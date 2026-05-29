Сейчас выпускник, который решил пересдать ЕГЭ, играет в опасную игру: если новая попытка окажется хуже, прежний — пусть и неидеальный — результат просто аннулируется. То есть «второй шанс» по факту может оставить абитуриента с меньшим баллом, чем у него уже был. 27 мая 2026 года член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Мурог предложил это изменить — и его инициатива касается каждой семьи, где есть одиннадцатиклассник.

Месяц спокойствия вместо одного нервного дня

Идея простая: после основной волны ЕГЭ дать выпускникам месяц «спокойной пересдачи». В этот период школьник может попробовать пересдать минимум два предмета, а в зачёт идёт лучший результат. Не сложилось — остаётся старый балл, и поступление не срывается.

Сегодня правила жёстче. Пересдать можно только один предмет, и прежний результат по нему автоматически признаётся недействительным — даже если он был выше. Именно эта формулировка превращает пересдачу в лотерею: помочь может, а может и обнулить уже заработанное.

Кого это касается

В этом году ЕГЭ сдают более 747 тысяч человек, из них свыше 663 тысяч — выпускники текущего года. Экзамены идут больше чем в 6 тысячах пунктов по всей стране. Это огромная аудитория, для которой каждый балл — реальные шансы попасть в выбранный вуз или остаться без бюджетного места.

В группе риска прежде всего те, у кого «провалились» сразу два профильных предмета. Сейчас они выбирают, какой из них пересдавать, — а второй остаётся как есть. Если инициатива пройдёт, у таких выпускников появится возможность дотянуть оба.

Почему второй шанс работает

Статистика показывает, что пересдача — это не формальность. В 2024 году в дополнительные дни пришли 105 009 выпускников, и 73% из них улучшили результат — около 76,7 тысячи человек. В 2025 году на пересдачу пришло примерно на 30 тысяч больше, балл повысили 77% участников.

То есть когда школьнику дают вторую попытку, он в большинстве случаев действительно сдаёт лучше. Это аргумент сторонников: значит, первый результат — не всегда честное отражение знаний, иногда это просто плохой день.

Что говорит автор идеи

Сам Игорь Мурог формулирует мысль так: «Новый подход позволит снизить стресс, даст каждому шанс показать свои реальные знания и сделает систему ЕГЭ более гуманной и современной.»

Похожую логику в апреле 2026 года уже отразили депутаты фракции «Новые люди» — они внесли в Госдуму законопроект № 1211826-8 о праве пересдать ЕГЭ сразу по нескольким предметам.

Профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина в комментарии «Коммерсанту» поддержала расширение пересдач, но напомнила про обратную сторону: «Для Рособрнадзора это серьёзная финансовая и организационная нагрузка.»

Глава ведомства Анзор Музаев ранее заявлял, что право пересдать один предмет сохранится, но расширять пересдачи сверх этого ни Рособрнадзор, ни Минпросвещения, ни регионы пока не планируют.

Что выпускникам делать прямо сейчас

Пока инициатива — только предложение. Правила-2026 остаются прежними: один предмет, пересдачи 8 и 9 июля, основной период с 1 июня, резервные дни 22–25 июня. И главное — прежний результат по выбранному для пересдачи предмету аннулируется. Поэтому решение «идти или не идти» имеет смысл принимать холодно: считать не только потенциальный плюс, но и риск минуса.

На практике это значит две вещи. Первая — заранее узнать в школе процедуру подачи заявления. Вторая — честно оценить, есть ли месяц на то, чтобы реально подтянуть слабую тему, а не просто прийти ещё раз с теми же знаниями.

Именно сюда стоит вложить оставшееся время — не в общую «подготовку к ЕГЭ», а в точечную работу по слабому предмету: разобрать типовые ошибки, прорешать сложные блоки, отработать стратегию на самом экзамене.

Что в итоге

Предложение Мурога — про право на ошибку. Не отменить ЕГЭ, не упростить его, а признать, что один день не должен решать судьбу человека на годы вперёд. Вопрос только в том, готова ли система платить за это организационными издержками. Пока ответа нет — выпускникам 2026 года стоит исходить из действующих правил и не рассчитывать на то, что «второй шанс» станет мягче уже этим летом.