Вы смотрели ролик о программировании или дизайне — просто из любопытства. А потом поймали себя на мысли: «А вдруг это моё?» Оказывается, так устроена голова у каждого четвёртого россиянина. Исследование Skillbox и «VK Видео» показало: 25% зрителей образовательного контента всерьёз задумывались о смене профессии после того, как посмотрели обучающие ролики. И 13% уже превратили новое увлечение в источник дохода.

Это не про хобби. Это про то, как меняется путь в новую карьеру.

Две трети россиян регулярно смотрят обучающие видео

Опрос охватил 1500 жителей городов-миллионников. 66% из них регулярно смотрят образовательный контент. 16% — каждый день. При этом предпочитают короткое: клипы и горизонтальные видео до 15 минут.

77% опрошенных хотя бы раз пробовали освоить новый навык после просмотра ролика. Видео перестало быть просто развлечением — оно стало первым шагом к чему-то большему.

Александр Волчек, CEO GeekBrains: «Видеоконтент — это ‘инсулин’ для мотивации. Мы видим, что пользователи, пришедшие через прикладные микро-форматы (короткие туториалы), имеют более высокий LTV (жизненный цикл), потому что они уже ‘попробовали на вкус’ продукт».

Кулинария — для удовольствия, IT — для карьеры

Темы смотрят по-разному. Кулинария лидирует по охвату — 47% зрителей, творчество — 43%, саморазвитие и психология — 40%. Но в 75–80% случаев это остаётся в зоне личного интереса.

Иначе ведут себя те, кто смотрит программирование, маркетинг, SMM, бизнес и финансы. Среди них 84% уже прошли переквалификацию или освоили профессию самостоятельно. Короткий ролик здесь работает как «первое касание» с новой сферой.

Как устроен путь от ролика до новой профессии

69% зрителей хотя бы иногда переходят от короткого видео к более длинным материалам по той же теме. Особенно часто — те, кто интересуется IT, языками и бизнесом.

Схема выглядит так: короткое объяснение → лекция → бесплатный урок → полноценный курс. Для аудитории 18–40 лет это особенно характерный маршрут. Видео снижает психологический порог: можно без затрат понять, нравится ли аналитика данных, дизайн интерфейсов или работа с нейросетями — прежде чем вкладывать деньги и время.

Рынок онлайн-образования это уже почувствовал

По данным исследования «Нетологии», опубликованного РБК Трендами в ноябре 2025 года, 98% взрослых россиян знают об онлайн-образовании, 64% уже учились в интернете, а 58% планируют пройти обучение в ближайшие 12 месяцев.

При этом аудитория стала прагматичнее. 55% называют стоимость ключевым критерием выбора курса, 50% — гибкость формата, 49% — содержание программы. Яркого обещания «сменить профессию за месяц» уже недостаточно. Людям нужно сравнить длительность, практику, преподавателей, карьерную поддержку и реальные требования рынка.

Эксперты: нужна не просто программа, а понятный маршрут

Иван Бодяк, директор платформы Zenclass, объясняет: рост онлайн-образования связан прежде всего со спросом на переквалификацию. При этом рынку часто нужны не джуниоры, а специалисты уровня middle и senior — и это важно учитывать при выборе программы.

Его совет прямой: выбирать стоит не самый известный курс, а программу с реальной практикой, проектами и честным описанием того, что ждёт на входе в профессию.

Что делать, если ролик зацепил

Если после обучающих видео появилось желание попробовать новую профессию — не торопитесь сразу покупать курс. Сначала проверьте направление: пройдите профориентационный тест, посмотрите бесплатные вводные уроки, почитайте отзывы выпускников.

Если интерес к курсам по разработке, маркетингу, SMM или бизнесу оказался устойчивым — сравните несколько программ по одинаковым параметрам: длительность, уровень входа, наличие практики, помощь с резюме, стоимость и рассрочка.

Если вы относитесь к категориям граждан, которым доступна господдержка — проверьте возможности на портале «Работа России»: программа федерального проекта «Активные меры содействия занятости» позволяет пройти обучение бесплатно. В списке — граждане 50+, предпенсионеры, безработные, люди с инвалидностью, женщины с детьми дошкольного возраста и часть молодёжи до 35 лет.