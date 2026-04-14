Онлайн-школа Eduson Academy представила сразу две новые образовательные программы — «Нейросети для Excel и Google Таблиц» и «Нейросети для презентаций». Оба курса разработаны с учётом практических задач специалистов и ориентированы на внедрение инструментов искусственного интеллекта в ежедневную работу.

Практика применения ИИ в Excel и таблицах

Курс «Нейросети для Excel и Google Таблиц» посвящён работе с данными и автоматизации процессов. Программа сочетает базовые навыки работы с таблицами и освоение нейросетей, которые помогают ускорить обработку информации.

Обучение охватывает несколько ключевых направлений:

подготовка и очистка данных, структурирование баз.

автоматизация рутинных операций.

создание отчётов, дашбордов и визуализаций.

использование нейросетей внутри Excel и Google Sheets.

работа с ИИ-инструментами, включая ChatGPT и другие решения.

Программа включает более 40 уроков, разбитых на тематические модули — от основ работы с нейросетями и промптами до практического применения в таблицах. Отдельный блок посвящён созданию ИИ-агентов.

Среди ключевых навыков, которые получают участники:

приведение данных в рабочий вид и подготовка к анализу.

визуализация результатов для команд и руководства.

сокращение ручных операций и снижение количества ошибок.

формирование корректных запросов к нейросетям.

Курс ориентирован на специалистов, которые регулярно работают с таблицами и хотят сократить время на рутинные задачи.

Создание презентаций с помощью нейросетей

Вторая программа — «Нейросети для презентаций» — посвящена ускорению подготовки слайдов и улучшению качества визуальных материалов. Курс охватывает как основы презентационного дизайна, так и использование ИИ для генерации структуры, текста и графики.

Программа включает следующие темы:

разработка структуры презентаций и работа с нарративом.

оформление текста и визуальных элементов.

применение принципов дизайна.

использование языковых и графических нейросетей.

генерация изображений и видео для слайдов.

создание презентаций разных типов — от бизнес-питчей до научных докладов.

Отдельное внимание уделяется инструментам вроде ChatGPT, Midjourney, Stable Diffusion и другим решениям, применяемым в работе с визуальным контентом.

В рамках курса слушатели получают:

навыки создания презентаций в 3–5 раз быстрее.

умение формировать убедительные слайды.

практику использования ИИ в рабочих задачах.

готовые шаблоны презентаций для различных сценариев.

Формат обучения и поддержка

Обе программы реализованы в онлайн-формате и предполагают гибкий график обучения. Участники получают бессрочный доступ к материалам и обновлениям, что позволяет возвращаться к курсу при необходимости.

Ключевые особенности формата:

обучение в собственном темпе.

поддержка куратора на протяжении года.

персональная обратная связь по вопросам.

практические задания и готовые шаблоны.

чек-листы и конспекты для быстрого применения знаний.

По завершении обучения участники получают документы, подтверждающие прохождение курса. Образовательная деятельность школы ведётся на основании государственной лицензии.

Кому подойдут курсы

Программы рассчитаны на широкий круг пользователей:

специалистов, работающих с таблицами и отчётностью.

менеджеров и аналитиков.

сотрудников, регулярно готовящих презентации.

начинающих пользователей, осваивающих ИИ-инструменты.

тех, кто хочет повысить продуктивность и снизить нагрузку.

Курсы подойдут как для старта в работе с нейросетями, так и для расширения уже имеющихся навыков.

Доступность в каталоге Kurshub

Оба курса Eduson Academy уже добавлены в каталог Kurshub, где собраны образовательные программы по цифровым навыкам, аналитике и работе с искусственным интеллектом.

