть Госдума идею уже покритиковала — разговор начался.
Что предложили
В интервью ТАСС Владислав Гриб озвучил идею «пятой четверти»: первые две недели июня сделать временем для творческих занятий — без оценок, без обязательных предметов. Как вариант — отдать под это весь июнь.
Логика простая: летние каникулы в России длятся больше трёх месяцев, а в течение учебного года у детей почти не остаётся времени на творчество — всё вытесняется обязательной программой.
Не первая попытка
Идея сокращения каникул звучала и раньше. Одним из инициаторов была омбудсмен Ольга Ярославская. Однако в Госдуме предложение раскритиковали — и оно заглохло.
Нынешняя версия мягче: никто не говорит об уроках и контрольных в июне. Речь о творческом пространстве, которого детям не хватает весь год.
Что говорит автор идеи
«В России летние каникулы длятся больше трёх месяцев, и было бы неплохо в первые две недели июня сделать «пятую четверть» не для оценок, а для творческих занятий, на которые в течение года не хватает времени», — говорит заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб.
Отдельно он поднял вопрос оплаты: педагогам, которые будут вести такие занятия, необходимо платить достойное вознаграждение. Без этого идея останется на бумаге.
Кого это касается
Прежде всего — семьи с детьми школьного возраста. Если инициатива получит развитие, июнь перестанет быть «первым месяцем каникул» и станет отдельным форматом: не учёба, но и не полный отдых.
Для родителей это означает необходимость перестраивать летний план — лагеря, поездки, бабушки традиционно рассчитываются на три месяца с начала июня.
Что дальше
Пока это предложение одного чиновника, высказанное в интервью. До законопроекта — далеко. Но показательно, что тема возвращается снова и снова: запрос на изменение школьного уклада явно существует.
Что это значит для вас прямо сейчас
Школьная реформа — не абстракция. Она отражает запрос, который родители формулируют давно: меньше перегрузки, больше практики, результат без выгорания.
