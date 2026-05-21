Системный анализ — одна из немногих ИТ-специальностей, где карьерный рост напрямую зависит от умения задавать правильные вопросы, а не писать правильный код. Но где отработать этот навык, если большинство конференций сводятся к лекциям в одну сторону? 13–14 июня в Ивановской области пройдёт Летний Аналитический Фестиваль — 2026: два дня, где аналитики, продакты и специалисты по требованиям работают вместе, а не просто слушают.

Что такое ЛАФ и почему он выделяется

Фестиваль проводится с 2010 года — это один из старейших регулярных форумов по системному и бизнес-анализу в России и СНГ. За 16 лет он сложился в устойчивый формат: не конференция в классическом смысле, а профессиональная среда, где можно и послушать экспертов, и поучаствовать в разборе кейсов, и поговорить с коллегами без протокола.

Программа включает более трёх десятков мероприятий: доклады, мастер-классы, деловые игры, круглые столы. Спикеры — практикующие аналитики, консультанты, тренеры, которые разбирают не теорию, а реальные рабочие ситуации.

Два дня — два формата

Первый день, 13 июня, проходит в Иванове (ул. Палехская, 10, офис «Консультант»). Это конференционная часть: доклады и мастер-классы, вечером — неформальное общение со спикерами.

Второй день, 14 июня, — выездной. Площадка: деревня Кузьмаденье, дом отдыха «Лежневская лагуна». Программа продолжается, но атмосфера меняется: круглые столы на свежем воздухе, деловые игры, свободное общение. Именно здесь, как правило, возникают разговоры, которые не умещаются в регламент доклада.

Что будут обсуждать

Фестиваль охватывает ключевые области аналитической профессии:

системный анализ и проектирование решений;

бизнес-анализ и работа с процессами;

сбор, формализация и управление требованиями;

взаимодействие с заказчиками, разработчиками, продуктовыми командами;

управление продуктами и продуктовое мышление;

кейсы, игры, разбор профессиональных ситуаций.

На мастер-классах — не просто слайды. Участники работают с задачами, получают обратную связь, обсуждают конкретные сценарии. Количество мест на воркшопах ограничено до 30 человек — это принципиально для формата, где важен диалог.

Для кого это актуально

ЛАФ рассчитан на тех, кто уже работает в аналитике или присматривается к ней. Опытным специалистам — возможность сверить подходы и познакомиться с коллегами из других компаний. Начинающим — увидеть, как устроена профессия изнутри, какие задачи реально ставятся и как с ними работают.

Продакты, руководители аналитических команд и те, кто рассматривает переход в системный или бизнес-анализ, найдут здесь и образовательную программу, и профессиональную среду для разговора.

Почему живое общение здесь работает

Аналитик — профессия коммуникационная. Умение уточнять, переформулировать, договариваться — это не мягкие навыки в дополнение к основным, это и есть основная работа. Форматы с живым обсуждением, где можно задать вопрос прямо в процессе и получить ответ не из методички — редкость.

Если вы думаете о развитии в аналитике или ищете программы, которые дадут не только теорию, но и практику взаимодействия с заказчиками и командами, — стоит посмотреть курсы по системной аналитике. Большинство из них строятся именно на прикладных задачах, а не на лекционном материале.

Как участвовать

Фестиваль проходит очно. Видеозаписи докладов будут доступны на сайте мероприятия. Там же — Telegram-сообщество для участников. Информацию о билетах и сертификатах уточняйте у организаторов напрямую.