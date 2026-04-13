В разделе «Блоги компаний» появился новый автор — онлайн-школа Eduson Academy. Школа уже опубликовала первые материалы, и они сразу задают тон: никакой воды, только конкретика для тех, кто выбирает профессию или развивается в карьере.

Среди первых статей — сравнение востребованных ИТ-профессий для начинающих, разбор отличий между бизнес-аналитиком и аналитиком данных, а также разговор о том, кто больше заработает в 2026 году: менеджер маркетплейсов или ИИ-менеджер. Есть и более узкие темы — например, как снизить текучесть кадров в строительстве и производстве. Такой разброс тем отражает широкий охват школы: от ИТ и аналитики до управления и HR.

Раздел «Блоги компаний» — это площадка, где образовательные платформы и школы делятся экспертными материалами напрямую с аудиторией нашего сайта. Здесь выходят практические статьи, разборы профессий, советы по обучению и карьере — всё то, что помогает читателям разобраться в мире онлайн-образования и сделать осознанный выбор курса.

Эдюсон — онлайн-школа с широким каталогом курсов по дизайну, программированию, маркетингу, управлению и другим востребованным направлениям. В своих материалах школа делает акцент на практике: студенты работают с реальными проектами и выходят на рынок труда с готовым портфолио.