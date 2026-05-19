Короткое видео подтолкнуло каждого четвёртого россиянина сменить профессию — и это только начало
Вы смотрели ролик о программировании или дизайне — просто из любопытства. А потом поймали себя на мысли: «А вдруг это моё?» Оказывается, так устроена голова у каждого четвёртого россиянина. Исследование Skillbox и «VK Видео» показало: 25% зрителей образовательного контента всерьёз задумывались о смене профессии после того, как посмотрели обучающие ролики. И 13% уже превратили новое увлечение в источник дохода.
Это не про хобби. Это про то, как меняется путь в новую карьеру.
Две трети россиян регулярно смотрят обучающие видео
Опрос охватил 1500 жителей городов-миллионников. 66% из них регулярно смотрят образовательный контент. 16% — каждый день. При этом предпочитают короткое: клипы и горизонтальные видео до 15 минут.
77% опрошенных хотя бы раз пробовали освоить новый навык после просмотра ролика. Видео перестало быть просто развлечением — оно стало первым шагом к чему-то большему.
Александр Волчек, CEO GeekBrains: «Видеоконтент — это ‘инсулин’ для мотивации. Мы видим, что пользователи, пришедшие через прикладные микро-форматы (короткие туториалы), имеют более высокий LTV (жизненный цикл), потому что они уже ‘попробовали на вкус’ продукт».
Кулинария — для удовольствия, IT — для карьеры
Темы смотрят по-разному. Кулинария лидирует по охвату — 47% зрителей, творчество — 43%, саморазвитие и психология — 40%. Но в 75–80% случаев это остаётся в зоне личного интереса.
Иначе ведут себя те, кто смотрит программирование, маркетинг, SMM, бизнес и финансы. Среди них 84% уже прошли переквалификацию или освоили профессию самостоятельно. Короткий ролик здесь работает как «первое касание» с новой сферой.
Как устроен путь от ролика до новой профессии
69% зрителей хотя бы иногда переходят от короткого видео к более длинным материалам по той же теме. Особенно часто — те, кто интересуется IT, языками и бизнесом.
Схема выглядит так: короткое объяснение → лекция → бесплатный урок → полноценный курс. Для аудитории 18–40 лет это особенно характерный маршрут. Видео снижает психологический порог: можно без затрат понять, нравится ли аналитика данных, дизайн интерфейсов или работа с нейросетями — прежде чем вкладывать деньги и время.
Рынок онлайн-образования это уже почувствовал
По данным исследования «Нетологии», опубликованного РБК Трендами в ноябре 2025 года, 98% взрослых россиян знают об онлайн-образовании, 64% уже учились в интернете, а 58% планируют пройти обучение в ближайшие 12 месяцев.
При этом аудитория стала прагматичнее. 55% называют стоимость ключевым критерием выбора курса, 50% — гибкость формата, 49% — содержание программы. Яркого обещания «сменить профессию за месяц» уже недостаточно. Людям нужно сравнить длительность, практику, преподавателей, карьерную поддержку и реальные требования рынка.
Эксперты: нужна не просто программа, а понятный маршрут
Иван Бодяк, директор платформы Zenclass, объясняет: рост онлайн-образования связан прежде всего со спросом на переквалификацию. При этом рынку часто нужны не джуниоры, а специалисты уровня middle и senior — и это важно учитывать при выборе программы.
Его совет прямой: выбирать стоит не самый известный курс, а программу с реальной практикой, проектами и честным описанием того, что ждёт на входе в профессию.
Что делать, если ролик зацепил
Если после обучающих видео появилось желание попробовать новую профессию — не торопитесь сразу покупать курс. Сначала проверьте направление: пройдите профориентационный тест, посмотрите бесплатные вводные уроки, почитайте отзывы выпускников.
Если интерес к курсам по разработке, маркетингу, SMM или бизнесу оказался устойчивым — сравните несколько программ по одинаковым параметрам: длительность, уровень входа, наличие практики, помощь с резюме, стоимость и рассрочка. На KursHub собраны подборки именно по этим направлениям — тем самым, в которых зрители чаще всего переходят от интереса к реальной переквалификации. Это удобно, когда нужно не просто найти курс, а выбрать программу под конкретную карьерную цель.
Если вы относитесь к категориям граждан, которым доступна господдержка — проверьте возможности на портале «Работа России»: программа федерального проекта «Активные меры содействия занятости» позволяет пройти обучение бесплатно. В списке — граждане 50+, предпенсионеры, безработные, люди с инвалидностью, женщины с детьми дошкольного возраста и часть молодёжи до 35 лет.
«Вам пришли ответы ЕГЭ»: почему это ловушка, которая стоит дороже провала
Перед ЕГЭ-2026 в интернете снова появились предложения купить «готовые ответы» и «реальные КИМы». Рособрнадзор объяснил, почему утечка материалов технически невозможна, — и предупредил о новой схеме: мошенники охотятся не только за деньгами, но и за доступом к «Госуслугам».
Ваш ребёнок учится 8 часов в день. Госдума наконец это заметила
Школьник тратит на учёбу более 8 часов в день — и это не исключение, а система. ЛДПР совместно с Госдумой и Минпросвещения запустила всероссийский мониторинг «Перегрузка: школьная ненорма». Собранные данные передадут в министерство для пересмотра подходов к домашним заданиям.
Вы прошли курс — но провалили собеседование. Яндекс Практикум выпустил тренажёр, который закрывает этот пробел
Яндекс Практикум запустил «Луми» — мобильный сервис для прокачки soft skills с ИИ-собеседником, который имитирует руководителей, коллег и HR. 18 маршрутов по переговорам, фокусу, карьерным переходам и работе со стрессом. Первые 7 дней — за 1 рубль.
Диплом есть — а работы нет: что не так с образованием в 2026 году
Каждый второй россиянин думает о смене профессии. Проректор НИУ ВШЭ Сергей Рощин объяснил «Российской газете», почему ни старый диплом, ни набор коротких курсов больше не гарантируют работы. И что на самом деле нужно рынку прямо сейчас.