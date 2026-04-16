Уже 22–23 апреля в Новосибирске состоится фестиваль «На уровне Идеи» — и его главное правило выбивает почву из-под ног у тех, кто привык к иерархии: все участники соревнуются по единым критериям, без поблажек для новичков и без привилегий для опытных. Если ваша идея сильнее — вы побеждаете.

Это не очередная выставка портфолио. Фестиваль сочетает профессиональный конкурс и живую образовательную программу: публичные защиты, разборы кейсов, лекции от практиков индустрии. Участники узнают, как их работу воспринимают эксперты — прямо в процессе, не дожидаясь анонимного письма с отказом.

Как всё устроено

Конкурс охватывает ключевые направления креативной индустрии: дизайн и брендинг, упаковку, диджитал и интерфейсы, рекламные кампании, видео и аудио, маркетинг, дизайн среды. Первый этап отбора — «слепой»: жюри не видит имён авторов. Оценивается только качество идеи и реализации.

Председатель жюри — Андрей Губайдуллин. Организаторы заявляют о независимом составе экспертов, не пересекающемся с другими фестивалями.

Что получают участники кроме диплома

Публичная защита — это не формальность. Авторы представляют проекты перед жюри и аудиторией, получают обратную связь в реальном времени и учатся объяснять свои решения на профессиональном языке. Это навык, который в портфолио не вписать, но который работодатели замечают сразу.

Что даёт участие:

экспертный фидбэк от членов жюри.

понимание критериев оценки в индустрии.

сравнение своих работ с кейсами других участников.

профессиональные контакты в офлайне.

опыт публичной презентации под давлением.

Кому стоит поехать

Фестиваль ориентирован на широкий круг: студентов профильных специальностей, дизайнеров, специалистов в рекламе и маркетинге, продакшн-команды и тех, кто только планирует войти в индустрию. Отсутствие разделения на «уровни» — это и вызов, и возможность: ваша работа встанет рядом с работами опытных специалистов, и победит та, что сильнее по идее.

Сроки: остались считанные дни

Приём работ завершается 17 апреля 2026 года. Шорт-листы опубликуют 22 апреля, победителей объявят 23-го. Фестиваль проходит только в офлайн-формате, два дня интенсивной программы.

Если вы давно хотите понять, как ваши работы выглядят на фоне индустрии — и получить честный ответ, а не дежурную похвалу, — сейчас самый подходящий момент.