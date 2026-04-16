Вас оценят по идее, а не по опыту: в России пройдёт фестиваль, где новичок может обойти профессионала
Уже 22–23 апреля в Новосибирске состоится фестиваль «На уровне Идеи» — и его главное правило выбивает почву из-под ног у тех, кто привык к иерархии: все участники соревнуются по единым критериям, без поблажек для новичков и без привилегий для опытных. Если ваша идея сильнее — вы побеждаете.
Это не очередная выставка портфолио. Фестиваль сочетает профессиональный конкурс и живую образовательную программу: публичные защиты, разборы кейсов, лекции от практиков индустрии. Участники узнают, как их работу воспринимают эксперты — прямо в процессе, не дожидаясь анонимного письма с отказом.
Как всё устроено
Конкурс охватывает ключевые направления креативной индустрии: дизайн и брендинг, упаковку, диджитал и интерфейсы, рекламные кампании, видео и аудио, маркетинг, дизайн среды. Первый этап отбора — «слепой»: жюри не видит имён авторов. Оценивается только качество идеи и реализации.
Председатель жюри — Андрей Губайдуллин. Организаторы заявляют о независимом составе экспертов, не пересекающемся с другими фестивалями.
Что получают участники кроме диплома
Публичная защита — это не формальность. Авторы представляют проекты перед жюри и аудиторией, получают обратную связь в реальном времени и учатся объяснять свои решения на профессиональном языке. Это навык, который в портфолио не вписать, но который работодатели замечают сразу.
Что даёт участие:
- экспертный фидбэк от членов жюри.
- понимание критериев оценки в индустрии.
- сравнение своих работ с кейсами других участников.
- профессиональные контакты в офлайне.
- опыт публичной презентации под давлением.
Кому стоит поехать
Фестиваль ориентирован на широкий круг: студентов профильных специальностей, дизайнеров, специалистов в рекламе и маркетинге, продакшн-команды и тех, кто только планирует войти в индустрию. Отсутствие разделения на «уровни» — это и вызов, и возможность: ваша работа встанет рядом с работами опытных специалистов, и победит та, что сильнее по идее.
Сроки: остались считанные дни
Приём работ завершается 17 апреля 2026 года. Шорт-листы опубликуют 22 апреля, победителей объявят 23-го. Фестиваль проходит только в офлайн-формате, два дня интенсивной программы.
Если вы давно хотите понять, как ваши работы выглядят на фоне индустрии — и получить честный ответ, а не дежурную похвалу, — сейчас самый подходящий момент. Те, кто готовится к подобным событиям осознанно, нередко начинают с прокачки конкретных навыков: например, курсы по графическому дизайну, брендингу или UX помогают не только улучшить портфолио, но и говорить с жюри на одном языке.
ЕГЭ-2026: родителям дадут QR-коды прямо в аудитории — пожаловаться на нарушение можно будет в ту же минуту
В 2026 году родители выпускников смогут сообщать о нарушениях на ЕГЭ прямо из экзаменационного пункта — через QR-код в штабе ППЭ или веб-форму. Обращения будут поступать в Рособрнадзор в тот же день. Ведомство рассчитывает довести число жалоб до нуля, одновременно расширяя круг наблюдателей до студентов педвузов.
Eduson Academy запустила два курса по нейросетям для работы с данными и презентациями
Eduson Academy запустила два практических курса по нейросетям: для работы с Excel и Google Таблицами и для создания презентаций. Разбираемся, чему учат, кому подойдут программы и как они помогают сократить рутину и ускорить рабочие задачи.
Академия Эдюсон теперь ведет блог на нашем сайте
Онлайн-школа Эдюсон теперь публикует статьи в разделе «Блоги компаний». Разборы ИТ-профессий, советы по карьере и аналитика рынка труда — всё это уже доступно на нашем сайте.
Рейтинг TIOBE — апрель 2026: 10 самых востребованных языков программирования
Свежий рейтинг TIOBE за апрель 2026 года показывает, какие языки программирования остаются наиболее востребованными. Python удерживает лидерство, C стремительно набирает популярность, а R демонстрирует заметный рост. Разбираем топ-10 языков и ключевые изменения за год.