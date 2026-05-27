Если у вас в семье есть девятиклассник или одиннадцатиклассник, июнь 2026-го вы запомните надолго — и не только из-за расписания экзаменов. В Госдуме предложили дать одному из родителей выпускников до недели оплачиваемого отпуска специально на период ОГЭ и ЕГЭ. Пока это инициатива, а не закон, но сам факт, что разговор о школьных экзаменах вышел на уровень трудового кодекса, говорит о многом: государство впервые рассматривает экзаменационный сезон как нагрузку на всю семью, а не только на подростка.

Кого это касается уже сейчас

747 тысяч человек зарегистрировались на ЕГЭ-2026. Ещё 1,7 миллиона — на ОГЭ. Основной период ЕГЭ идёт с 1 июня по 9 июля, ОГЭ — со 2 июня по 6 июля. За каждым из этих школьников — минимум один взрослый, который месяцами живёт в режиме «не забыть документы, отвезти, накормить, не сорваться».

Инициативу 25 мая 2026 года озвучил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов — он направил обращение министру труда Антону Котякову. По задумке, родитель сможет взять до недели отпуска одним блоком или разбить по конкретным датам экзаменов.

Что предлагается на самом деле

Сейчас в Трудовом кодексе отдельной «экзаменационной недели» для родителей выпускников нет. Есть базовый ежегодный отпуск — не менее 28 дней. Есть дополнительные оплачиваемые отпуска по статье 116 ТК РФ — но только для вредных условий труда, ненормированного дня, работы на Крайнем Севере и подобных категорий. Семейные обстоятельства учтены точечно: например, родители трёх и более детей до 18 лет могут брать отпуск в удобное время, пока младшему не исполнилось 14.

Предложение Чернышова — закрепить за одним из родителей девятиклассника или одиннадцатиклассника право на отдельную оплачиваемую неделю в дни ОГЭ или ЕГЭ. Полностью оплачиваемую, за чей счёт — пока не уточняется. Все детали должны появиться в законопроекте, если Минтруд поддержит идею.

Почему именно неделя и почему именно сейчас

Цифры из опроса SuperJob, опубликованного «Газетой.Ru», показывают любопытную картину. За 14 лет число родителей, которые сильно нервничают из-за ЕГЭ, сократилось более чем в 1,5 раза. Каждый второй проходит этот период относительно спокойно, каждый четвёртый волнуется немного, каждый пятый — сильно.

Но интереснее другое расхождение. 31% родителей считают, что их дети относительно спокойны. 46% видят лёгкое волнение. Только 19% — сильный стресс. А когда о своих экзаменах вспоминают уже взрослые студенты, о сильном стрессе говорят 28%. То есть подростки переживают сильнее, чем кажется взрослым со стороны.

Директор Института клинической психологии Пироговского университета Вера Никишина: «Тревога школьника растёт ровно тогда, когда вокруг него много тревожных взрослых. Чем сильнее родительский ажиотаж, тем хуже подросток держит удар.»

Что меняет присутствие родителя дома

Психолог Кира Гольдштейн в материале «Добро.Медиа» формулирует это просто: важно показывать уверенность в возможностях ребёнка, не повторять каждый день, что «от этого зависит вся жизнь», и помогать отвлекаться — прогулками, разговорами, обычными совместными делами.

Тут и появляется смысл недели отпуска. Сам по себе свободный график не делает родителя поддержкой — но создаёт пространство, в котором поддержка возможна. Не бежать с работы, чтобы успеть забрать с пункта проведения. Не отвечать на рабочие письма в день истории. Спокойно поговорить вечером, если что-то пошло не так на первом экзамене из четырёх.

Что делать прямо сейчас, пока закона нет

Главное — не рассчитывать, что норма заработает к этой кампании. Это пока политическое предложение, а не право. Если хотите быть рядом с ребёнком в июне, варианты те же, что и раньше: договариваться о ежегодном отпуске на нужные даты, брать отгулы за свой счёт, использовать удалённый формат, если работодатель допускает.

И вот что важно понять про сами экзамены: подготовка к ОГЭ и ЕГЭ давно перестала быть только школьной задачей. Многие семьи в последние месяцы перед экзаменами добирают то, что не закрыли в классе — через онлайн-курсы подготовки, разборы с репетиторами, специализированные программы по конкретным предметам.

Что будет дальше

Дальше слово за Минтрудом. Если ведомство поддержит идею, появится законопроект — и там уже будет ясно, кто конкретно сможет брать отпуск, как подтверждать сдачу экзамена ребёнком, кто оплачивает эту неделю и как готовиться работодателям.

Сама постановка вопроса важна даже без принятого закона. Если жизненные этапы семьи — рождение детей, экзамены, забота о пожилых родственниках — начнут открыто учитываться в трудовом праве, это медленно меняет модель занятости. Эффективность сотрудника перестаёт противопоставляться его родительской роли. А для рынка труда это, возможно, важнее любых отдельных льгот.